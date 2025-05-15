Κουρταλιώτικο Φαράγγι: Για ποιούς είναι δωρεά η είσοδος

Από την Παρασκευή 9 Μαΐου τέθηκε σε εφαρμογή το νέο σύστημα διαχείρισης στο Κουρταλιώτικο Φαράγγι, το οποίο περιλαμβάνει την καθιέρωση εισιτηρίου εισόδου για τους επισκέπτες, με στόχο την προστασία του ευαίσθητου φυσικού οικοσυστήματος και την ενίσχυση της ασφάλειας, έπειτα από χρόνια αυξημένης επισκεψιμότητας και περιβαλλοντικής πίεσης.







Στο νέο μοντέλο λειτουργίας του φαραγγιού, υπάρχει πρόβλεψη για δωρεάν είσοδο των δημοτών του Δήμου Φαιστού, όπως και των δημοτών του Δήμου Αγίου Βασιλείου και των όμορων δήμων.

Πρόκειται για μια απόφαση που διασφαλίζει την πρόσβαση των κατοίκων της περιοχής σε έναν σημαντικό φυσικό πόρο με περιβαλλοντική, ιστορική και πολιτισμική αξία.







Η παρουσίαση του νέου αυτού μοντέλου διαχείρισης, πραγματοποιήθηκε παρουσία του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, κ. Χατζηδάκη Κωστή, του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, κ. Κεφαλογιάννη Γιάννη, της Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνου, κας Λιονή Μαρίας, της Προέδρου του ΟΦΥΠΕΚΑ, κας Παπαδοπούλου Μαρίας και του Διευθύνοντος Συμβούλου του Οργανισμού, κ. Τριάντη Κώστα. Την εκδήλωση χαιρέτησε ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου, κ. Ταταράκης Γιάννης.

Τον Δήμο Φαιστού εκπροσώπησε ο Δήμαρχος Νικολιδάκης Γρηγόρης, συνοδευόμενος από τους Αντιδημάρχους Οικονομικών Ντισπυράκη Γιώργο και Τεχνικών Έργων Φασομυτάκη Γιάννη.







Στο περιθώριο της εκδήλωσης, πραγματοποιήθηκε γόνιμη συζήτηση ανάμεσα στον Δήμαρχο Φαιστού, την Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΟΦΥΠΕΚΑ για ζητήματα βιώσιμης ανάπτυξης φυσικών περιοχών, με επίκεντρο το Φαράγγι του Ρούβα, το οποίο ξεκινά από τη λίμνη Ζαρού και καταλήγει στο Δάσος του Ρούβα.

Η περιοχή, που αποτελεί σπάνιο φυσικό πόρο για τον Δήμο Φαιστού, τέθηκε στο τραπέζι των συζητήσεων ως επόμενος πιθανός σταθμός οργανωμένης διαχείρισης με όρους προστασίας και ήπιας ανάδειξης.

Ο κ. Νικολιδάκης αναμένεται να συναντηθεί με την κα Παπαδοπούλου και τον κ. Τριάντη, αυτές τις ημέρες που πραγματοποιεί σειρά επαφών στην Αθήνα, συνοδευόμενος από τον κ. Φασομυτάκη, για σημαντικά ζητήματα που αφορούν τον Δήμο.

