Φάμελλος για Πλεύρη: Προκλητική η υπουργοποίηση κάποιου που ζητούσε νεκρούς πρόσφυγες

Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, σχολίασε την τοποθέτηση του Θ. Πλεύρη στη θέση του παραιτηθέντος Μ. Βορίδη. Όπως έγραψε ο κ. Φάμελλος: «Προκλητικό να μπαίνει υπουργός Μετανάστευσης της Ελλάδας ακόμα ένα στέλεχος του ΛΑΟΣ και μάλιστα αυτό που ζητούσε νεκρούς πρόσφυγες και μετανάστες στα σύνορα.

Το ίδιο προκλητικό είναι να παραμένει στη θέση του ο πρωθυπουργός των σκανδάλων, της διαπλοκής και της διαφθοράς.

Η Ελλάδα πρέπει να γλυτώσει συνολικά και από τον κ. Μητσοτάκη και τα ακροδεξιά εξαπτέρυγά του.

Και μια προοδευτική κυβέρνηση να φέρει την κάθαρση και την ανόρθωση της χώρας».

Για το ίδιο θέμα, νωρίτερα, με ανάρτησή του στο facebook ο βουλευτής Κορινθίας, τομεάρχης Μετανάστευσης και Ασύλου και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Γιώργος Ψυχογιός, είχε αναφέρει πως: «Άλλαξε ο Μανωλιός κι έβαλε τα ρούχα του αλλιώς”, στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου.

Η ακροδεξιά γραμμή Μητσοτάκη συνεχίζεται απαρέγκλιτα με την τοποθέτηση Πλεύρη στη θέση Βορίδη, μια απάνθρωπη, αδιέξοδη και τρομακτική γραμμή συνολικά για το πεδίο του προσφυγικού μεταναστευτικου και την εικόνα της χώρας.

Μέσα κι έξω από τη Βουλή θα παλεύουμε πάντα για το σεβασμό του διεθνούς δικαίου και των δικαιωμάτων, την στήριξη της χώρας με αλληλεγγύη από την Ευρώπη, αλλά και για κοινωνίες ισότητας και δικαιοσύνης χωρίς αόρατους ανθρώπους και εξαθλίωση..».

