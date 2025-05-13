Ηράκλειο: Φωτιά σε κελί στην Ιερά Μονή Παλιανής

Συναγερμός σήμανε στη 1 το μεσημέρι της Τρίτης (13/5) στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για φωτιά που είχε ξεσπάσει στην Ιερά Μονή Παλιανής στο Βενεράτο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η φωτιά ξεκίνησε σε κελί. Η κινητοποίηση της ΠΥ ήταν μεγάλη ενώ στην περιοχή, έσπευσαν προληπτικά και στελέχη της 3ης ΕΜΑΚ.

Οι Πυροσβέστες έσβησαν τη φωτιά λίγη ώρα αργότερα.

