Γεωργιάδης: Ο Πολάκης ζητούσε να ανακληθεί ο έλεγχος στα χωράφια, τώρα φωνάζει για συμμορίες

Στην αντεπίθεση πέρασε από το βήμα της Βουλής ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, κατηγορώντας τον Παύλο Πολάκη για υποκρισία αναφορικά με τους ελέγχους του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο κ. Γεωργιάδης αποκάλυψε ότι τον Δεκέμβριο του 2023, όταν ο ΟΠΕΚΕΠΕ ζήτησε από κτηνοτρόφους να φωτογραφίσουν τα χωράφια τους και να στείλουν τις εικόνες μέσω κινητού για λόγους διασταύρωσης στοιχείων, ο κ. Πολάκης είχε αντιδράσει έντονα και είχε ζητήσει την ανάκληση της σχετικής εγκυκλίου.

«Αυτό που θα καταθέσω δεν το κάνω για να συνεχίσω την κόντρα με τον κ. Πολάκη, αλλά για να αναδείξω την πολιτική υποκρισία. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ τότε είχε βάλει μια ψηφιακή διαδικασία: να στείλουν οι κτηνοτρόφοι φωτογραφίες των χωραφιών τους μέσα σε τρεις μέρες. Και ο Πολάκης έγραψε: “Εκεί στον ΟΠΕΚΕΠΕ είστε τρελοί ή θέλετε να ρίξετε στους αγρότες την ευθύνη για το ανήκουστο κούρεμα των επιδοτήσεων; Πάρτε το πίσω αμέσως!”», δήλωσε ο υπουργός.

«Και σήμερα βγαίνει και μιλάει για “συμμορίες” και γιατί δεν κάναμε ελέγχους. Δεν ντρέπεστε λίγο;», πρόσθεσε ο κ. Γεωργιάδης, κατηγορώντας τον ΣΥΡΙΖΑ για διπροσωπία και ευκαιριακή στάση απέναντι στα ζητήματα των αγροτικών ενισχύσεων.

«Σε άλλη χώρα γεννήθηκα;»

Ο Άδωνις Γεωργιάδης συνέχισε με αναφορές στο παρελθόν, λέγοντας: «Γεννήθηκα το 1972, μεγάλωσα στα ‘80s. Τότε, στα καφενεία, οι περισσότεροι ήξεραν τις κλαδικές του ΠΑΣΟΚ καλύτερα από την Ακρόπολη. Και τώρα σοκάρονται με τα ρουσφέτια; Δεν έχετε μιλήσει ποτέ στο τηλέφωνο με ψηφοφόρο που ζητά βοήθεια;», απευθυνόμενος προς τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Χρηστίδη.

Ο υπουργός Υγείας ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση διερευνά πλήρως την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων, αλλά σημείωσε πως είναι άλλο πράγμα οι θεσμικές ευθύνες και άλλο το πολιτικό θέατρο.

«Η κυβέρνηση έχει σχέδιο για να σπάσει το απόστημα. Αλλά μην το παίζετε όλοι ανυποψίαστοι τώρα. Δεν πέσαμε από τα σύννεφα. Εδώ και καιρό ξέραμε ότι υπάρχουν κυκλώματα. Ας σοβαρευτούμε», κατέληξε.

Παρέμβαση και από Μηταράκη

Στο θέμα παρενέβη και ο βουλευτής της ΝΔ Νότης Μηταράκης, ο οποίος τόνισε ότι η ψηφιακή διαδικασία που προτάθηκε το 2023 ήταν απλή και απαιτούσε ελάχιστο χρόνο. «Ήθελε 10 λεπτά δουλειά. Και όμως, ο Πολάκης απαιτούσε να ανακληθεί αυτή η “απαράδεκτη ενέργεια”. Άλλο οι ευθύνες και άλλο η υποκρισία που βλέπουμε τώρα, όταν κάποιοι ανακαλύπτουν εκ των υστέρων τα προβλήματα», σχολίασε.

ΟΠΕΚΕΠΕ: «Σημεία και τέρατα» – Μια πτέρυγα μάχης που «έγινε» αγρός και άλλες απίστευτες ιστορίες

Νέοι «κόφτες» στα φάρμακα έως το τέλος του χρόνου – Τα σχέδια του Υπ. Υγείας

ΗΠΑ: Ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε "απογοητευμένος" από την συνομιλία του με τον Πούτιν