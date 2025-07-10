ΠΕΡΙΕΡΓΑ - ΠΑΡΑΞΕΝΑ
Γάτα πραγματοποίησε ελεύθερη πτώση από τα 1.500 μέτρα με… στιλ και κράνος (βίντεο)
clock 13:27 | 10/07/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Μια γάτα πήρε μέρος σε ελεύθερη πτώση από τα 1.500 μέτρα, φορώντας ένα μικροσκοπικό ειδικά φτιαγμένο κράνος.

Ο Thoth, ένας γάτος ενός έτους ράτσας Bengal mix, πήδηξε στον ουρανό πάνω από το Ουσουρίσκ της Ρωσίας, δεμένος με ασφάλεια στον ιδιοκτήτη του, Ιβάν Κουζνέτσοφ.

Ο Thoth παρέμεινε ψύχραιμος κατά τη διάρκεια της πτώσης, ενώ ο ιδιοκτήτης του τού αφαίρεσε το προστατευτικό κράνος για να απολαύσει τη θέα.

Ο Κουζνέτσοφ δήλωσε ότι το άλμα είχε σχεδιαστεί προσεκτικά και είχε προηγηθεί δοκιμή ασφαλείας, ενώ άφησε να εννοηθεί ότι αυτή η τολμηρή βουτιά ίσως να μην είναι η τελευταία.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Γιατί είναι καλό να αφήσετε χαρτί και ποτήρι στον νεροχύτη πριν τις διακοπές;

Τετράποδος ήρωας: Μικρόσωμος σκύλος σώζει ορειβάτη παγιδευμένο σε παγετώνα των Άλπεων

Αφρική: Τέσσερις άνθρωποι είναι πλουσιότεροι από ό,τι ο μισός πληθυσμός

