ΕΛΜΕΠΑ: Η επίσκεψη της Υπουργού Πολιτισμού στη Δομή Ξυλοτεχνίας

Στο ΕΛΜΕΠΑ και στη Δομή Ξυλοτεχνίας, βρέθηκε την Πέμπτη, η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, στο πλαίσιο των επαφών και επισκέψεων που πραγματοποιεί στην Κρήτη.

Αναλυτικά:

Την Πέμπτη 26 Ιουνίου 2025 , η Υπουργός Πολιτισμού κα Λίνα Μενδώνη, κατά την επίσκεψη της στο Ηράκλειο, πραγματοποίησε επίσκεψη στη νέο- ιδρυθείσα Δομή Ξυλοτεχνίας του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, που φιλοξενείται στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ). , Η Δομή είναι μία από τις 19 Δομές Χειροτεχνίας που ιδρύθηκαν το 2024 σε όλη την Ελλάδα, στο πλαίσιο υλοποίησης εμβληματικού έργου του Υπουργείου Πολιτισμού, με τίτλο «Πιλοτικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για την ανάπτυξη δεξιοτήτων που σχετίζονται με τη Χειροτεχνία», και συγκεκριμένα των κλάδων: ξυλοτεχνίας, κεραμικής και υφαντικής. Το έργο εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρύτερης Δράσης με ID 16293 SUB.2 και τίτλο: "Αναζωογόνηση των τοπικών χειροτεχνικών μονάδων ως κινητήρια δύναμη της ανάπτυξης" του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Στο πλαίσιο του εν λόγω Έργου συνεργάζονται με το Υπουργείο Πολιτισμού, μέσω διακριτών Προγραμματικών Συμβάσεων, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Επιστημονικά Υπεύθυνη του έργου για το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ Θεσσαλίας και συντονίστρια του όλου έργου είναι η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Γλυκερία Καραγκούνη.

Η Δομή Ξυλοτεχνίας στο Ηράκλειο είναι μία από τις 4 Δομές Ξυλοτεχνίας του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τις υπόλοιπες να βρίσκονται στην Καρδίτσα, στη Φλώρινα, και στο Μέτσοβο. Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας έχουν υπογράψει Μνημόνιο Συνεργασίας για τη φιλοξενία της Δομής Ξυλοτεχνίας Ηρακλείου. Υπεύθυνος για τη λειτουργία της δομής είναι ο Επίκ. Καθ. Ντιντάκης Ιωάννης μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών.

Την Υπουργό υποδέχτηκαν εκ μέρους του ΕΛΜΕΠΑ ο Αντιπρύτανης Έρευνας και Καινοτομίας, Καθ. Αθανάσιος Μαλάμος, η Εκτελεστική Διευθύντρια, Δρ. Βανέσσα Σημαντηράκη, ο Κοσμήτορας της Πολυτεχνικής Σχολής Καθ. Εμμανουήλ Καραπιδάκης, ο Πρόεδρος του Συλλόγου μελών ΔΕΠ ΕΛΜΕΠΑ Επικ. Καθ. Κωνσταντίνος Κονταξάκης, ο Υπεύθυνος της δομής Επικ. Καθ. Ντιντάκης Ιωάννης και μέλη του Τμήματος Μηχαναλόγων Μηχανικών. Την Υπουργό συνόδευαν ο Προϊστάμενος της Επιτελικής Αρχής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Πολιτισμού κος Ιωάννης Μυλωνάς, η Ειδική Συνεργάτης της υπουργού σε θέματα Σύγχρονου Πολιτισμού κα Αικατερίνη Τσέλου καθώς και υπηρεσιακά στελέχη του Υπουργείου. Στη Δομή βρέθηκαν επίσης, η Επιστημονικά Υπεύθυνη του έργου Αναπλ. Καθ. Γλυκερία Καραγκούνη από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, καθώς και οΚαθ. Γεώργιος Παναγιάρης και η Επίκ. Καθηγήτρια Άννα Καρατζάνη, υπεύθυνοι των Δομών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, και ο Καθ.

Ιωάννης Ζιώγας, Υπεύθυνος των Δομών τουΠανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Στην συνάντηση παρευρέθηκαν επίσης, ο βουλευτής Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας Μάξιμος Σενετάκης και ο δήμαρχος Ηρακλείου, Αλέξης Καλοκαιρινός.

Την υπουργό και την συνοδεία της ξενάγησε στην δομή ο Επικ. Καθ. του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Ιωάννης Ντιντάκης, ενώ σπουδαστές της Δομής Ξυλοτεχνίας συνομίλησαν μαζί της εκφράζοντας την βαθιά ικανοποίηση τους για τις γνώσεις που λαμβάνουν και τις δεξιότητες που αναπτύσσουν στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας καθώς και για τα σχέδια τους σχετικά με την επαγγελματική τους εξέλιξη μετά την αποφοίτηση τους.

