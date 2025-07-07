ΚΥΡ.12 Απρ 2026 19:07
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Φάμελλος: 6 χρόνια κυβέρνησης Μητσοτάκη, 6 χρόνια σκανδάλων και ρουσφετιών
clock 13:08 | 07/07/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Πυρά κατά της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, με αφορμή τη συμπλήρωση έξι ετών εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος.

Ο κ. Φάμελλος, κάνει λόγο για «6 χρόνια σκανδάλων, ρουσφετιών, γαλάζιων παιδιών, πελατειακού κράτους, απευθείας αναθέσεων, διασπάθισης δημοσίου χρήματος» και μιλά – με φόντο τις τελευταίες αποκαλύψεις για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, για κυβέρνηση του «Φραπέ» και του «Χασάπη» και των γαλάζιων ακρίδων

«6 χρόνια κυβέρνησης Μητσοτάκη.

6 χρόνια σκανδάλων, ρουσφετιών, γαλάζιων παιδιών, πελατειακού κράτους, απευθείας αναθέσεων, διασπάθισης δημοσίου χρήματος.

6 χρόνια πλιάτσικου της δημόσιας περιουσίας, ιδιωτικοποίησης της Παιδείας και της Υγείας.

6 χρόνια αντεργατικοί νόμοι, ποινικοποίηση του συνδικαλισμού και της απεργίας, απλήρωτες υπερωρίες, εργατικά δυστυχήματα και 13ωρη δουλειά.

6 χρόνια ακρίβειας, υπερφορολόγησης και υπερκερδών για τα καρτέλ.

6 χρόνια πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας, ακόμα και σε σεισμοπαθείς που ζουν σε κοντέινερ.

Η κυβέρνηση του εγκλήματος των Τεμπών και του μπαζώματος, των υποκλοπών, των συνεχόμενων ηττών στην εξωτερική πολιτική, του ΟΠΕΚΕΠΕ, του σκόιλ ελικικού, του Πάτση και του Στάσση.

Η κυβέρνηση του «Φραπέ» και του «Χασάπη» και των γαλάζιων ακρίδων.

Μια κανονική Μαφία.

6 χρόνια ένα συμπέρασμα:

Δεν πάει άλλο, να φύγουν το συντομότερο για να ανασάνει η Ελλάδα…»

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis