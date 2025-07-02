ΤΡΙ.07 Απρ 2026 23:55
Ανδρουλάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Σήμερα κατέβηκε η παράσταση “ανήξερος πρωθυπουργός” με πρωταγωνιστή τον κ. Μητσοτάκη»
ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
clock 20:14 | 02/07/2025
newsroom ekriti.gr

«Η σημερινή αποκάλυψη των δύο επιστολών του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, του κ. Σημανδράκου, προς το Μέγαρο Μαξίμου κατεβάζει την παράσταση “ανήξερος πρωθυπουργός” με πρωταγωνιστή τον κ. Μητσοτάκη», σχολίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης, αναφερόμενος σε δημοσίευμα της “Καθημερινής”.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής τόνισε στη δήλωσή του πως αυτές οι επιστολές αποδεικνύουν ότι γνώριζε πλήρως το πάρτι διαφθοράς που συνέβαινε σε έναν Οργανισμό, που μοιράζει 3 δισ. ευρώ τον χρόνο.

«Το αποτέλεσμα; Ο ελληνικός λαός να καλείται να πληρώσει πρόστιμο που μπορεί να φτάσει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Η χώρα διασύρεται πανευρωπαϊκά και ο πρωτογενής τομέας σε μια κρίσιμη στιγμή μπαίνει σε μια πολύ μεγάλη περιπέτεια», σημείωσε ο κ. Ανδρουλάκης και απηύθυνε στον πρωθυπουργό τα εξής ερωτήματα:

«Γιατί ενώ γνωρίζατε, δεν σταματήσατε αυτά τα νοσηρά φαινόμενα;

Γιατί καλύψατε τα “γαλάζια” κυκλώματα;

Γιατί ακόμη και σήμερα δεν αναλαμβάνετε τις ευθύνες σας απέναντι στον ελληνικό λαό;»

Νίκος Ανδρουλάκης Οπεκεπε
