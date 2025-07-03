«Η νεράιδα του χιονιού»: Το χαριτωμένο ιαπωνικό πτηνό που έχει γίνει viral στο διαδίκτυο

Ένα πλάσμα που μοιάζει να βγήκε από παραμύθι έχει κατακτήσει τις καρδιές του διαδικτύου.

Πρόκειται για ένα μικροσκοπικό πτηνό με κατάλευκο φτέρωμα, στρογγυλό σωματάκι και αθώο βλέμμα, που έγινε γνωστό με την ποιητική ονομασία «νεράιδα του χιονιού».

Το επιστημονικό του όνομα είναι Aegithalos caudatus, και πρόκειται για ένα σπάνιο είδος μακρυουράς παπαδίτσας που απαντάται κυρίως στα ψυχρά δάση της βόρειας Ιαπωνίας.

Το χαρακτηριστικό του χρώμα και το σχεδόν σφαιρικό του σχήμα το κάνουν να θυμίζει περισσότερο χιονόμπαλα ή… χαρακτήρα κινουμένων σχεδίων, παρά αληθινό ζώο.

Το τελευταίο διάστημα, φωτογραφίες και βίντεο με τη «νεράιδα του χιονιού» κατακλύζουν τα social media, προκαλώντας φρενίτιδα στους χρήστες που δηλώνουν γοητευμένοι από την εμφάνισή της. Χιλιάδες πτηνοπαρατηρητές και φωτογράφοι της φύσης ταξιδεύουν στην Ιαπωνία με την ελπίδα να απαθανατίσουν το μαγευτικό αυτό πλάσμα.

Πέρα από την ομορφιά του, το πτηνό ξεχωρίζει και για τις κοινωνικές του συμπεριφορές. Ζει σε μικρές ομάδες και φημίζεται για τη φροντίδα που δείχνει στα υπόλοιπα μέλη του σμήνους, γεγονός που το καθιστά ακόμα πιο αγαπητό στο κοινό.

Σε μια εποχή όπου το διαδίκτυο κατακλύζεται από αρνητικές ειδήσεις, η «νεράιδα του χιονιού» έρχεται να μας υπενθυμίσει πως η ομορφιά της φύσης μπορεί ακόμα να μας συγκινήσει, να μας εντυπωσιάσει και – γιατί όχι – να μας κάνει να χαμογελάσουμε.

Πηγή: newsbeast.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

