Η βασίλισσα που αποκεφάλισαν για να ζήσει ο Ερρίκος Η’ τον νέο του έρωτα

Στις 15 Μαΐου 1536, στο Λονδίνο, διαδραματίστηκε ένα από τα πιο δραματικά και σκοτεινά κεφάλαια της αγγλικής ιστορίας, με πρωταγωνίστρια την Άννα Μπολέυν, δεύτερη σύζυγο του Ερρίκου Η΄ και μητέρα της μελλοντικής βασίλισσας Ελισάβετ Α΄. Η Άννα, μια γυναίκα με έντονη προσωπικότητα και ισχυρή επιρροή στην αυλή, βρέθηκε κατηγορούμενη για προδοσία, μοιχεία και αιμομιξία, σε μια δίκη που από πολλούς χαρακτηρίστηκε ως παρωδία, ενορχηστρωμένη από τον ίδιο τον βασιλιά και τα πονηρά του σχέδια.

Η πτώση της Άννας ήταν ραγδαία. Μετά από δύο αποβολές και την αδυναμία της να χαρίσει στον Ερρίκο τον πολυπόθητο διάδοχο, η θέση της έγινε επισφαλής. Στις 2 Μαΐου 1536 συνελήφθη και φυλακίστηκε στον Πύργο του Λονδίνου. Η δίκη της ενώπιον σώματος ευγενών ήταν σύντομη και η ετυμηγορία προδιαγεγραμμένη: ομόφωνα ένοχη και καταδίκη σε θάνατο διά αποκεφαλισμού.

Η ίδια η Άννα, μέχρι το τέλος, διατήρησε την ψυχραιμία και τη χάρη της. Αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες με ηρεμία και αξιοπρέπεια, ενώ λίγο πριν την εκτέλεσή της, φέρεται να είπε με ειρωνικό χιούμορ: «Έχω πολύ λεπτό λαιμό». Στις 19 Μαΐου 1536, η Άννα Μπολέυν αποκεφαλίστηκε, ενώ ο Ερρίκος Η΄ αρραβωνιάστηκε την Τζέιν Σέιμουρ μόλις μία μέρα αργότερα και την παντρεύτηκε δέκα ημέρες μετά.

Η πτώση της Άννας Μπολέυν και η θρησκευτική μεταρρύθμιση που ακολούθησε, επηρέασαν βαθιά τις σχέσεις της Αγγλίας με την καθολική Ευρώπη, αλλά και με την Οθωμανική Αυτοκρατορία, η οποία εκείνη την περίοδο βρισκόταν στο απόγειό της.

