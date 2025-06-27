Ηράκλειο - Κτηματολόγιο: Προβλήματα στις πράξεις υποθηκοφυλακείων από το μπλακ άουτ

Αλλεπάλληλα μπλακ άουτ που έχουν προκληθεί στις ψηφιακές λειτουργίες του ελληνικού κτηματολογίου έχουν τινάξει στον αέρα τη λειτουργία του, με αποτέλεσμα ο κόσμος να μην μπορεί να εξυπηρετηθεί και να προκαλούνται σοβαρά προβλήματα στην εξυπηρέτηση δικηγόρων μηχανικών και δημοσίων υπηρεσιών.

Τα προβλήματα ξεκίνησαν από την Τρίτη και εξακολουθούν μέχρι σήμερα παρά τις καθησυχαστικές ανακοινώσεις του Ελληνικού Κτηματολογίου που μιλά για αστοχία στο σύστημα αποθήκευσης που υποστηρίζει μέρος των εφαρμογών του.

Ωστόσο μέχρι και σήμερα το πρόβλημα δεν έχει λυθεί γεγονός που προκαλεί έντονο προβληματισμό καθώς σήμερα ήταν η καταληκτήρια προθεσμία για να περάσουν όλες οι πράξεις των υποθηκοφυλακείων της ενδοχώρας του Ηρακλείου στο σύστημα πληροφορικής του κτηματολογίου.

Για την ακρίβεια έπρεπε να έχουν περάσει πάνω από 4.000 πράξεις πράγμα το οποίο δεν κατέστη εφικτό λόγω της εμπλοκής που έχει προκληθεί. Είναι χαρακτηριστικό ότι όλο το προηγούμενο διάστημα δεκάδες ιδιοκτήτες που δεν είχαν προλάβει να καταχωρήσουν τα συμβόλαια τους έσπευδαν στο κτηματολογικό γραφείο να καταθέσουν τους φακέλους των στοιχείων τους.

Ωστόσο η νέα εμπλοκή που έχει προκύψει έχει ανατρέψει τα δεδομένα αφού σε πρώτο επίπεδο όλοι αναμένουν το πότε θα γίνει αποκατάσταση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας και σε δεύτερο επίπεδο πότε θα δοθεί νέα προθεσμία για να ολοκληρωθεί τελεσίδικα η καταχώρηση των πράξεων των υποθηκοφυλακείων της ενδοχώρας του Ηρακλείου στο σύστημα πληροφορικής του κτηματολογίου.

Όμως στην πράξη αυτό που αποδεικνύεται είναι ότι τα πράγματα δεν είναι καθόλου εύκολα και μάλιστα οι εργαζόμενοι στο κτηματολόγιο είχαν ειδοποιήσει με επιστολή τους στον Πρωθυπουργό για τον κίνδυνο κατάρρευσης του παρωχημένου data center που λειτουργεί από το 2007 χωρίς συντήρηση αναβάθμιση και ανανέωση του εξοπλισμού.

Σε κάθε περίπτωση η εμπλοκή αυτή εγείρει ένα τεράστιο ζήτημα για την ευαλωτότητα της ασφάλειας ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων την απουσία σχεδιασμού και την εσωτερική αποδιοργάνωση που μάλιστα έχει οδηγήσει σε αποχώρηση σημαντικά στελέχη της υπηρεσίας στον τομέα της πληροφορικής.

