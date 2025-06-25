Αμμουδάρα: Παρουσιάζεται η μελέτη ανάπλασης

Ο Δήμος Μαλεβιζίου θα παρουσιάσει τη μελέτη για την ανάπλαση της οδού Ανδρέα Παπανδρέου στην Αμμουδάρα τη Δευτέρα 30 Ιουνίου 2025, στις 20:30, στο Ανοιχτό Δημοτικό Θέατρο "Μίκης Θεοδωράκης", στην πλατεία Μιχαήλ Κατσαμάνη στο Γάζι.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα γίνει εκτενής παρουσίαση των βασικών χαρακτηριστικών και παρεμβάσεων που προτείνει η μελέτη, με στόχο την πληρέστερη ενημέρωση των πολιτών και των επιχειρηματιών της περιοχής, για τον σχεδιασμό και τη φιλοσοφία του έργου.

Παράλληλα, θα δοθεί η δυνατότητα δημόσιου διαλόγου και υποβολής προτάσεων, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός ουσιαστικού κύκλου διαβούλευσης για την ανάπλαση του κεντρικού δρόμου της Αμμουδάρας.

Διαβάστε επίσης:

Ένα βήμα πιο κοντά στην ανάπλαση της χερσαίας ζώνης στον Λιμένα Χερσονήσου

Δήμος Ηρακλείου: 62 νέες θέσεις εργασίας στην Υπηρεσία Καθαριότητας