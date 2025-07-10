Αφρική: Τέσσερις άνθρωποι είναι πλουσιότεροι από ό,τι ο μισός πληθυσμός

Οι τέσσερις πιο εύποροι Αφρικανοί κατέχουν περιουσία 57,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων (48,9 δισεκατομμύρια ευρώ), πράγμα που σημαίνει ότι είναι πλουσιότεροι από ό,τι ο μισός πληθυσμός των 750 εκατομμυρίων κατοίκων της ηπείρου, σύμφωνα με έκθεση που δημοσίευσε την Πέμπτη η μη κυβερνητική οργάνωση Oxfam.

Σύμφωνα με την έκθεση, η Αφρική δεν είχε δισεκατομμυριούχους το 2000. Σήμερα όμως έχει 23, των οποίων ο συνολικός πλούτος έχει αυξηθεί κατά 56% τα τελευταία πέντε χρόνια, φτάνοντας το εντυπωσιακό ποσό των 112,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Επιπλέον, το πιο πλούσιο 5% των Αφρικανών κατέχει πλούτο σχεδόν 4 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, ποσό που είναι πάνω από το διπλάσιο του συνολικού πλούτου της υπόλοιπης ηπείρου μαζί.

Η έκθεση αναφέρει επίσης ότι σχεδόν οι μισές από τις 50 χώρες με τις μεγαλύτερες άνισες ανισότητες στον κόσμο βρίσκονται στην Αφρική.

Πάνω από το ένα τρίτο του πληθυσμού της ηπείρου –ή αριθμητικά 460 εκατομμύρια άνθρωποι– βρίσκεται κάτω από το όριο της ακραίας φτώχειας, κατά υπολογισμούς της Παγκόσμιας Τράπεζας· ο αριθμός των φτωχών συνεχίζει να μεγεθύνεται.

Ποιοι είναι οι πλουσιότεροι Αφρικανοί;

Στην έκθεσή της, η Oxfam ονόμασε τον Νιγηριανό δισεκατομμυριούχο Άλικο Ντανγκότε τον πλουσιότερο άνθρωπο στην ήπειρο, με εκτιμώμενη περιουσία 23,3 δισεκατομμύρια δολάρια. Κατάγεται από τη Νιγηρία και οι δραστηριότητές του αφορούν: τσιμέντο, ζάχαρη, σιτηρά, διυλιστήριο.

(ο Άλικο Ντανγκότε με περιοσία 23,3 δισ. δολάρια)

Ανάμεσα στους τέσσερις πιο πλούσιους περιλαμβάνονται επίσης οι Γιόχαν Ρούπερτ (Νότια Αφρική: είδη πολυτελείας) και Νίκι Οπενχάιμερ (Νότια Αφρική: διαμάντια) , καθώς και ο Αιγύπτιος επιχειρηματίας Νάσεφ Σαουίρις (βιομηχανία, κατασκευές).

Εις βάρος των φτωχών

Η ΜΚΟ προειδοποιεί ότι οι ανισότητες θέτουν προβλήματα στη δημοκρατία, εμποδίζουν τον περιορισμό της φτώχειας και επιδεινώνουν την κλιματική κρίση στην Αφρική. Τονίζει επίσης πως το βάθεμα των ανισοτήτων οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην έλλειψη πολιτικής βούλησης αφρικανών ηγετών, που διαιωνίζουν φορολογικά συστήματα ιδιαίτερα ευνοϊκά για τους πλουσιότερους κι ελάχιστα αποτελεσματικά.

Η Oxfam υποστηρίζει ότι οι κυβερνητικές πολιτικές είναι προκατειλημμένες εις βάρος των φτωχών και επιτρέπουν στους υπερπλούσιους της ηπείρου να συσσωρεύουν ακόμη περισσότερο πλούτο.

Σημειώνει ακόμα πως η Αφρική είναι η μοναδική περιοχή του κόσμου όπου οι χώρες δεν έχουν αυξήσει τους φορολογικούς συντελεστές ουσιαστικά από το 1980. Σύμφωνα με την Oxfam, τα φορολογικά συστήματα της Αφρικής είναι σχεδόν τρεις φορές λιγότερο αποτελεσματικά στην αναδιανομή του εισοδήματος από το πλουσιότερο ένα 1% σε σχέση με τον παγκόσμιο μέσο όρο.

Κατά εκτιμήσεις της οργάνωσης, αν φορολογούνταν οι πλουσιότεροι πολίτες της Αφρικής κατά 1% επιπλέον στην περιουσία και κατά 10% επιπλέον στους τζίρους τους το ποσό που θα προέκυπτε θα αρκούσε για να χρηματοδοτηθεί η πρόσβαση σε ποιοτική εκπαίδευση κι η ηλεκτροδότηση για τους πάντες στην ήπειρο.

Η ήπειρος χάνει επίσης περίπου 88,6 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως μέσω παράνομων χρηματοοικονομικών ροών.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

