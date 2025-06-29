Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ ζητούν εκλογές

Ολική επαναφορά στο πολιτικό προσκήνιο επιχειρεί τόσο το ΠΑΣΟΚ όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ, άσχετα από τον μεταξύ τους ανταγωνισμό, επενδύοντας πολιτικά στο μεγάλο θέμα που έχει ανακύψει με την εμπλοκή κυβερνητικών στελεχών στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η παραίτηση του Μάκη Βορίδη από τη θέση του υπουργού, η οποία ακολουθήθηκε από πλήθος αποχωρήσεων στελεχών που είχαν υπηρετήσει στο υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης, προκαλεί αλυσιδωτές αντιδράσεις, από τις οποίες τα δύο κόμματα επιχειρούν να αποκομίσουν όσο το δυνατόν περισσότερα οφέλη.

Για τον λόγο αυτό, κάθε μέρα που περνά και καθώς οι βουλευτές των κομμάτων μελετούν το σύνολο της δικογραφίας, φαίνεται πως βρισκόμαστε όλο και πιο κοντά στην κατάθεση πρότασης σύστασης προανακριτικής επιτροπής.

Το ΠΑΣΟΚ άλλωστε έχει δηλώσει σχεδόν ευθέως ότι κινείται σε αυτή την κατεύθυνση και καθώς διαθέτει από μόνο του τον απαιτούμενο αριθμό βουλευτών, θα μπορούσε να καταθέσει μόνο του τη σχετική πρόταση. Ωστόσο, με δεδομένο ότι η συγκεκριμένη υπόθεση δεν έχει τα χαρακτηριστικά εκείνης των Τεμπών και τα αδικήματα που έχουν ενδεχομένως τελεστεί είναι πολύ πιο συγκεκριμένα και αντέχουν πολύ λιγότερες νομικές ερμηνείες, δεν αποκλείεται να δουμε και τον ΣΥΡΙΖΑ ή και άλλα κόμματα να συστρατεύονται και υποστηρίξουν τη σύσταση με τα αδικήματα που θα καταθέσει το ΠΑΣΟΚ.

Σε κάθε περίπτωση, το ΠΑΣΟΚ δε φαίνεται διατεθειμένο να θέσει την πρότασή του σε διαβούλευση με άλλα κόμματα, ούτε να ζητήσει την υπογραφή της πρότασης από βουλευτές άλλων κομμάτων, καθώς βασικός του στόχος είναι να φανεί πολιτικά ότι κυριαρχεί στις αντιπολιτευτικές πρωτοβουλίες. Ωστόσο, θα αποτελέσει επιτυχία το να κατορθώσει πίσω από τη δική του πρόταση να συσπειρώσει και άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Στελέχη του ΠΑΣΟΚ εκτιμούν ότι σε μια τέτοια περίπτωση, η κυβέρνηση θα βρεθεί σε δύσκολη θέση, έχοντας απέναντί της ένα μεγάλο μέρος της αντιπολίτευσης και όχι την εικόνα κατακερματισμού που παρουσιάστηκε στην προηγούμενη αντίστοιχη διαδικασία που αφορούσε τον Κώστα Αχ. Καραμανλή.

Παρόλ' αυτά, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, συνεκτιμώντας τη ρευστότητα στο πολιτικό σκηνικό, την ευκολία με την οποία οι ψηφοφόροι δείχνουν να μετακινούνται (χαρακτηριστικά παραδείγματα, η απότομη άνοδος και πτώση της Πλεύσης Ελευθερίας, αλλά και σε μικρότερη κλίμακα η Φωνή Λογικής) επιχειρούν να προκαλέσουν πολιτικές εξελίξεις άμεσα, ζητώντας τη διενέργεια εκλογών.

Συγκεκριμένα το ΠΑΣΟΚ δια μέσου του εκπροσώπου Τύπου Κώστα Τσουκαλά, τονίζει ότι «η ΝΔ, ερχόμενη στην εξουσία, δεσμεύθηκε για αριστεία, τεχνοκρατική διακυβέρνηση και σοβαρότητα. Εξαπάτησε τον λαό. Κυβερνά με διαφθορά και εξουσιαστική αλαζονεία. Η κάθαρση θα έρθει μόνο με πολιτική αλλαγή».

Σε προηγούμενη δήλωσή του είχε επίσης σημειώσει ότι «ένας Πρωθυπουργός θεατής, του οποίου η κυβέρνηση καταρρέει μέσα στα σκάνδαλα που δημιούργησε, είναι ένας αναξιόπιστος Πρωθυπουργός. Ως πότε θα κρύβεται πίσω από τους υπουργούς παριστάνοντας τον ανεύθυνο; Η χώρα έχει κρίση ηγεσίας. Οι Ελληνίδες και οι Έλληνες αξίζουν κάτι πολύ καλύτερο».

Από την άλλη ο ΣΥΡΙΖΑ προβλέπει ότι «ο καύσωνας της γαλάζιας διαφθοράς τελειώνει σύντομα» και σημειώνει: «Την ιστορία δεν θα την γράψουν αυτοί που κλέβουν το δημόσιο χρήμα. Αντί να φτιάχνουν βιντεάκια προπαγάνδας, να πάνε να διαβάσουν τα χάλια τους στους διαλόγους της δικογραφίας που βρίσκονται στη Βουλή».

Διαβάστε επίσης:

