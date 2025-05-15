Εξάρθρωση κυκλώματος εμπορίας γυναικών -Συνελήφθησαν τρία μέλη

Τρία άτομα, μέλη εγκληματικής οργάνωσης, που δραστηριοποιούνταν στην εμπορία γυναικών, με σκοπό τη γενετήσια εκμετάλλευσή τους και την αποκόμιση παράνομου κέρδους, συνέλαβαν οι αρχές στη Θεσσαλονίκη την Τρίτη 13 Μαΐου.

Στο πλαίσιο διερεύνησης καταγγελίας που υποβλήθηκε στη Γραμμή Καταπολέμησης Εμπορίας Ανθρώπων «1109» και κατόπιν σχετικής ενημέρωσης από τη Μ.Κ.Ο. «Α21», πραγματοποιήθηκε, παρουσία δικαστικού λειτουργού, συντονισμένη επιχείρηση, από αστυνομικούς του Τμήματος Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών, σε συνεργασία με το Τμήμα Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων, για τον εντοπισμό και την απελευθέρωση αλλοδαπής γυναίκας, η οποία κρατούταν και εξαναγκαζόταν σε παροχή γενετήσιων υπηρεσιών.

Στο πλαίσιο αυτό, εντοπίστηκε και απελευθερώθηκε η γυναίκα από διαμέρισμα σε περιοχής της Θεσσαλονίκης, ενώ συνελήφθησαν ένας 46χρονος, ένας 72χρονος και μία 57χρονη, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για -κατά περίπτωση- εγκληματική οργάνωση και εμπορία ανθρώπων.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, η γυναίκα προσεγγίστηκε με ψευδείς υποσχέσεις για οικονομικά προσοδοφόρα εργασία ως συνοδός στην Ελλάδα, όπου έφτασε πριν λίγες μέρες αεροπορικώς.

Στη συνέχεια, τα μέλη της οργάνωσης την οδήγησαν σε διαμέρισμα, όπου της παρέδωσαν τα κλειδιά, για να καλλιεργήσουν μία επίπλαστη εικόνα ελευθερίας κινήσεων. Ωστόσο, η φαινομενική αυτή “αυτονομία” καταργούνταν στην πράξη, καθώς δέχθηκε ψυχολογική καταστολή και εκφοβισμό, με σκοπό να μην απομακρυνθεί και να υπακούει στις εντολές των μελών του κυκλώματος.

Όταν το θύμα οδηγήθηκε στον οίκο ανοχής, εξαναγκάστηκε να παρέχει γενετήσιες υπηρεσίες με αντίτιμο κατά πολύ μικρότερο από το υποσχεθέν, ενώ στην προσπάθειά της να διακόψει και να αποχωρήσει, μέλη της οργάνωσης, για να την αποτρέψουν, ισχυρίστηκαν οικονομική της οφειλή, προχωρώντας παράλληλα σε απειλές κατά της ίδιας και της οικογένειάς της.

Επιπλέον, προέκυψε και ο ρόλος κάθε μέλους της εγκληματικής οργάνωσης, με τους δύο άνδρες να λειτουργούν ως οδηγοί του κυκλώματος και η γυναίκα ως υπεύθυνη διαχείρισης πελατών στον οίκο ανοχής.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 870 ευρώ, τέσσερα κινητά τηλέφωνα και -προφυλακτικά. Επισημαίνεται ότι, στο θύμα παρασχέθηκε αρωγή και προστασία από τις εξειδικευμένες Μ.Κ.Ο.«Α21» και «O.U.R. RescueGreece».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Άλιμος: Βρέφος τριών μηνών βρέθηκε δίπλα σε κάδο απορριμμάτων - Η στιγμή που αστυνομικός βρίσκει το μωρό

Νομική Σχολή: Εικόνες ντροπής από το εσωτερικό του κυλικείου (βιντεο)

Πόλεμος την Ουκρανία: Χωρίς Πούτιν και Τραμπ οι συνομιλίες στην Κωνσταντινούπολη