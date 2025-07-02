Πώς να είστε λαμπερές από πάνω μέχρι κάτω!

Είναι γεγονός ότι οι περισσότερες από εμάς όταν ετοιμαζόμαστε για μια νυχτερινή έξοδο, εστιάζουμε στο να έχουμε λαμπερό πρόσωπο παραμελώντας τη λάμψη του σώματός μας.

Αποτέλεσμα: όταν φοράμε κάτι πιο αποκαλυπτικό, όπου είναι εκτεθειμένα τα πόδια, τα χέρια ή το ντεκολτέ μας,η διαφορά να γίνεται κάτι παραπάνω από αισθητή. Με τα παρακάτω tips των experts θα αποκτήσετε λαμπερή επιδερμίδα από την κορυφή μέχρι τα νύχια για να είστε σέξι όλο το καλοκαίρι.

Προετοιμάστε την επιδερμίδα σας

“Η απολέπιση της επιδερμίδας είναι το Α και το Ω, καθώς απομακρύνει τα νεκρά κύτταρα κάνουν την επιφάνειά της να φαίνεται θαμπή και ξηρή» εξήγησε η body expert Kate Shapland στο Net-a-porter. Το πιο σημαντικό είναι όμως ότι μετά την απολέπιση, πρέπει να ενυδατώνετε το σώμα σας. Πάρτε μια πλούσια ποσότητα κρέμας ή λοσιόν σώματος στην παλάμη σας, τρίψτε απαλά τα χέρια σας μεταξύ τους ώστε να θερμάνετε ελαφρά το προϊόν και απλώστε το με απαλές κινήσεις μασάζ σε νωπή επιδερμίδα, με κατεύθυνση από την καρδιά προς τα έξω. Για επιπλέον ανακούφιση από την ένταση, πιέστε απαλά τις μεγάλες μυικές ομάδες σας, πχ βραχίονες και γάμπες, ακόμη και τις άκρες των δαχτύλων σας.

Image

Βρείτε το ιδανικό προϊόν λάμψης

Σύμφωνα με τους experts, δεν υπάρχει ένα προϊόν λάμψης για όλους τους τόνους δέρματος. Ενώ ορισμένες αποχρώσεις (όπως η χρυσή) μπορεί να δώσουν στην σταρένια επιδερμίδα μια λάμψη εκ των έσω, οι ίδιες μπορεί να είναι εντελώς ασύμβατες με το ανοιχτόχρωμο δέρμα -και αντίστροφα. Το να έχετε κατά νου τον τόνο του δέρματός σας κατά την επιλογή ενός προϊόντος λάμψης είναι κλειδί, σύμφωνα με τη makeup artist Pauline Briscoe: «Διάφορα προϊόντα θα σας βοηθήσουν να δημιουργήσετε μια ωραία faux λάμψη, αλλά στην πραγματικότητα η επιλογή της σωστής απόχρωσης είναι αυτή που θα την κάνει να δείχνει αληθινή.

Κατά γενικό κανόνα, οι χρυσές αποχρώσεις φαίνονται υπέροχες σε olive και πιο σκούρους τόνους επιδερμίδας, ενώ τα πιο ανοιχτόχρωμα δέρματα αναδεικνύονται με πιο ασημένιες ή ιριδίζουσες λιλά αποχρώσεις». Όσο για το φινίρισμα, τα προϊόντα highlighting σε μορφή πούδρας θα δώσουν μια πιο έντονη φωτεινότητα στην επιδερμίδα, τα έλαια με shimmer δημιουργούν μια διακριτική λάμψη και οι κρέμες βρίσκονται κάπου στη μέση. Αν έχετε δέρμα με ατέλειες -κάτι που μπορεί να είναι συνηθισμένο στο ντεκολτέ-, τότε επιλέξτε κρεμώδη προϊόντα αντί για πούδρες, καθώς είναι πιο φιλικές με επιδερμίδες με ανομοιόμορφη υφή.

Φέρτε τη λάμψη και στο σώμα σας

«Οποιοδήποτε προϊόν βάσης προσθέτει λάμψη στο πρόσωπό σας μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί και στο σώμα σας» σημείωσε η Pauline Briscoe. Το κρεμώδες highlighter ή το bronzer με shimmer που έχετε στο νεσεσέρ σας, θα δείξουν υπέροχα και όταν τα απλώσετε στους ώμους ή στις κνήμες σας. Δοκιμάστε, επίσης, να αναμείξετε λίγο από υγρό highlighter με την κρέμα σώματός σας και απλώστε το στα πόδια σας μετά το ντους – ο συνδυασμός αυτός θα χαρίσει μια διακριτική λάμψη στην επιδερμίδα σας, που θα είναι τόσο σέξι. Εφαρμόστε αυτό το κόλπο όταν φοράτε ένα τοπ με ανοιχτό ντεκολτέ, ομοιόμορφη λάμψη στο πρόσωπο, τον λαιμό και το ντεκολτέ σας.

Εξασφαλίστε διάρκεια στο μακιγιάζ

Αν θέλετε το μακιγιάζ σας να διαρκεί όλη μέρα, πρέπει να το εφαρμόζετε σε λεπτές στρώσεις. Αυτό το tip είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για εκδηλώσεις που διαρκούν πολλές ώρες, όπως οι γάμοι, όπου δεν θέλετε να έχετε το άγχος του ρετούς. «Αφού κάνετε απολέπιση κι ενυδατώσετε το δέρμα σας, χρησιμοποιήστε ένα πινέλο για foundation ή για ρουζ, για να απλώσετε το προϊόν λάμψης στις περιοχές που θέλετε να φωτίσετε, όπως οι κλείδες, οι βραχίονες και το ντεκολτέ σας» συμβούλεψε η Pauline Briscoe.

Image

Στη συνέχεια, εφαρμόστε ταμποναριστά ελάχιστο ξηρό λάδι από πάνω, για να «κλειδώσετε» το αποτέλεσμα και να ενισχύσετε τη λάμψη» πρόσθεσε η ειδικός. Αν πρόκειται να φωτογραφηθείτε, αποφύγετε τις έντονες λάμψεις και τις πούδρες που γυαλίζουν πολύ, καθώς το αποτέλεσμα δε θα είναι καθόλου κολακευτικό στις φωτογραφίες. Αντ’ αυτών, επιλέξτε κρέμες με λάμψη κι έλαια με shimmer, τα οποία αντανακλούν λιγότερο το φως και φαίνονται πιο φυσικά.

Πηγή: vita.gr

