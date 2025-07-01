Έτσι θα είναι ο κεντρικός δρόμος της Αμμουδάρας μετά την ανάπλαση (εικόνες)

«Η ανάπλαση του κεντρικού δρόμου της Αμμουδάρας αποτελεί ένα νέο μεγάλο στοίχημα για εμάς – κι είναι ένα στοίχημα που θα κερδίσουμε. Στόχος μας είναι η οδός Ανδρέα Παπανδρέου να μετατραπεί σε έναν σύγχρονο, ασφαλή και πλήρως προσβάσιμο δρόμο για όλους. Έναν δρόμο που θα αλλάξει ριζικά την εικόνα της περιοχής και θα την καθιερώσει ως προορισμό για όλο τον χρόνο – και όχι μόνο για έξι μήνες.»

Image

Με αυτά τα λόγια, ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου Μενέλαος Μποκέας παρουσίασε τη μελέτη για την ανάπλαση της Ανδρέα Παπανδρέου στην Αμμουδάρα, σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Ανοιχτό Δημοτικό Θέατρο "Μίκης Θεοδωράκης" στην πλατεία Μιχάλη Κατσαμάνη στο Γάζι.

Image

Όπως τόνισε ο Δήμαρχος, η μελέτη βασίζεται σε τρεις κύριους άξονες:

• Προσβασιμότητα και οδική ασφάλεια: Δημιουργία δρόμου πλήρως προσβάσιμου σε όλους, με ασφάλεια για πεζούς και οχήματα.

• Ανθεκτικότητα και υποδομές: Αντικατάσταση και αναβάθμιση των υπόγειων δικτύων (ύδρευσης, αποχέτευσης και ομβρίων).

Image

• Αστική αισθητική και βιωσιμότητα: Εμπλουτισμός του δημόσιου χώρου με πράσινο, σύγχρονο αστικό εξοπλισμό και στοιχεία έξυπνης πόλης, ώστε η δημόσια εικόνα της Αμμουδάρας να συμβαδίζει με την ποιοτική ιδιωτική πρωτοβουλία που έχει ήδη αναπτυχθεί στην περιοχή.

Την αναλυτική παρουσίαση της μελέτης έκανε η πολιτικός μηχανικός και Ειδική Σύμβουλος του Δημάρχου Μαλεβιζίου, Κρίστυ Σαρρή. Όπως εξήγησε, το έργο περιλαμβάνει την πλήρη ανάπλαση των πεζοδρομίων με πλάτος που θα φτάνει έως και τα 2,5 μέτρα, τη δημιουργία νέων σημείων πρασίνου, την εγκατάσταση σύγχρονου αστικού εξοπλισμού, καθώς και την ενσωμάτωση ψηφιακών εργαλείων και λειτουργιών για την καλύτερη εξυπηρέτηση των χρηστών.

Image

Από την πλευρά της η συγκοινωνιολόγος Μαρία Σίτη παρουσίασε τους στόχους που εξυπηρετεί η μελέτη για την οδική ασφάλεια με τη δημιουργία νέων διαβάσεων, χώρων στάθμευσης και εκφόρτωσης αλλά και παρεμβάσεις που θα ενισχύσουν την προσβασιμότητα όλων των πολιτών σε έναν δρόμο που αποτελεί βασικό οδικό άξονα της περιοχής.

Image

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, υπήρξε εποικοδομητικός διάλογος με κατοίκους και επιχειρηματίες της περιοχής. Απαντήθηκαν ερωτήματα, αποσαφηνίστηκαν τεχνικά και λειτουργικά στοιχεία της μελέτης και τέθηκαν οι βάσεις για μια ανοιχτή διαδικασία διαβούλευσης, με στόχο τη διαμόρφωση ενός έργου που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τις προοπτικές της Αμμουδάρας.

