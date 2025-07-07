Αγρίνιο: Έρευνα για το αν εμπλέκεται τρίτο αυτοκίνητο στο τροχαίο με θύμα τον 21χρονο

Ανείπωτος πόνος στο Αγρίνιο για τον τραγικό χαμό του 21χρονου Θανάση Καφρίτσα, ο οποίος βρήκε φρικτό θάνατο σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στην Εθνική Οδό, κοντά στην πόλη. Το όχημα που οδηγούσε συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με βαν, με αποτέλεσμα να εκτραπεί, να προσκρούσει σε προστατευτικές μπάρες και να ανατραπεί σε παρακείμενο χαντάκι, όπου τυλίχθηκε στις φλόγες.

Ο Θανάσης εγκλωβίστηκε στο φλεγόμενο αυτοκίνητο και δεν κατάφερε να απεγκλωβιστεί εγκαίρως, ενώ η 16χρονη συνοδηγός του πρόλαβε να βγει από το όχημα. Ο πατέρας της κοπέλας, μιλώντας στο MEGA, αποκάλυψε πως η κόρη του σώθηκε κυριολεκτικά από θαύμα, καθώς δεν φορούσε ζώνη, είχε το παράθυρο ανοιχτό λόγω αδιαθεσίας και εκτινάχθηκε από το όχημα την ώρα της σύγκρουσης. Όπως περιέγραψε, η κόρη του ούρλιαζε βλέποντας τον νεαρό να καίγεται μπροστά στα μάτια της.

Την ίδια ώρα, οι αρχές διερευνούν το ενδεχόμενο εμπλοκής τρίτου οχήματος, ενός μαύρου Citroën SAXO, το οποίο φέρεται –σύμφωνα με μαρτυρίες, μεταξύ των οποίων και του οδηγού του βαν– να συνέβαλε στην πρόκληση του δυστυχήματος. Οι πληροφορίες εξετάζονται με προσοχή από την Τροχαία, καθώς ενδέχεται να ρίξουν φως στα αίτια του τραγικού περιστατικού.

Οι γονείς του και η επιθυμία τους

Τραγικές φιγούρες οι γονείς του 21χρονου, εργαζόμενοι και οι δύο στο Νοσοκομείο Αγρινίου, οι οποίοι αδυνατούν να πιστέψουν ότι κλήθηκαν να αναγνωρίσουν τον γιο τους.

Η κηδεία του νεαρού Θανάση θα πραγματοποιηθεί σήμερα το απόγευμα, στις 19:00, στον Ιερό Ναό Γεννέσιον της Θεοτόκου στον Κελανίτη Ποταμούλας από όπου καταγόταν.

Παρά το αβάσταχτο πένθος τους, οι γονείς του ζητούν από τους ανθρώπους που βρίσκονται στο πλευρό τους αντί στεφάνων στη μνήμη του, να καταθέσουν όποιο ποσό επιθυμούν για τους σκοπούς του Εργαστηρίου «Παναγία Ελεούσα». Επιθυμία της οικογένειας είναι το τελευταίο ταξίδι του αγαπημένου τους προσώπου, που έφυγε τόσο άδικα, τόσο νωρίς, να συνοδευτεί από μια πράξη προσφοράς στον συνάνθρωπο.



Οι αριθμοί λογαριασμών του Εργαστηρίου «Παναγία Ελεούσα»:

EΘNIKH, IBAN: GR5701104120000041229612373

ΠEIPAIΩΣ, IBAN: GR2801712680006268010118161

