Λάρισα: Σε θώρακα και κοιλιά μαχαίρωσε ο 21χρονος τη μητέρα του -Καθάρισε το σπίτι μετά το έγκλημα

Σοκαριστικές είναι οι λεπτομέρειες από το έγκλημα στη Λάρισα με θύμα την 52χρονη Λουίζα Ρίνη και δράστη τον 21χρονο γιο της.

Όπως φαίνεται από την έρευνα της αστυνομίας, ο 21χρονος δεν κλονίστηκε από το γεγονός ότι σκότωσε την ίδια του τη μητέρα καθώς όχι μόνο σκεφτόταν για ώρες πώς θα ξεφορτωθεί το πτώμα της αλλά καθάρισε και το σπίτι για να κρύψει τα ίχνη του.







Ενδεικτική του τρόπου με τον οποίο ενήργησε ο 21χρονος δράστης είναι η ατάκα που είπε στον 22χρονο ξάδερφό του για να τον βοηθήσει: «Έλα να πετάξουμε κάτι μπάζα».







Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι η άτυχη γυναίκα δέχθηκε μαχαιρίες στον θώρακα και την κοιλιά από τον 21χρονο γιο της, με την ιατροδικαστή να μετράει τουλάχιστον τρία τέτοια χτυπήματα. Κατά τις ίδιες πληροφορίες ο 21χρονος μητροκτόνος χρησιμοποίησε ένα μαχαίρι με λάμα 10 εκατοστών για να σκοτώσει την 52χρονη, πριν να το πετάξει σε κάδο απορριμμάτων μαζί με προσωπικά αντικείμενά της.





Ο 21χρονος δράστης

Το 52χρονο θύμα

Ο καβγάς για τα οικονομικά

Από όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, ο 21χρονος μαχαίρωσε μέχρι θανάτου τη μητέρα του μετά από καβγά για τα οικονομικά, καθώς κατά πληροφορίες εκείνη τον κατηγορούσε ότι δεν στηρίζει το νοικοκυριό που είχαν στήσει εδώ και 3 μήνες στο σπίτι της οδού Λεωνίδου.







Οι γείτονες άκουσαν λίγο πριν τις 5 τα ξημερώματα την 52χρονη να καλεί σε βοήθεια και μετά ακολούθησε σιωπή.







Μιλώντας στους αστυνομικούς, ο 21χρονος που θα κατηγορηθεί για ανθρωποκτονία, προσπάθησε να δικαιολογήσει την πράξη του λέγοντας «με μισούσε, γι' αυτό τη σκότωσα».

«Σκότωσες τη μάνα σου;»

Τη συμπεριφορά του 21χρονου αποτύπωσε η κατάθεση του 22χρονου ξαδέρφου του, ο οποίος αναμένεται να κατηγορηθεί για υπόθαλψη εγκληματία.







Όπως είπε «με κάλεσε ο ξάδερφός μου να πάω στο σπίτι του για να τον βοηθήσω να πετάξει κάτι μπάζα. Όταν είδα το πάπλωμα που μου είπε ότι έχει τα μπάζα μου φάνηκε περίεργο. Τον ρώτησα και μου είπε δεν είχα που αλλού να τα βάλω. Ωστόσο είδα αίματα να τρέχουν και τον ρώτησα τι έχει κάνει. Σκότωσες τη μάνα σου; Αυτός απάντησε ναι και μου ζήτησε να τον βοηθήσω να την εξαφανίσουμε κάπου έξω», είπε ο 22χρονος στην ομολογία του.

Η μεταφορά που τους πρόδωσε

Το έγκλημα αποκαλύφθηκε όταν κάτοικος της οδού Λεωνιδίου είδε περίπου στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας τους δύο άνδρες να μεταφέρουν «πιθανόν ένα πτώμα τυλιγμένο σε πάπλωμα».

Αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο εντόπισαν τους δύο νέους αλλά και το πτώμα, προχωρώντας στη σύλληψή τους. Όπως έγινε γνωστό, μάλιστα, ο 21χρονος μητροκτόνος και ο 22χρονος ξάδερφός του μετέφεραν σε μια απόσταση τουλάχιστον 15 μέτρων τη σορό της γυναίκας από την είσοδο του κτηρίου της οδού Λεωνίδου με τα ίχνη από το αίμα της 52χρονης να μαρτυρούν τις κινήσεις τους.

