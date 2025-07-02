ΟΠΕΚΕΠΕ: Οι 9.309 «κόκκινοι» ΑΦΜ και το Μαξίμου

Ενα νέο αποκαλυπτικό e-mail που δείχνει πως η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει πολλές πτυχές οι οποίες δεν έχουν δει ακόμη το φως της δημοσιότητας απέστειλε, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ευάγγελος Σημανδράκος, που είχε διατελέσει πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ την περίοδο 2022-2023, στις 30 Ιουνίου προς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Σύμφωνα με αυτό, στις πληρωμές του 2023 δεν εντάχθηκαν τελικά 9.309 ΑΦΜ, που δεν πληρούσαν τα κριτήρια επιλεξιμότητας για την επιδότηση, με το 63% μάλιστα να προέρχονται από την Κρήτη.

Στο e-mail περιλαμβάνονται, κατά τις ίδιες πληροφορίες, και δύο επιστολές – ενημερωτικά σημειώματα προς τον τότε υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ Γ. Μπρατάκο, που τις επόμενες ώρες αναμένεται να ενταχθούν επίσης στη δικογραφία της υπόθεσης.

Από το υλικό της αλληλογραφίας, το οποίο αναμένεται να διαβιβασθεί στη Βουλή, προκύπτει πως το Μέγαρο Μαξίμου γνώριζε ότι στις πληρωμές των ενισχύσεων του 2023 δεν εντάχθηκαν οι «δεσμευμένοι» ΑΦΜ, δηλαδή εκείνοι οι «κόκκινοι» ΑΦΜ που δεν πληρούσαν τα κριτήρια επιλεξιμότητας του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο κ. Σημανδράκος είχε ενημερώσει δηλαδή το πρωθυπουργικό γραφείο με διαδοχικά σημειώματα τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους, κάτι που δείχνει πως το Μαξίμου γνώριζε το θέμα των «κόκκινων» ΑΦΜ και αφότου ενημερώθηκε συναίνεσε στο μπλοκάρισμα.

Τι λένε τα σημειώματα

Συγκεκριμένα, στα ενημερωτικά σημειώματα προς τον κ. Μπρατάκο ο κ. Σημανδράκος φέρεται να είχε αναφερθεί στις πληρωμές του 2023, τονίζοντας ότι «στην πληρωμή αυτή δεν καταβλήθηκαν ενισχύσεις σε 9.309 ΑΦΜ διότι δεν πληρούσαν τα κριτήρια επιλεξιμότητας, εκ των οποίων οι 5.586 ΑΦΜ, δηλαδή το 63%, προέρχονταν από τις τέσσερις Περιφερειακές Ενότητες Κρήτης».

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο κ. Σημανδράκος αφού περιέγραψε συνολικά την κατάσταση του Οργανισμού και κυρίως τα ζητήματα εποπτείας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ζήτησε από τον κ. Μπρατάκο «να υπάρξει μια μεσολάβηση, η οποία θα οδηγήσει σε αποκατάσταση της δημόσιας εικόνας του Οργανισμού προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως προς το κύρος του και την εγκυρότητα του έργου του».

Τα σημειώματα του Ευ. Σημανδράκου στον τότε υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ Γ. Μπρατάκο και το e-mail προς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Κατόπιν ακολούθησαν δύο ενημερωτικού χαρακτήρα συναντήσεις του κ. Σημανδράκου, στις οποίες ο τότε πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ ανέπτυξε αναλυτικά την κατάσταση του Οργανισμού.

Στο επίκεντρο των συναντήσεων είχε βρεθεί, μεταξύ άλλων, η αποκλιμάκωση της έντασης μεταξύ του τότε προέδρου του Οργανισμού και του τότε υπουργού Λευτέρη Αυγενάκη, καθώς η ένταση μεταξύ τους είχε φτάσει στο σημείο να μη μιλάνε, όπως αναφέρεται σε δημοσιεύματα της εποχής, ενώ υπήρξαν και δημόσιες αντεγκλήσεις που έδειχναν πως το κλίμα μεταξύ υπουργού και προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι χείριστο και ο Οργανισμός δεν μπορεί να δουλέψει έτσι.

Ουσιαστικά τότε το Μέγαρο Μαξίμου ανέλαβε έναν ρόλο «διαιτητή» για να πέσουν οι τόνοι προσώρας, καθώς η παραίτηση του κ. Σημανδράκου, λόγω της κόντρας του με τον υπουργό, ήταν τελικά θέμα χρόνου.

Οπερ και εγένετο. Στο e-mail περιγράφεται ότι ο κ. Σημανδράκος υπέβαλε την παραίτησή του από την προεδρία του ΟΠΕΚΕΠΕ στις 29 Δεκεμβρίου 2023 και αφού νωρίτερα είχε προηγηθεί συνάντηση στο Μαξίμου, στην οποία ενημέρωσε για την ομαλή ολοκλήρωση των πληρωμών, όπως ο ίδιος ακριβώς είχε αποφασίσει: να γίνουν οι καταβολές των ενισχύσεων, χωρίς τους «κόκκινους» ΑΦΜ να επηρεάσουν τις πληρωμές όσων είχαν τις προϋποθέσεις και ήταν απόλυτα νόμιμοι.

Η προσθήκη πάντως στοιχείων σε τέτοιες ογκωδέστατες δικογραφίες είναι κανόνας και όχι εξαίρεση, κάτι που κάνει το Μαξίμου εξαρχής πολύ επιφυλακτικό στις δημόσιες τοποθετήσεις, καθώς κανείς δεν γνωρίζει με βεβαιότητα πώς θα εξελιχθεί η υπόθεση.

Χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ερωτηθείς για τα επόμενα βήματα, σημείωσε πως «ως προς την ποινική διερεύνηση της υπόθεσης θα τοποθετηθούμε στη σωστή στιγμή που θα είναι στη Βουλή». Από το Μέγαρο Μαξίμου περιμένουν, όπως είναι λογικό, τις προτάσεις των κομμάτων που έχουν ήδη προαναγγείλει και «με βάση όσα προβλέπει ο νόμος και το ποινικό δίκαιο με στοιχεία και δεδομένα» θα καταθέσουν την κυβερνητική θέση.

ΠΗΓΗ: kathimerini.gr

Περισσότερες από 3.000 καταγγελίες για τις ελληνικές παραλίες - Πόσες έχουν γίνει σε κάθε νομό της Κρήτης

Επεισοδιακό μπλόκο σε μηχανές με αναβάτες χωρίς κράνος - Παραλίγο να πατήσουν αστυνομικούς! (βίντεο)

Ισπανία - καύσωνας: Δύο νεκροί από πυρκαγιά - Σοκ για το βρέφος που άφησαν σε αυτοκίνητο και πέθανε