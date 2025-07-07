Στη "φάκα" πάνω από 900 πρόσωπα για ξέπλυμα χρήματος!

Περισσότερα από 900 πρόσωπα μπήκαν στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ και της Αρχής Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, στους πρώτους 5 μήνες του 2025, κατηγορούμενοι για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, για φοροδιαφυγή καθώς και για μεγάλα χρέη προς το δημόσιο.

Ο εντοπισμός των περισσότερων υπόπτων έγινε μέσα από τις κινήσεις των τραπεζικών τους λογαριασμών, στους οποίους βρέθηκαν ποσά καταθέσεων και εμβάσματα, τα οποία δεν δικαιολογούνται από τα εισοδήματα που δήλωναν στην εφορία.

Συνολικά στο πεντάμηνο Ιανουαρίου – Μαΐου τέθηκαν στο μικροσκόπιο των δύο ελεγκτικών Αρχών 932 πρόσωπα, των οποίων τα εισοδήματα και η περιουσιακή τους κατάσταση ελέγχεται διεξοδικά.

Αναλυτικότερα η Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες έβαλε στο στόχαστρο δεκάδες πρόσωπα, με τις κατηγορίες του ξεπλύματος «μαύρου» χρήματος και τη διάπραξη φοροδιαφυγής.

Διευκρινίζεται ότι πρόκειται για φορολογούμενους οι οποίοι εντοπίστηκαν από την ΑΚΝΕΕΔ, μετά από έρευνες που διενήργησε η ίδια και τους παραπέμπει στην ΑΑΔΕ για τη διεξαγωγή φορολογικών ελέγχων, στη βάση των στοιχείων που η ίδια έχει εντοπίσει.

Κατά το πεντάμηνο Ιανουαρίου – Μαΐου η ΑΚΝΕΕΔ απέστειλε στην ΑΑΔΕ 15 υποθέσεις, στις οποίες εμπλέκονται 90 πρόσωπα. Ταυτόχρονα την ίδια περίοδο εκδόθηκαν 63 εντολές ελέγχου, από τις οποίες οι 15 εκδόθηκαν μέσα στον Μάιο.

Επίσης, οριστικοποιήθηκαν οι έλεγχοι σε 27 υποθέσεις και τους υπόλογους καταλογίστηκαν φόροι και πρόστιμα ύψους 12,1 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων καταβλήθηκε ήδη ποσό ύψους 1,04 εκατ. ευρώ.

Η ΑΑΔΕ

Παράλληλα σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, στο διάστημα Ιανουαρίου – Μαΐου 2025 η ΑΑΔΕ, απέστειλε στην Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες (ΑΚΝΕΕΔ), εκατοντάδες φοροφυγάδες και οφειλέτες, προκειμένου να ελεγχθούν και για «ξέπλυμα» χρήματος.

Συγκεκριμένα η ΑΑΔΕ παρέπεμψε στην ΑΚΝΕΕΔ για να ελεγχθούν για τη διακίνηση μαύρου χρήματος 267 φυσικά πρόσωπα, τα οποία έχουν διαπράξει φοροδιαφυγή ύψους άνω των 50.000 ευρώ.

Ακόμη παρέπεμψε και 575 φυσικά πρόσωπα, τα οποία έχουν χρέη προς το δημόσιο ύψους άνω των 50.000 ευρώ, με αποτέλεσμα ο συνολικός αριθμός των φορολογουμένων οι οποίοι θα ελεγχθούν και για πιθανή διακίνηση μαύρου χρήματος να φτάνει σε 842 ΑΦΜ.

Επίσης οι ΔΟΥ, τα Ελεγκτικά Κέντρα, το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Φορολογουμένων και οι Υπηρεσίες ελέγχου και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων υπέβαλαν την ίδια περίοδο μηνυτήριες αναφορές σε 469 φορολογούμενους.

Ποιοι ελέγχονται για ξέπλυμα

Σημειώνεται πως στα βασικά αδικήματα που ενεργοποιούν τις διατάξεις για ξέπλυμα χρήματος εντάσσονται η αποφυγή πληρωμής φόρων εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ, ΦΠΑ πλοίων, ενώ εξαιρούνται οι εμπλεκόμενοι σε πλαστά και εικονικά τιμολόγια, όπως και η διασυνοριακή απάτη στον ΦΠΑ. Συγκεκριμένα έγκλημα φοροδιαφυγής διαπράττει όποιος με πρόθεση:

Προκειμένου να αποφύγει την πληρωμή φόρου εισοδήματος, ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) ή ειδικού φόρου ακινήτων (ΕΦΑ), αποκρύπτει από τα όργανα της Φορολογικής Διοίκησης φορολογητέα εισοδήματα από οποιαδήποτε πηγή ή περιουσιακά στοιχεία, ιδίως παραλείποντας να υποβάλει δήλωση ή υποβάλλοντας ανακριβή δήλωση ή καταχωρίζοντας στα λογιστικά αρχεία εικονικές (ολικά ή μερικά) δαπάνες ή επικαλούμενος στη φορολογική δήλωση τέτοιες δαπάνες, ώστε να μην εμφανίζεται φορολογητέα ύλη ή να εμφανίζεται αυτή μειωμένη.

Προκειμένου να αποφύγει την πληρωμή του φόρου προστιθέμενης αξίας, του φόρου κύκλου εργασιών, του φόρου ασφαλίστρων και των παρακρατούμενων και επιρριπτόμενων φόρων, τελών ή εισφορών, δεν αποδίδει ή αποδίδει ανακριβώς ή συμψηφίζει ή εκπίπτει ανακριβώς αυτούς, καθώς και όποιος παραπλανά τη Φορολογική Διοίκηση με την παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθινών ή με την αθέμιτη παρασιώπηση ή απόκρυψη αληθινών γεγονότων και δεν αποδίδει ή αποδίδει ανακριβώς ή συμψηφίζει ή εκπίπτει ανακριβώς αυτούς ή λαμβάνει επιστροφή, καθώς και όποιος διακρατεί τέτοιους φόρους, τέλη ή εισφορές.

Προκειμένου να αποφύγει την πληρωμή φόρου πλοίων δεν αποδίδει ή αποδίδει ανακριβώς στο Δημόσιο τον φόρο αυτόν.

Νέο επίδομα 750 ευρώ από τη ΔΥΠΑ: Οι τελευταίες πληροφορίες

Κρήτη - μεταναστευτικό: Εκατοντάδες νέες αφίξεις ...