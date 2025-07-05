Άγιο Όρος: Δώρο... βιταμίνες στον Κυριάκο Μητσοτάκη

Είναι γνωστό ότι στην Ιερά Μόνη Βατοπεδίου του Αγίου Όρους παράγονται εκτός από παραδοσιακά προϊόντα και κάποια σκευάσματα από βότανα της περιοχής. Κατά τη επίσκεψη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Βατοπέδι, παρόντος του ηγούμενου Εφραίμ, ο πατέρας Ευδόκιμος, δεν έχασε την ευκαιρία να ενημερώσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, για τα όσα μοναδικά κατάγονται στη Μονή.

Όπως αναφέρουν τα Παραπολιτικά, ο τελευταίος έδειξε να ενθουσιάζεται από τα όσα άκουσε και δεσμεύτηκε ότι την επόμενη φορά θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στις πολλές και διαφορετικές καλλιέργειες.

Εντυπωσιακή ήταν και η εμπειρία τόσο για τον πρωθυπουργό , όσο και για την συνοδεία του, στο μοναδικό μπαλκόνι της Μονής, όπου πραγματοποιήθηκε ένα κέρασμα με προϊόντα που παράγονται στο Βατοπέδι. Ελιές, ντομάτες, αγγούρια και φυσικά το ζυμωτό ψωμί δέσποζαν.

