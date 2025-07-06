Μετά τις μωβ μέδουσες, έρχονται οι... γαλάζιες: Ποιες οι διαφορές τους και πόσο επικίνδυνες είναι

Ανησυχία έχει προκαλέσει σε όσους ετοιμάζονται για τις καλοκαιρινές τους διακοπές η επιστροφή των μεδουσών στις ελληνικές θάλασσες, με τους πρώτους λουόμενους να αναφέρουν εμφανίσεις τόσο της μωβ μέδουσας (Pelagia noctiluca) όσο και της γαλάζιας (Rhizostoma pulmo).

Το Ελληνικό Παρατηρητήριο Βιοποικιλότητας, σε πρόσφατη ανάρτησή του στα social media, επιβεβαιώνει τις παρατηρήσεις, τονίζοντας ότι ήδη εντοπίζονται αρκετές μέδουσες από τα δύο είδη σε παράκτιες περιοχές.

Τι πρέπει να ξέρουμε για τις γαλάζιες μέδουσες

Η γαλάζια μέδουσα (Rhizostoma pulmo) κάνει την εμφάνισή της κάθε χρόνο στις ελληνικές θάλασσες, με μικρές τοπικές εξάρσεις που κορυφώνονται από τα τέλη Ιουνίου έως τα μέσα Ιουλίου.

Είναι από τα μεγαλύτερα είδη που συναντάμε

Το τσίμπημά της είναι συνήθως ήπιο

Οι εξάρσεις της στην Ελλάδα είναι περιορισμένες σε σχέση με γειτονικές χώρες, και αποτελούν φυσικό και επαναλαμβανόμενο φαινόμενο

Δεν πρόκειται για εισβολή ούτε για απειλή. Αν τη δείτε στη θάλασσα ή στην ακτή, παρατηρήστε την με ενδιαφέρον και σεβασμό.

Προσοχή μόνο: η Rhizostoma pulmo εκκρίνει βλέννα. Αν κολυμπήσετε κοντά της, μην αγγίξετε το πρόσωπό σας, γιατί μπορεί να παρουσιαστεί ήπιο πρήξιμο.

Παρακάτω βλέπετε δύο μέδουσες που συχνά συγχέονται στα social media και σε ειδησεογραφικά μέσα. Μπορείτε μόνοι σας να δείτε και να συγκρίνετε τις διαφορές:

Η μωβ μέδουσα (Pelagia noctiluca), δεξιά στην εικόνα:

• Έχει μικρή καμπάνα (έως 12 εκατοστά) με έντονες κηλίδες

• Το χρώμα της κυμαίνεται από πορτοκαλοκαφέ (ως νεαρή) μέχρι ροζ ή πορφυρό μωβ (ως ενήλικη)

• Τα νημάτιά της περιμετρικά μπορούν να φτάσουν ή και να ξεπεράσουν τα 2 μέτρα

Η γαλάζια μέδουσα (Rhizostoma pulmo), αριστερά στην εικόνα:

• Έχει μεγάλη, σχεδόν ημισφαιρική καμπάνα

• Φέρει χαρακτηριστική μωβ ιριδίζουσα γραμμή στην περιφέρεια της

• Το σώμα της μπορεί να έχει χρώμα από γαλακτερό λευκό μέχρι έντονο μπλε

• Δεν διαθέτει λεπτά νημάτια, αλλά παχιές, λοβωτές στοές

