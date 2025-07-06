Ξεκινά την Δευτέρα η 1η Οικουμενική Συνδιάσκεψη Ελλήνων Νομικών

«Προασπίζοντας τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τη δικαιοσύνη – παγκόσμιες προκλήσεις και ο ρόλος της Τεχνητής Νοημοσύνης» είναι το θέμα της 1ης Οικουμενικής Συνδιάσκεψης Ελλήνων Νομικών που ξεκινά το απόγευμα της Δευτέρας 7 Ιουλίου.

Την έναρξη της συνδιάσκεψης στο Μουσείο της Ακρόπολης -στην οποία θα πάρουν μέρος 620 νομικοί από την Ελλάδα, την Κύπρο αλλά και ελληνικής καταγωγής από την Αμερική και την Αυστραλία- θα κηρύξει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, υπό την αιγίδα του οποίου και πραγματοποιείται.

Την συνδιάσκεψη διοργανώνει η Ολομέλεια των Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, από κοινού με την Ένωση Ελλήνων Δικηγόρων Νέας Υόρκης (Hellenic Lawyers Association), την Ένωση Ελλήνων Δικηγόρων Αυστραλίας (Hellenic Australian Lawyers Association) και τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο και θα διαρκέσει από τις 7 έως τις 10 Ιουλίου.

Αναφερόμενος στην σημασία της συνδιάσκεψης ο πρόεδρος της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος (πρόεδρος ΔΣΑ) Δ. Βερβεσός επισημαίνει:

«Έλληνες νομικοί από όλο τον κόσμο, θα συζητήσουμε, για το μέλλον του νομικού κόσμου και της δικαιοσύνης. Εδώ, στην Αθήνα, στην πόλη οπου γεννήθηκε η Δημοκρατία, εδώ οπου ο νόμος και η δικαιοσύνη ξεκίνησαν και έγιναν παγκόσμιες αξίες».

Η Συνδιάσκεψη αποτελεί σημαντικό γεγονός για το νομικό κόσμο της χώρας μας και τη διεθνή νομική κοινότητα, καθώς συμμετέχουν εξέχοντες νομικοί από την Ελλάδα, τις ΗΠΑ, την Αυστραλία και την Κύπρο.

Η θεματολογία εστιάζει σε κρίσιμα ζητήματα που απασχολούν τη σύγχρονη δικαιοσύνη και δικηγορία, όπως η προστασία των θεμελιωδών αρχών του κράτους δικαίου, η επίδραση της Τεχνητής Νοημοσύνης στα δικαστικά συστήματα και οι μηχανισμοί δικαστικού ελέγχου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

