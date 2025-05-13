Τέμπη: Θύελλα αντιδράσεων από την αντιπολίτευση για το πόρισμα Καρώνη

Νέα τροπή στην πολιτική κόντρα μετά το πόρισμα Καρώνη και του ΕΜΠ, την ώρα που ούτε Δικαιοσύνη έχει αποδοθεί για το έγκλημα στα Τέμπη, ούτε σαφείς απαντήσεις υπάρχουν περί πυρόσφαιρας.

Η Νέα Δημοκρατία αναφέρει πως “καταρρέουν” τα επιχειρήματα της αντιπολίτευσης για “συγκάλυψη”, ενώ το ΠΑΣΟΚ μιλάει για “γκεμπελική προπαγάνδα”. Από την πλευρά του ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει λόγο για “αποσπασματική χρήση του πορίσματος” και πως η ΝΔ πανηγυρίζει προσβάλλοντας την ελληνική κοινωνία, ενώ το ΚΚΕ καταγγέλλει πρόκληση και φθηνό αντιπερισπασμό.

Πρώτα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, σχολίασε αμέσως μετά τη δημοσιοποίηση του πορίσματος πως: “Κατά παραγγελία της δικαιοσύνης ο καθηγητής Καρώνης αποκλείει το παράνομο φορτίο που ήταν η βάση της αφήγησης της αντιπολίτευσης. Το αφήγημα που έστησε η αντιπολίτευση πάνω σε ένα τραγικό δυστύχημα καταρρέει με κρότο”. Έκανε δε λόγο για “χυδαίους διακινητές ψεμάτων”. “Χρησιμοποίησαν αυτό το δυστύχημα που έχει πολύ σοβαρά αίτια, έχτισαν ένα αφήγημα για να θυμώσουν τον κόσμο. Έλεγαν ψέματα συνειδητά στον κόσμο για να μεταθέσουν τη συζήτηση από τα λάθη τα ανθρώπινα και του κράτους, μας συκοφάντησαν. Δεχθήκαμε απειλές, εκπομπές από χιουμοριστικές μετατράπηκαν σε δικαστήρια χωρίς κάτι να αποδειχθεί”.

Είπε δε πως “η κοινωνία δικαίως οργίζεται για τα Τέμπη γιατί εκεί είδαμε το χειρότερο πρόσωπο του κράτους. Παράλληλα, πάνω σε αυτή την οργή η αντιπολίτευση προσπάθησε να βάλει ένα άλλο αφήγημα περί συγκάλυψης που καταρρέει”.

Ο δε αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, ανέφερε πως “τίθεται μείζον πολιτικό θέμα για τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία έχουν κάνει δυο προτάσεις μομφής στηριζόμενα σε θεωρίες συνωμοσίας που καταρρίπτονται συνεχώς το τελευταίο διάστημα. Θεωρίες που δημιούργησαν ψευδείς εντυπώσεις, τις οποίες επιχείρησαν να εργαλειοποιήσουν κόμματα της αντιπολίτευσης, συμπεριλαμβανομένου και του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, του ΠΑΣΟΚ”.

“Αυτό, πρόσθεσε ο κ. Χατζηδάκης, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει τραγωδία, όπως δυστυχώς γνωρίζουν καλύτερα απ’ όλους οι συγγενείς των θυμάτων, ούτε ότι δεν υπάρχουν ευθύνες. Αλλά είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχει και μια χωρίς όρια πολιτική εκμετάλλευση του θέματος από ανθρώπους που δεν έχουν κανένα πολιτικό χαλινάρι. Όπως εμείς προφανώς δεν μπορούμε να λέμε ότι δεν τρέχει τίποτα, το ίδιο και από την πλευρά της αντιπολίτευσης δεν μπορεί να γίνεται εργαλειοποίηση, η οποία δεν δείχνει συμπόνοια αλλά αγωνία για μικροκομματική εκμετάλλευση. Επειδή πρόκειται για δραματικό και ευαίσθητο θέμα, χρειάζεται μέτρο και ενσυναίσθηση από όλους μας”, είπε.

Τόνισε ακόμη ότι η θεωρία του μπαζώματος ερχόταν από την αρχή σε σύγκρουση με την κοινή λογική καθώς δεν υπήρχε απάντηση στο ερώτημα, γιατί να γίνει μπάζωμα μόνο από τη μια πλευρά της γραμμής και όχι από την άλλη σε σχέση με τη διάχυση του περιβόητου ξυλολίου. Τώρα όμως ακόμα περισσότερο, πρόσθεσε “έχουμε, τα βίντεο, που πιστοποιήθηκε από την ΕΛΑΣ ότι ήταν αυθεντικά, και δείχνουν ότι δεν υπήρχε τέτοιου είδους φορτίο και το πόρισμα του Πολυτεχνείου που λέει ότι η έκρηξη σχετίζεται με τα έλαια σιλικόνης. Αν μιλάμε για συγκάλυψη πρόκειται για τη συγκάλυψη της αλήθειας από την πλευρά των άσχετων δήθεν ειδικών και κομμάτων της αντιπολίτευσης”.

ΠΑΣΟΚ: Πιστοί στην γκεμπελική προπαγάνδα

Σε υψηλούς τόνους ήταν η απάντηση του ΠΑΣΟΚ. Το γραφείο τύπου του κόμματος σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι “σήμερα ο κ. Μαρινάκης πιστός στην γκεμπελική προπαγάνδα επιτέθηκε με ψέματα και λασπολογίες στο ΠΑΣΟΚ. Του υπενθυμίζουμε ότι το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε πρόταση δυσπιστίας βασιζόμενο στο κρατικό πόρισμα για την τραγωδία των Τεμπών που εξέδωσε ο ΕΟΔΑΣΑΑΜ. Το άλλοτε “ευαγγέλιο εθνικής αυτογνωσίας” κατά το Μέγαρο Μαξίμου, που σήμερα περιφέρουν ως κουρελόχαρτο μετά τις παλινωδίες του πρώην επικεφαλής του, που η Νέα Δημοκρατία διόρισε. Το κείμενο, δε, της πρότασης δυσπιστίας είναι δημόσιο και μπορεί να ανατρέξει οποιοσδήποτε για να διακριβώσει ότι το ΠΑΣΟΚ ουδέποτε έκανε αναφορά σε θεωρίες συνωμοσίας. Αυτό το κείμενο συνυπογράφηκε και επ’ αυτού δόθηκε η κοινοβουλευτική μάχη της πρότασης μομφής”.

“Λίγο έλειψε ο κ. Μαρινάκης και οι συν αυτώ να απαιτήσουν να τους ζητήσουμε και συγγνώμη που ως αξιωματική αντιπολίτευση τους ελέγχουμε μετά από την τραγική απώλεια 57 νέων ανθρώπων για τη μη ολοκλήρωση της σύμβασης 717 και τη μη εγκατάσταση τηλεδιοίκησης στον σιδηρόδρομο, για τις κυβερνητικές παραλείψεις και αβελτηρίες ενώ γνώριζαν την ελλιπή ασφάλεια στο δίκτυο, για τη σπουδή να αλλοιωθεί ο τόπος της τραγωδίας χωρίς να πάρουν άδεια από τη δικαιοσύνη. Και κάτι τελευταίο: αυτός που δήλωσε δημόσια δύο χρόνια μετά ότι “το απίθανο σενάριο, μπορεί να είναι πιθανό” λέγεται Κυριάκος Μητσοτάκης. Το τέλος στην κυβερνητική χυδαιότητα θα μπει, όταν θα πάψει να είναι κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία”.

Ανακοίνωση ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ. για το πόρισμα Καρώνη

Από τη δική του πλευρά ο ΣΥΡΙΖΑ τονίζει:

“Η κυβέρνηση Μητσοτάκη που μόλις εκδόθηκε το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ το ανακήρυξε σε ευαγγέλιο και μετά το πέταξε στην πυρά επειδή δεν την εξυπηρετούσε, κάνει τώρα το ίδιο και με το πόρισμα του καθηγητή Καρώνη. Κάνοντας αποσπασματική χρήση η ΝΔ, πανηγυρίζει προσβάλλοντας την ελληνική κοινωνία. Τι ισχύει όμως πραγματικά;

Και από αυτό το πόρισμα προκύπτει ξανά πως με απόλυτο τρόπο και ελλείψει στοιχείων εξαιτίας του μπαζώματος Μητσοτάκη Τριαντόπουλου στο σημείο του εγκλήματος, ουδείς μπορεί να αποφανθεί κατηγορηματικά για το τι προκάλεσε την πυρόσφαιρα.

Ο καθηγητής επίσης αναφέρει στη σελίδα 122 (113 του υπομνήματος υπογραμμίζοντας μάλιστα τις λέξεις) ότι “τα έλαια σιλικόνης δεν μπορούν να σχηματίσουν πύρινη σφαίρα” έστω και αν σε άλλο σημείο που υιοθετεί η κυβέρνηση αφήνει το ενδεχόμενο ανοικτό. Αυτό βέβαια, αν ισχύει, εγείρει δυνητικά ένα τεράστιο ζήτημα ασφάλειας για τις σιδηροδρομικές αμαξοστοιχίες που θα πρέπει να απαντηθεί.

Σε κάθε περίπτωση κάθε πόρισμα ή έκθεση αξιολογείται συνολικά από τη Δικαιοσύνη, όμως η εργαλειοποίηση του όπως αυτή που επιχειρεί σήμερα η κυβέρνηση μόνο την αναζήτηση της Αλήθειας και την απόδοση Δικαιοσύνης δεν εξυπηρετεί. Είναι ήδη καταδικασμένη η ΝΔ για τα Τέμπη στη συνείδηση του ελληνικού λαού”.

ΚΚΕ: Πρόκληση και φθηνός αντιπερισπασμός

“Συνιστά πρόκληση και φθηνό αντιπερισπασμό από τη μεριά της κυβέρνησης να “πανηγυρίζει” για το πόρισμα του ΕΜΠ, την ώρα που υπάρχουν εκθέσεις με διαφορετικά συμπεράσματα, την ώρα που η έρευνα σκοντάφτει διαρκώς στην αλλοίωση του τόπου του εγκλήματος και την απώλεια κρίσιμων αποδεικτικών στοιχείων και φυσικά την ίδια ώρα που η κυβέρνηση είναι υπόλογη για το κύριο έγκλημα, δηλαδή τη σύγκρουση των δύο τρένων”, αναφέρει το ΚΚΕ, σε σχόλιό του.

Χαρίτσης: Το δικαστήριο τελικά θα κρίνει το όποιο πόρισμα

Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, τόνισε μεταξύ άλλων:

“Είναι αδιανόητο ο πρωθυπουργός να λέει ότι τα τρένα θα είναι ασφαλή το 2027, δηλαδή δεν είναι ασφαλή σήμερα, εν έτει 2025, και να πανηγυρίζει χθες για τη συνάντησή του με την κυρία Μελόνι και για συμφωνίες οι οποίες έκλεισαν.

Όταν ήταν η ίδια κυβέρνηση, η οποία τον Νοέμβριο του 2019, με υπουργό τον κύριο Καραμανλή, έκοψε επενδύσεις 600 εκατομμυρίων ευρώ με μνημόνιο συνεργασίας με την Hellenic Train. Εδώ υπάρχουν τεράστιες ευθύνες

Υπάρχει μία βιασύνη, από τη μεριά του ΠΑΣΟΚ, από τη μεριά της αξιωματικής αντιπολίτευσης, η οποία περισσότερο εκκινεί από πολιτικές σκοπιμότητες και έχει να κάνει και με τον ανταγωνισμό μεταξύ των δυνάμεων της αντιπολίτευσης.

Εμείς είπαμε από την πρώτη στιγμή ότι σε αυτή την υπόθεση χρειάζεται όλοι να κινηθούμε με πάρα πολύ μεγάλη σοβαρότητα. Δεν μπορεί μία τέτοια υπόθεση να αντιμετωπίζεται με επικοινωνιακούς όρους, όπως είδαμε να συμβαίνει τις προηγούμενες μέρες ή με όρους ενός κομματικού διαγωνισμού για το ποιος θα βγει μπροστά πρώτος”.

Βρισκόμαστε σε μια πολύ κρίσιμη καμπή της πολύκροτης υπόθεσης των Τεμπών που έχει συνταράξει το πανελλήνιο περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη εδώ και δεκαετίες.







Το δικαστήριο τελικά θα κρίνει το όποιο πόρισμα. Το μείζον είναι ότι στα Τέμπη έγινε ένα έγκλημα με 57 νεκρούς και η… — Αλέξης Χαρίτσης (@alexischaritsis) May 13, 2025

Ζ. Κωνσταντοπούλου: Να δώσει εξηγήσεις ο κ. Καρώνης – «Τα πορίσματα σε αντίθεση με τα πειράματα που ο ίδιος έχει διεξαγάγει» «Σε ευθεία αντίθεση με τα πειράματα που ο ίδιος έχει διεξαγάγει» έρχονται όσα δημοσιεύονται σήμερα ως πορίσματα του καθηγητή Καρώνη, αναφέρει η επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, ζητώντας «να δώσει εξηγήσεις». «Πραγματικά απορώ, που η κυβέρνηση νομίζει ότι η κοινωνία δεν αντιλαμβάνεται ότι οργιάζουν οι μεθοδεύσεις, οργιάζουν οι πιέσεις, οργιάζουν οι εκβιασμοί και οι μέθοδοι εξαγοράς. Ο κύριος Καρώνης νομίζω ότι θα πρέπει να δώσει αρκετές εξηγήσεις, διότι όσα σήμερα δημοσιεύονται ως πορίσματά του έρχονται σε ευθεία αντίφαση με τα πειράματα που έχει διεξαγάγει, με τις κατά καιρούς διαπιστώσεις γύρω από τα πειράματα που έχει διεξαγάγει και βέβαια με την επιστήμη», ανέφερε η κ. Κωνσταντοπούλου απαντώντας σε ερώτηση για τις διαπιστώσεις του πορίσματος του ΕΜΠ σχετικά με το ζήτημα της πρόκλησης πυρόσφαιρας μετά τη σύγκρουση των δύο αμαξοστοιχιών στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών. «Η αλλοίωση στοιχείων στοιχειοθετεί αυτοτελές έγκλημα» «Μου προξενεί αλγεινή εντύπωση το γεγονός ότι ένας επιστήμονας χρειάστηκε 14 μήνες για να καταθέσει ένα πόρισμα που θα έπρεπε να έχει κατατεθεί εδώ και έναν χρόνο, μου προξενεί αλγεινή εντύπωση η δημόσια πίεση για την αλλοίωση των στοιχείων και βέβαια θα ξέρουν εκείνοι οι οποίοι απεργάζονται την αλλοίωση στοιχείων γύρω από κακουργήματα, ότι αυτή η αλλοίωση στοιχείων στοιχειοθετεί αυτοτελές έγκλημα», πρόσθεσε. Η κ. Κωνσταντοπούλου υπογράμμισε τη στάση του κόμματός της αναφορικά με το δυστύχημα των Τεμπών, τονίζοντας «Η δική μου θέση και στάση είναι αταλάντευτη. Είμαι στο πλευρό των οικογενειών, που μόνες τους μάχονται για την αλήθεια, απέναντι σε ένα σύστημα που τις πολεμά. Είμαι στο πλευρό των πολιτών που διεκδικούν αλήθεια και δικαιοσύνη και ξέρουν πολύ καλά ότι θέλει πολύ αγώνα για να φέρουμε τη δικαιοσύνη. Είμαι στο πλευρό του δικαίου και ξέρω, πολύ καλά, ότι τον αγώνα αυτόν θα τον κερδίσουμε».

Απάντηση Μαρινάκη στο ΠΑΣΟΚ και συνέχεια κόντρας

Σε απάντηση στην αξιωματική αντιπολίτευση, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επανήλθε αναφέροντας:

“Βαρύτατα εκτεθειμένος ο κ. Ανδρουλάκης οφείλει να απολογηθεί δημοσίως. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, αντί να κρύβεται πίσω από ανακοινώσεις του γραφείου Τύπου, οφείλει να βγει και να απολογηθεί δημοσίως γιατί είναι βαρύτατα εκτεθειμένος, μετά τη σημερινή δημοσιοποίηση του πορίσματος του Πολυτεχνείου για την τραγωδία των Τεμπών.

Μία ημέρα πριν από τα συλλαλητήρια της 28ης Φεβρουαρίου, ο κ. Ανδρουλάκης σε τηλεοπτική του συνέντευξη και ενώ ακόμα συνεχιζόταν η παρουσίαση του πορίσματος του ΕΟΔΑΣΑΑΜ, είχε μετατρέψει μία πιθανολόγηση του τότε πορίσματος σε βεβαιότητα, προκειμένου να υιοθετήσει τις βαρύτατες κατηγορίες κατά της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού περί «συγκάλυψης». Παράλληλα, σειρά στελεχών του ΠΑΣΟΚ σε δημόσιες εμφανίσεις τους μιλούσαν για «παράνομα φορτία» και υιοθετούσαν ακόμα και θεωρίες συνωμοσίας που κορυφώθηκαν σε αναφορές από το βήμα της Βουλής μέχρι και για «χαμένα βαγόνια».

Ο κ. Ανδρουλάκης, ο οποίος έχει δηλώσει ακόμα και ότι δεν εμπιστεύεται τη Δικαιοσύνη, έφτασε στο σημείο να αποκαλέσει τον Πρωθυπουργό «ενορχηστρωτή» της συγκάλυψης, προκειμένου να χρησιμοποιήσει το κορυφαίο κοινοβουλευτικό όπλο και να συνυπογράψει πρόταση δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης, μαζί με τους πιο ακραίους εκφραστές του απόλυτου παραλογισμού. Και όλα αυτά, χωρίς να περιμένει τα πορίσματα των επίσημα ορισμένων από τη Δικαιοσύνη εμπειρογνωμόνων, αλλά ούτε και την κρίση της ίδιας της Δικαιοσύνης.

Τώρα που οι θεωρίες περί «συγκάλυψης» κατέρρευσαν από τα επιστημονικά στοιχεία, ο κ. Ανδρουλάκης είναι βαθιά υπόλογος απέναντι στους πολίτες γιατί, μαζί με τους όψιμους πολιτικούς του «συμμάχους», προσπάθησε να παραπλανήσει την κοινή γνώμη.

Το δυστύχημα των Τεμπών ήταν μία από τις μεγαλύτερες τραγωδίες για τη χώρα μας και αποτελεί μία από τις πιο βαθιές ανοιχτές πληγές. Κάθε αιτία του ερευνάται από τη Δικαιοσύνη και αίτημα του συνόλου της κοινωνίας αποτελεί να αποδοθεί Δικαιοσύνη, χωρίς καμία εξαίρεση. Επάνω, όμως, σε μια εθνική τραγωδία, η αντιπολίτευση προσπάθησε να χτίσει το πιο χυδαίο αφήγημα, αυτό της συγκάλυψης. Τώρα που τα ψέματά τους κατέρρευσαν, οφείλουν να απολογηθούν. Γιατί η εργαλειοποίηση του ανθρώπινου πόνου και η παραπλάνηση της κοινής γνώμης με σκοπό τον πολλαπλασιασμό της οργής, ειδικά επάνω σε μια τραγωδία, συνιστά ύψιστο πολιτικό ατόπημα”.

Σε απάντησή του, το ΠΑΣΟΚ επανήλθε:

“Ο κ. Μαρινάκης, ο εκπρόσωπος της Ομάδας Αλήθειας, σπάει σήμερα κάθε ρεκόρ θράσους και υποκρισίας. Η κυβέρνηση θα ήταν συνετό να συμπεριφέρεται με μεγαλύτερη συστολή, όταν μιλά για την τραγωδία των Τεμπών.

Από την αρχή το ΠΑΣΟΚ επέμεινε στην ανάγκη διερεύνησης του τραγικού δυστυχήματος στα Τέμπη από τη δικαιοσύνη με τη συνδρομή πραγματογνωμόνων, όσο κι αν αυτή η διερεύνηση εμποδίζεται από την απώλεια κρίσιμου αποδεικτικού υλικού με ευθύνη της κυβέρνησης και όσων αποφάσισαν, υλοποίησαν και χρηματοδότησαν την αλλοίωση του χώρου και τώρα βρίσκονται στη δικαιοσύνη με αίτημα του ΠΑΣΟΚ.

Αν κάποιος οφείλει απολογία, είναι ο ίδιος και η κυβέρνηση που εκπροσωπεί, για τις αναρίθμητες πιρουέτες.

Του υπενθυμίζουμε πως η Νέα Δημοκρατία υπερψήφισε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για το «μπάζωμα». Σύρθηκε υπό το βάρος των κοινωνικών αντιδράσεων να αναγνωρίσει ότι είχαμε δίκιο για τις κυβερνητικές ευθύνες και τις ποινικές ευθύνες Τριαντόπουλου. Στο κόμμα του κουνάει το δάχτυλο σήμερα;

Ας μελετήσουν στη Νέα Δημοκρατία με προσοχή τη δικογραφία που βρίσκεται στη Βουλή και ας απαντήσουν με θάρρος στους πολίτες: Θα συμφωνήσουν στη διερεύνηση κακουργηματικών ευθυνών μελών της κυβέρνησης για την εγκληματική διατάραξη της σιδηροδρομικής γραμμής που οδήγησε σε 57 θανάτους και δεκάδες σωματικές βλάβες ή θα καταστρατηγήσουν ξανά το Σύνταγμα όπως έκαναν πριν λίγες εβδομάδες με τον κ. Τριαντόπουλο;”.

Θυμίζουμε πως το πόρισμα του ΕΜΠ καταλήγει πως “τα έλαια σιλικόνης μπορεί να συμμετείχαν στην πυρόσφαιρα”, ωστόσο προ εβδομάδων η ίδια η SIEMENS είχε τονίσει σε επιστολή της προς τις δικαστικές αρχές πως δεν επιβεβαιώνει την εκδοχή της Πυροσβεστικής ότι η εν λόγω έκρηξη οφείλεται σε ανάφλεξη των ελαίων σιλικόνης 7,5 τόνων που είχαν οι τρεις μετασχηματιστές των μηχανών της επιβατικής και της εμπορικής αμαξοστοιχίας, δηλώνοντας άγνοια για τα αίτιά της.

Ο δε πρώην αντιπρόεδρος της Επιτροπής Διερεύνησης Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων Χρήστος Παπαδημητρίου, είχε αποκαλύψει πως οι μετασχηματιστές που εξερράγησαν είναι κατασκευής Siemens και μη σωστά συντηρημένοι, ούτε σωστά κατασκευασμένοι, με τα ερωτήματα κοινώς, να παραμένουν ανοιχτά.

Σε κάθε περίπτωση από το πόρισμα Καρώνη δεν αναιρείται:

Το ότι δύο τρένα συγκρούστηκαν στην ίδια γραμμή γιατί δεν υπήρχε τηλεδιοίκηση.

Ότι χώρος του δυστυχήματος μπαζώθηκε παράτυπα.

Ότι αρχικά η κυβέρνηση έκανε λόγο μόνο για “ανθρώπινα λάθη”.

Ότι η αντιπολίτευση αναλώθηκε στο ξυλόλιο, αντί να επιμείνει περισσότερο στις ασφαλείς μετακινήσεις.

Ότι η τηλεδιοίκηση ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί και πως οι ζωές των πολιτών ακόμη κινδυνεύουν.

Ότι η απονομή Δικαιοσύνης δεν έχει ακόμη προχωρήσει.

Οι επόμενες μέρες αναμένονται πάντως, ιδιαίτερα έντονες γύρω από ένα ζήτημα που δεν πρέπει να ξεχαστεί.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Ηράκλειο: Φωτιά σε κελί στην Ιερά Μονή Παλιανής

Μητσοτάκης από Βερολίνο: Το μεταναστευτικό είναι ζήτημα εθνικής ασφάλειας