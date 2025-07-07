Φάμελλος: 6 χρόνια κυβέρνησης Μητσοτάκη, 6 χρόνια σκανδάλων και ρουσφετιών

Πυρά κατά της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, με αφορμή τη συμπλήρωση έξι ετών εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος.

Ο κ. Φάμελλος, κάνει λόγο για «6 χρόνια σκανδάλων, ρουσφετιών, γαλάζιων παιδιών, πελατειακού κράτους, απευθείας αναθέσεων, διασπάθισης δημοσίου χρήματος» και μιλά – με φόντο τις τελευταίες αποκαλύψεις για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, για κυβέρνηση του «Φραπέ» και του «Χασάπη» και των γαλάζιων ακρίδων

«6 χρόνια κυβέρνησης Μητσοτάκη.

6 χρόνια σκανδάλων, ρουσφετιών, γαλάζιων παιδιών, πελατειακού κράτους, απευθείας αναθέσεων, διασπάθισης δημοσίου χρήματος.

6 χρόνια πλιάτσικου της δημόσιας περιουσίας, ιδιωτικοποίησης της Παιδείας και της Υγείας.

6 χρόνια αντεργατικοί νόμοι, ποινικοποίηση του συνδικαλισμού και της απεργίας, απλήρωτες υπερωρίες, εργατικά δυστυχήματα και 13ωρη δουλειά.

6 χρόνια ακρίβειας, υπερφορολόγησης και υπερκερδών για τα καρτέλ.

6 χρόνια πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας, ακόμα και σε σεισμοπαθείς που ζουν σε κοντέινερ.

Η κυβέρνηση του εγκλήματος των Τεμπών και του μπαζώματος, των υποκλοπών, των συνεχόμενων ηττών στην εξωτερική πολιτική, του ΟΠΕΚΕΠΕ, του σκόιλ ελικικού, του Πάτση και του Στάσση.

Η κυβέρνηση του «Φραπέ» και του «Χασάπη» και των γαλάζιων ακρίδων.

Μια κανονική Μαφία.

6 χρόνια ένα συμπέρασμα:

Δεν πάει άλλο, να φύγουν το συντομότερο για να ανασάνει η Ελλάδα…»

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Εφόδους σε βοσκοτόπια ξεκινά η ΕΛ.ΑΣ. – «Ξεσκονίζουν» επιδοτήσεις για ελαιόδενδρα και μελίσσια

Αγρίνιο: Έρευνα για το αν εμπλέκεται τρίτο αυτοκίνητο στο τροχαίο με θύμα τον 21χρονο

Ξεκινά την Δευτέρα η 1η Οικουμενική Συνδιάσκεψη Ελλήνων Νομικών