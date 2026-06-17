Η πισίνα του μέλλοντος: Καθαρίζεται χωρίς χλώριο, μόνο με φυτά και ψάρια

Μια πρωτοποριακή πισίνα στην Ινδονησία κερδίζει τις εντυπώσεις, καθώς λειτουργεί χωρίς χλώριο και χημικά καθαρισμού, βασιζόμενη αποκλειστικά στις διαδικασίες της φύσης. Στο Bali Eco Lodge, το νερό παραμένει κρυστάλλινο χάρη σε ένα φυσικό οικοσύστημα που συνδυάζει φυτά, ψάρια, γαρίδες και ειδικά διαμορφωμένους καταρράκτες.

Σε αντίθεση με τις συμβατικές πισίνες, όπου η απολύμανση γίνεται με χημικά προϊόντα, εδώ η καθαριότητα του νερού επιτυγχάνεται μέσω φυσικής διήθησης και συνεχούς κυκλοφορίας. Το νερό περνά μέσα από στρώματα χαλικιού, οξυγονώνεται από τους καταρράκτες και καθαρίζεται από τις ρίζες φυτών που απορροφούν ουσίες οι οποίες θα μπορούσαν να προκαλέσουν ανάπτυξη άλγης και θολότητα.

Κομβικό ρόλο στο σύστημα παίζει το βέτιβερ, ένα φυτό με βαθύ και πυκνό ριζικό σύστημα που χρησιμοποιείται διεθνώς σε εφαρμογές φυσικού καθαρισμού νερού. Οι ρίζες του λειτουργούν ως ένα ζωντανό φίλτρο, συγκρατώντας σωματίδια και απορροφώντας θρεπτικά συστατικά, ενώ παράλληλα δημιουργούν καταφύγιο για τα ψάρια και τις γαρίδες που ζουν στην πισίνα.

Η εγκατάσταση διαθέτει δύο παράλληλα συστήματα επεξεργασίας του νερού. Το πρώτο αποτελείται από μια σειρά καταρρακτών που φιλτράρουν και οξυγονώνουν το νερό, ενώ το δεύτερο είναι ένας τεχνητός υγρότοπος με πλωτές φυτεμένες επιφάνειες. Ο συνδυασμός των δύο συστημάτων επιτρέπει τη διατήρηση της ποιότητας του νερού με ελάχιστη ανθρώπινη παρέμβαση.

Σημαντική είναι και η συμβολή της πανίδας στην ισορροπία του οικοσυστήματος. Μικρά ψάρια, γαρίδες και βάτραχοι ζουν μόνιμα στην πισίνα, συμβάλλοντας στη φυσική λειτουργία της. Μάλιστα, οι βάτραχοι θεωρούνται δείκτης καλής ποιότητας νερού, καθώς είναι ιδιαίτερα ευαίσθητοι στη ρύπανση και δύσκολα επιβιώνουν σε υποβαθμισμένα περιβάλλοντα.

Οι δημιουργοί της πισίνας υποστηρίζουν ότι το συγκεκριμένο μοντέλο αποδεικνύει πως ο σχεδιασμός και η οικολογία μπορούν να συνυπάρξουν, προσφέροντας μια εναλλακτική λύση στις συμβατικές πισίνες. Αν και η λειτουργία ενός τέτοιου συστήματος απαιτεί συνεχή ισορροπία και προσεκτική διαχείριση, το αποτέλεσμα είναι ένας χώρος κολύμβησης που αξιοποιεί τη δύναμη της φύσης αντί των χημικών ουσιών για να διατηρεί το νερό καθαρό και ασφαλές.

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