Μητσοτάκης από Βερολίνο: Το μεταναστευτικό είναι ζήτημα εθνικής ασφάλειας

Ως ζήτημα «εθνικής ασφάλειας» έθεσε το μεταναστευτικό ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια των δηλώσεών του, μετά τη συνάντησή του με τον Γερμανό καγκελάριο Φριντριχ Μερτς, προσθέτοντας ότι είναι αναγκαία η συνεργασία των δύο χωρών για την δευτερογενή μετανάστευση.

Ο γερμανός καγκελάριος στις δηλώσεις του είχε αναφερθεί και αυτός στο θέμα αναφέροντας ότι οι δύο χώρες πρέπει να συζητήσουν για να λυθεί αυτό το μεγάλο πρόβλημα.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός αναφέρθηκε επίσης στα επιτεύγματα της ελληνικής οικονομίας και εκτίμησε ότι η Ελλάδα αποτελεί ελκυστικό επενδυτικό τόπο για τις γερμανικές επενδύσεις.

Όσον αφορά τον πόλεμο στην Ουκρανία οι δύο ηγέτες συμφώνησαν ότι δεν μπορεί να υπάρξει λύση χωρίς την συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι δηλώσεις του Έλληνα πρωθυπουργού και το Γερμανού καγκελάριου:

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι η η ελληνική πλευρά εστιάζει σε οικονομία, επενδύσεις, άμυνα και, βέβαια, σε όλα τα μεγάλα θέματα της ευρωπαϊκής και διεθνούς ατζέντας (ανταγωνιστικότητα, διατλαντικές σχέσεις, εξελίξεις στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή, Μεταναστευτικό).

Ο κ. Μητσοτάκης έγινε δεκτός με στρατιωτικές τιμές, ενώ είναι ο πρώτος ηγέτης που υποδέχεται ο νέος καγκελάριος από την ανάληψη των καθηκόντων του.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Ηράκλειο - Μεταναστευτικό: Η επίσκεψη Βορίδη και το "όχι" των Δήμων στη φιλοξενία δομής

Ηράκλειο: Του έβαλε το μαχαίρι στο λαιμό και τον λήστεψε με το "καλημέρα"