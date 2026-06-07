Μαξίμου για Σαμαρά: Δεν θα τον κάνουμε κεντρικό αντίπαλο

Στο Μέγαρο Μαξίμου έχουν λάβει τις αποφάσεις τους. Παρά τη σφοδρότητα της επίθεσης που εξαπέλυσε ο Αντώνης Σαμαράς κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη, η κυβερνητική γραμμή δεν προβλέπει κλιμάκωση ούτε καθημερινή ανταλλαγή πυρών.

Η εκτίμηση που κυριαρχεί στην Ηρώδου Αττικού 19 είναι ότι μια ευθεία πολιτική σύγκρουση θα αναβάθμιζε τον πρώην πρωθυπουργό σε κεντρικό αντίπαλο της κυβέρνησης και θα εξυπηρετούσε περισσότερο τον ίδιο παρά τη Νέα Δημοκρατία. Για τον λόγο αυτό, οι απαντήσεις δεν ήταν εν θερμώ και περιορίζονται σε χαμηλούς τόνους και σε επιλεκτικές παρεμβάσεις κυβερνητικών στελεχών.

«Δεν μιλάει σε ψηφοφόρους της ΝΔ»

Στην κυβέρνηση θεωρούν ότι τα όσα λέει ο Αντώνης Σαμαράς δεν βρίσκουν απήχηση ούτε στους παραδοσιακούς ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας, ούτε στους πολίτες που σκέφτονται να στηρίξουν το κυβερνών κόμμα στις επόμενες εκλογές.

Η δημόσια τοποθέτηση του Παύλου Μαρινάκη ότι οι θέσεις του πρώην πρωθυπουργού «δεν απευθύνονται στον κόσμο που ψηφίζει ή σκέφτεται να ψηφίσει ΝΔ» αποτυπώνει ακριβώς αυτή τη στρατηγική εκτίμηση του Μαξίμου: ότι η κοινωνία ασχολείται με την οικονομία, την καθημερινότητα και τη σταθερότητα και όχι με εσωκομματικές αντιπαραθέσεις του παρελθόντος.

Ο διαχωρισμός από τον Καραμανλή

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η προσπάθεια της κυβέρνησης να διαχωρίσει πλήρως τον Αντώνη Σαμαρά από τον Κώστα Καραμανλή. Παρότι ο Μεσσήνιος πολιτικός επιδιώκει συχνά να εμφανίζεται δίπλα στον έτερο πρώην πρωθυπουργό ως εκφραστής ενός κοινού προβληματισμού για την πορεία της παράταξης, στο Μαξίμου αποφεύγουν να τους αντιμετωπίζουν ως ενιαίο πολιτικό μέτωπο.

Οι αναφορές του κυβερνητικού εκπροσώπου στον Κώστα Καραμανλή ως «βαθύτατα παραταξιακό πολιτικό» ερμηνεύονται ως σαφές μήνυμα ότι η κυβέρνηση δεν θεωρεί πως ο πρώην πρωθυπουργός συμμερίζεται τις επιλογές και τη στρατηγική σύγκρουσης που ακολουθεί ο Αντώνης Σαμαράς.

«Προσωπική πικρία, όχι πολιτικό μανιφέστο»

Στελέχη που γνωρίζουν τις συζητήσεις στο κυβερνητικό επιτελείο λένε ότι οι παρεμβάσεις Σαμαρά αντιμετωπίζονται περισσότερο ως έκφραση προσωπικής δυσαρέσκειας παρά ως ολοκληρωμένη πολιτική πλατφόρμα.

Στην κυβέρνηση θεωρούν ότι πίσω από τη σκληρή κριτική βρίσκεται σε μεγάλο βαθμό το τραύμα της ρήξης και της διαγραφής του από τη Νέα Δημοκρατία και όχι η διατύπωση μιας εναλλακτικής πρότασης διακυβέρνησης. Γι' αυτό και αποφεύγουν να μπουν σε αναλυτική αποδόμηση των επιχειρημάτων του, εκτιμώντας ότι κάτι τέτοιο θα του έδινε μεγαλύτερο πολιτικό βάρος.

Πότε θα απαντήσει ο Μητσοτάκης;

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο πρωθυπουργικό περιβάλλον δεν αποκλείουν ο Κυριάκος Μητσοτάκης να απαντήσει προσωπικά στον Αντώνη Σαμαρά.

Ωστόσο, η απάντηση αυτή δεν αναμένεται να δοθεί εν θερμώ ούτε σε συνθήκες πολιτικής έντασης. Η επιλογή είναι να υπάρξει παρέμβαση σε ουδέτερο πολιτικό χρόνο, όταν θα έχει καταλαγιάσει η επικαιρότητα και χωρίς να δημιουργηθεί η εικόνα μιας προσωπικής βεντέτας ανάμεσα σε δύο πρώην και νυν ηγέτες της παράταξης.

Η στρατηγική του Μαξίμου είναι σαφής: χαμηλοί τόνοι, αποφυγή μετωπικής σύγκρουσης και διατήρηση του πολιτικού ενδιαφέροντος στα ζητήματα που θεωρεί ότι απασχολούν την κοινωνία.

Για την κυβέρνηση, ο Αντώνης Σαμαράς μπορεί να παράγει πολιτικό θόρυβο, αλλά όχι πολιτικό ρεύμα. Γι' αυτό και το Μέγαρο Μαξίμου δεν σηκώνει το γάντι του πολέμου που επιχειρεί να πετάξει ο πρώην πρωθυπουργός. Αντί να μετατρέψει τη διαφωνία σε εμφύλιο της Κεντροδεξιάς, επιλέγει να την υποβαθμίσει, ποντάροντας ότι οι πολίτες ενδιαφέρονται περισσότερο για το αύριο της χώρας παρά για τις εσωτερικές πληγές του χθες.

ΠΗΓΗ: newsbomb.gr

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