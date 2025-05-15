Γεωργιάδης για το ηλεκτρονικό βραχιολάκι στους ασθενείς: Το ΕΣΥ αλλάζει και γίνεται καλύτερο

Μέσα από ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, αναφέρθηκε στη λειτουργία του ψηφιακού συστήματος με ηλεκτρονικό βραχιολάκι σε κάθε ασθενή.

Τόνισε ότι με το νέο σύστημα:

«α) θα συλλέγουμε πραγματικά δεδομένα για το τί συμβαίνει και θα μπορούμε να παρεμβαίνουμε σε συνθήκες υπερβολικής καθυστέρησης β) θα γνωρίζει σε λίγο καιρό ο καθένας μας αναλόγως το νοσοκομείο που θα επιλέξουμε πόση θα είναι η αναμονή, γ) θα μπορούμε να σχεδιάζουμε στοχευμένες πολιτικές».

Η ανάρτηση του κ. Γεωργιάδη:

Αναλυτικά όσα ανέφερε:

«Από την πρώτη στιγμή που ανέλαβα την ευθύνη της Πολιτικής Ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας έθεσα ως έναν από τους βασικότερους μου στόχους την μείωση του μέσου χρόνου αναμονής στις εφημερίες και την μείωση της εν γενεί ταλαιπωρίας των ασθενών σε αυτές. Εχουμε ήδη εφαρμόσει μία σειρά μέτρων (πρόσληψη επιπλέον τραυματιοφορέων, εθελοντών του Ερυθρού Σταυρού, ιατρών ειδικά για τα ΤΕΠ, αλλαγή του τρόπου εφημεριών, τηλεδιάγνωσης των απεικονιστικών εξετάσεων κλπ), σήμερα ξεκινάμε πιλοτικά από τον Ευαγγελισμό, άμεσα σε άλλα 11 μεγάλα Νοσοκομεία και έως το τέλος του έτους παντού, το σύστημα ηλεκτρονικής ιχνηλάτησης των ασθενών στις εφημερίες. Με το σύστημα αυτό α) θα συλλέγουμε πραγματικά δεδομένα για το τί συμβαίνει και θα μπορούμε να παρεμβαίνουμε σε συνθήκες υπερβολικής καθυστέρησης β) θα γνωρίζει σε λίγο καιρό ο καθένας μας αναλόγως το νοσοκομείο που θα επιλέξουμε πόση θα είναι η αναμονή, γ) θα μπορούμε να σχεδιάζουμε στοχευμένες πολιτικές. Καλή μας επιτυχία! Το ΕΣΥ αλλάζει και γίνεται καλύτερο».

Αρχίζει από τον «Ευαγγελισμό» το ψηφιακό σύστημα – Πώς θα λειτουργεί

Αρχίζει σήμερα (15/5), στο τμήμα επειγόντων περιστατικών του «Ευαγγελισμού», η πρότυπη λειτουργία του ψηφιακού συστήματος με tracker σε κάθε ασθενή. Το σύστημα αυτό θα επιτρέπει στους γιατρούς να παρακολουθούν τις εξετάσεις στις οποίες έχει υποβληθεί κάθε ασθενής και όλες τις «στάσεις» που χρειάζεται να κάνει κατά την παρουσία του στο ΤΕΠ.

Στόχος είναι ο εξορθολογισμός και η βελτίωση της παροχής φροντίδας. Η πιλοτική λειτουργία θα επεκταθεί σε 14 νοσοκομεία έως τα μέσα Ιουλίου και σε 80 νοσοκομεία έως Ιανουάριο 2026.

Αυτό είναι ένα από τα 10 μέτρα για τη δημόσια υγεία που κινούνται σε τρεις άξονες:

τη βελτίωση των υπηρεσιών υγείας και ενίσχυση του προσωπικού.

την ανακαίνιση και αναβάθμιση των υποδομών.

δράσεις για προληπτικές εξετάσεις που σώζουν ζωές.

