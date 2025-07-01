Φωτιά στον Κρουσώνα - Έσβησε άμεσα πριν πάρει διαστάσεις
clock 20:29 | 01/07/2025
Συναγερμός σήμανε νωρίτερα στην Πυροσβεστική Υπηρεσία καθώς ξέσπασε πυρκαγιά στον Κρουσώνα του δήμου Μαλεβιζίου.

Από την Πυροσβεστική υπήρξε άμεση κινητοποίηση προκειμένου να αποφευχθούν τα χειρότερα και λίγο πριν τις 9 το βράδυ η φωτιά έσβησε, πριν προλάβει να πάρει διαστάσεις.

Υπενθυμίζεται ότι για σήμερα ο κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς σε ολόκληρη την Κρήτη είναι υψηλός ενώ για την Τετάρτη θα είναι στην κατηγορία 4, δηλαδή πολύ υψηλός.

 

Διαβάστε επίσης:

Ηράκλειο: Νέα βλάβη σε αγωγό... φέρνει προβλήματα στην υδροδότηση

Ηράκλειο: Τραγωδία σε παραλία - Προσπάθησε ο ναυαγοσώστης αλλά δεν τα κατάφερε

Δήμος στην Κρήτη αποπλήρωσε χρέος - μαμούθ στη ΔΕΗ

