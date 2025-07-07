Νέο επίδομα 750 ευρώ από τη ΔΥΠΑ: Οι τελευταίες πληροφορίες

Εντός της τρέχουσας εβδομάδας, μπορεί και σήμερα, Δευτέρα 7 ή την Τετάρτη 9 Ιουλίου αναμένεται να δημοσιευθεί εκτός μεγάλου απροόπτου η πρόσκληση της ΔΥΠΑ για το νέο πρόγραμμα κατάρτισης των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα και των ανέργων σε πράσινες και σε ψηφιακές δεξιότητες.

Θα αφορά σε 170.000 πολίτες και οι συμμετέχοντες θα λάβουν ένα εκπαιδευτικό επίδομα συνολικά των 750 ευρώ (5 ευρώ/ώρα κατάρτισης).

Τα βασικά χαρακτηριστικά του προγράμματος

Τα βασικά στοιχεία του προγράμματος λοιπόν φαίνεται πως θα είναι τα εξής:

1) Η δράση

Το πρόγραμμα αυτό ενδέχεται να γίνει εξ αποστάσεως δηλαδή δεν θα απαιτείται η φυσική παρουσία του δικαιούχου και θα περιλαμβάνει:

κατάρτιση συνολικά 150 ωρών,

χορήγηση πιστοποίησης διεθνούς αναγνώρισης σε φυσικά πρόσωπα.

2) Οι δικαιούχοι

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν στο εν λόγω πρόγραμμα θα πρέπει να πληρούν κάποιες συγκεκριμένες προϋποθέσεις .Αναλυτικά αυτές αναμένεται να είναι εκτός μεγάλου απροόπτου οι εξής:

Να είναι άνεργοι ή μισθωτοί εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα ανεξαρτήτου κλάδου αλλά που θα είναι δηλωμένοι στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ.

Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης

Να μην έχουν λάβει μέρος σε κάποιο άλλο αντίστοιχο επιδοτούμενο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ από το 2022 και μετά.

3) Οι αιτήσεις

Η πλατφόρμα για τις αιτήσεις του προγράμματος δεν αποκλείεται να ανοίξει εκτός μεγάλου απροόπτου σήμερα ή την Τετάρτη.

4) Το επίδομα

Το συνολικό ποσό του επιδόματος φαίνεται πως θα χορηγηθεί στον συμμετέχοντα μόνο εάν έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το πρόγραμμα. Επίσης επισημαίνεται πως η δράση αυτή θα προβλέπει 150 ώρες κατάρτιση από απόσταση με πιστοποίηση. Πάντως τα χρήματα του επιδόματος αναμένεται να καταβληθούν στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου.

5) Ποιοι μένουν εκτός

Σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα, στην περίμετρο των δικαιούχων του προγράμματος δεν θα συμπεριληφθούν οι υπάλληλοι του δημοσίου τομέα.

Κρήτη: Τροχαίο με απεγκλωβισμό οδηγού - Επενέβη η Πυροσβεστική

Καύσωνας: Σε ισχύ τα έκτακτα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων - Σε ποιες περιοχές ισχύει η παύση εργασιών

Η επόμενη μέρα της συνάντησης Γεραπετρίτη – Χάφταρ