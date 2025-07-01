Χερσόνησος: Πλήρης απαξίωση από το κεντρικό κράτος στον πιο τουριστικό Δήμο

Η αποψίλωση και κατάργηση δημόσιων υπηρεσιών αναγκαίων σε ένα μεγάλο και τουριστικό Δήμο όπως είναι αυτός της Χερσονήσου, είναι από τα μείζονα προβλήματα που αντιμετωπίζει η περιοχή.

Για αυτά μίλησε στο Ράδιο Κρήτη και στην εκπομπή του Μανόλη Αργυράκη ο Δήμαρχος Ζαχαρίας Δοξαστάκης αναφερόμενος μεταξύ άλλων στην απουσία υποκαταστήματος της ΔΕΔΔΗΕ που είναι εμφανής όταν για παράδειγμα όταν ξεσπάσει φωτιά σε ένα ξενοδοχείο από το δίκτυο της ΔΕΗ.

Όπως είπε ο Δήμαρχος, αυτό συνέβη στην Χερσόνησο και πριν αναλάβει η πυροσβεστική έπρεπε συνεργείο να διακόψει την ηλεκτροδότηση.

Όμως το κινητό συνεργείο βρισκόταν σε άλλο περιστατικό στην Αγία Πελαγία και φυσικά δεν υπήρχε το χρονικό περιθώριο να το περιμένουν για να σβήσουν την φωτιά.

Σε μια άλλη περίπτωση ξενοδοχείου που πήρε φωτιά το συνεργείο βρισκόταν στην Αγία Βαρβάρα.

«Όταν το χρειαζόμαστε να αναλάβει δράση σε 5 λεπτά, δεν είναι δυνατόν να το περιμένουμε τόση ώρα, να έρθει από άλλη περιοχή του νομού,αυτό είναι απαράδεκτο» είπε ο Δήμαρχος υπογραμμίζοντας ότι επι 40 χρόνια υπήρχε αυτή η υπηρεσία στην Χερσόνησο αλλά από πέρυσι καταργήθηκε.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι μια περιοχή που το καλοκαίρι έχει εκτός από τους ντόπιους χιλιάδες τουρίστες και ογδόντα 5αστερα ξενοδοχεία και το 2024 έδωσε στο κράτος 40 εκατομμύρια από το τέλος διανυκτέρευσης πρέπει να υποστηρίζεται.

Αντίθετα, η τοπική αυτοδιοίκηση καλείται να δώσει λύσεις ακόμη και σε θέματα που δεν έχει αρμοδιότητα και αντιμετωπίζεται με απαξίωση από την κεντρική εξουσία που της φορτώνει αρμοδιότητες χωρίς να της δίνει κονδύλια, δίχως υποδομές και χωρίς ουσιαστική βοήθεια που όφειλε να προσφέρει ανταποδοτικά σε ένα Δήμο με εκρηκτική τουριστική ανάπτυξη και συνεχείς ανάγκες.

