Αμμουδάρα: Παρουσιάζεται η μελέτη ανάπλασης
Αμμουδάρα Μαλεβιζίου
clock 17:18 | 25/06/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Ο Δήμος Μαλεβιζίου θα παρουσιάσει τη μελέτη για την ανάπλαση της οδού Ανδρέα Παπανδρέου στην Αμμουδάρα τη Δευτέρα 30 Ιουνίου 2025, στις 20:30, στο Ανοιχτό Δημοτικό Θέατρο "Μίκης Θεοδωράκης", στην πλατεία Μιχαήλ Κατσαμάνη στο Γάζι.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα γίνει εκτενής παρουσίαση των βασικών χαρακτηριστικών και παρεμβάσεων που προτείνει η μελέτη, με στόχο την πληρέστερη ενημέρωση των πολιτών και των επιχειρηματιών της περιοχής, για τον σχεδιασμό και τη φιλοσοφία του έργου.

Παράλληλα, θα δοθεί η δυνατότητα δημόσιου διαλόγου και υποβολής προτάσεων, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός ουσιαστικού κύκλου διαβούλευσης για την ανάπλαση του κεντρικού δρόμου της Αμμουδάρας.

 

Δήμος Μαλεβιζίου Αμμουδάρα Ανάπλαση
