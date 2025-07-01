Δήμος στην Κρήτη αποπλήρωσε χρέος - μαμούθ στη ΔΕΗ

Χρέος-«μαμούθ» ύψους 760.000 ευρώ στη ΔΕΗ αποπλήρωσε ο Δήμος Σφακίων όπως έκανε γνωστό σήμερα.

Συγκεκριμένα ο Δήμος Σφακίων ανακοίνωσε, ότι «από την 1η Ιανουαρίου 2024 έως σήμερα έχει καταβάλει το ποσό των 759.998,10 ευρώ προς τη ΔΕΗ, αποπληρώνοντας πλήρως ένα σοβαρό οικονομικό βάρος που είχε κληρονομήσει η παρούσα Δημοτική Αρχή κατά την ανάληψη των καθηκόντων της».

«Το χρέος αυτό στερούσε πολύτιμους πόρους από βασικές αναπτυξιακές και κοινωνικές δράσεις του Δήμου. Παρά τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες, η Δημοτική Αρχή έδωσε προτεραιότητα στην τακτοποίηση αυτής της σημαντικής εκκρεμότητας», σημειώνει ο Δήμος Σφακίων, καταλήγοντας:

«Πλέον, με το συγκεκριμένο βάρος να ανήκει στο παρελθόν, ο Δήμος Σφακίων έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει με μεγαλύτερη οικονομική ευελιξία και να επενδύσει σε έργα και υποδομές, που θα βελτιώσουν την καθημερινότητα και την ποιότητα ζωής των δημοτών και επισκεπτών μας».

