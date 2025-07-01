Φωτιά στον Κρουσώνα - Έσβησε άμεσα πριν πάρει διαστάσεις

Συναγερμός σήμανε νωρίτερα στην Πυροσβεστική Υπηρεσία καθώς ξέσπασε πυρκαγιά στον Κρουσώνα του δήμου Μαλεβιζίου.

Από την Πυροσβεστική υπήρξε άμεση κινητοποίηση προκειμένου να αποφευχθούν τα χειρότερα και λίγο πριν τις 9 το βράδυ η φωτιά έσβησε, πριν προλάβει να πάρει διαστάσεις.

Υπενθυμίζεται ότι για σήμερα ο κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς σε ολόκληρη την Κρήτη είναι υψηλός ενώ για την Τετάρτη θα είναι στην κατηγορία 4, δηλαδή πολύ υψηλός.

