Περισσότερες από 3.000 καταγγελίες για τις ελληνικές παραλίες - Πόσες έχουν γίνει σε κάθε νομό της Κρήτης

Η ελεύθερη πρόσβαση στις παραλίες και τη θάλασσα συνεχίζει να είναι ζητούμενο σε αρκετά σημεία της χώρας καθώς με την αύξηση της κίνησης αυξάνονται και οι αυθαιρεσίες από τις επιχειρήσεις.

Αν και η εικόνα συγκριτικά με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο δείχνει κάπως βελτιωμένη, τον Ιούνιο ήδη υποβλήθηκαν 2.667 ανώνυμες κι επώνυμες καταγγελίες, οι οποίες προστέθηκαν σε περίπου 300 που είχαν φτάσει στο υπουργείο Οικονομικών τον Μάιο.

Από τις υποβληθείσες καταγγελίες περισσότερες από τις μισές έχουν ήδη ελεγχθεί και επιβληθεί οι προβλεπόμενες ποινές οι οποίες σε ορισμένες περιπτώσεις ξεπερνούν τις 60.000 ευρώ, αναφέρει η ΕΡΤ.

Η παρεμπόδιση της ελεύθερης πρόσβασης του κοινού στη θάλασσα, τον αιγιαλό και την παραλία επισύρει πρόστιμα από 2.000 ευρώ έως 60.000 ευρώ, ενώ η παρεμπόδιση του ελεγκτικού έργου οποιουδήποτε φορέα, 10.000 ευρώ. Για παράλειψη ανάρτησης της πινακίδας με τα στοιχεία της παραχώρησης «πέφτει» πρόστιμο 1.000 ευρώ.

Από τα στοιχεία του ΥΠΕΘΟ προκύπτει ότι έγιναν 10.565 παραχωρήσεις, εκ των οποίων οι 982 το τρέχον έτος.

Από το σύνολο των καταγγελιών, οι περισσότερες (1.568) αφορούν σε αυθαίρετη κάλυψη παραλίας, ενώ άλλες 441 σχετίζονται με την παρεμπόδιση της ελεύθερης πρόσβασης.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η γεωγραφική κατανομή των καταγγελιών του Ιουνίου, όταν δηλαδή ο κόσμος άρχισε να κατακλύζει τις παραλίες.

Ο χάρτης των παραβάσεων

Στις πρώτες θέσεις των παραβάσεων βρέθηκαν οι παραλίες της Ανατολικής Αττικής και της Χαλκιδικής.

Ο «χάρτης» των παραβάσεων δείχνει: Αιτωλοακαρνανία: 33. Ανατολική Αττική: 396, εκ των οποίων οι 106 στην περιοχή του Σαρωνικού. Άνδρος: 10. Αργολίδα: 17. Αρκαδία: 4. Αχαΐα: 51. Βοιωτία:1. Δυτική Αττική: 9. Έβρος: 16. Εύβοια: 72. Ζάκυνθος: 50. Ηλεία: 12. Ηράκλειο Κρήτης: 45. Θάσος: 84. Θεσπρωτία: 17. Θεσσαλονίκη: 65. Θήρα: 21. Ικαρία: 10. Ιωάννινα: 5. Καβάλα: 64. Κάλυμνος: 35. Κάρπαθος: 7. Καστοριά: 3. Κέα- Κύθνος: 7. Κέρκυρα: 79. Κεφαλλονιά: 17. Κορινθία: 101 εκ των οποίων οι 52 στην περιοχή του Κιάτου. Κως: 24. Λακωνία: 9. Λάρισα: 25. Λασίθι: 15. Λέσβος: 13. Λευκάδα: 37. Λήμνος: 8. Μαγνησία: 189. Μεσσηνία: 62. Μήλος: 13. Μύκονος: 33. Νάξος: 20. Νησιά Αργοσαρωνικού: 59. Νότια Αττική: 29. Ξάνθη: 3. Πάρος: 35. Πειραιάς: 4. Πιερία: 39. Πρέβεζα: 133. Ρέθυμνο: 16. Ροδόπη: 9. Ρόδος: 164. Σάμος: 12. Σποράδες: 28. Σύρος: 12. Τήνος: 15. Φθιώτιδα: 6. Φωκίδα: 7. Χαλκιδική: 351 Χανιά: 63 Χίος: 3

