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ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Παρέμβαση Κεφαλογιάννη για Τουρκία: Ζητά να περιληφθεί στην έκθεση το δικαίωμα της Ελλάδας για 12 ν.μ.
ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ
clock 17:46 | 06/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

«Ο Μανώλης Κεφαλογιάννης ζητά από τον εισηγητή Nacho Sánchez Amor να περιληφθεί στην Έκθεση για την Τουρκία, το δικαίωμα επέκτασης των χωρικών μας υδάτων στα 12 ν.μ. σύμφωνα με το Άρθρο 3 του Δικαίου της Θάλασσας του ΟΗΕ.

 Σε συνάντηση που είχαν ο Μανώλης Κεφαλογιάννης ως πρόεδρος της Μικτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής ΕΕ-Τουρκίας με τον εισηγητή της Έκθεσης Προόδου της ενταξιακής πορείας της Τουρκίας Nacho Sánchez Amor του ζήτησε να περιληφθούν στην Έκθεση τα παρακάτω:

-    Το δικαίωμα που έχει η Ελλάδα να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα έως τα 12 ναυτικά μίλια σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Σύμβασης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας

-    Την καταδίκη της Τουρκίας για την υποτιθέμενη «Γαλάζια Πατρίδα» και την επικείμενη νομοθέτησής της κάτι που αντιβαίνει πλήρως το Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας. Καλεί, επίσης την Τουρκία να μην προχωρήσει σε αυτό το νομοθέτημα.

-   Την καταδίκη της Τουρκίας για τη διενέργεια ερευνών και εξορύξεων σε περιοχές που δεν ασκεί κυριαρχικά δικαιώματα σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας.

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