Σχέδιο επιτάχυνσης πλειστηριασμών: Τι αλλάζει στις ανακοπές

Να επιταχύνει δραστικά τους πλειστηριασμούς, ικανοποιώντας και τα σχετικά αιτήματα των servicers, επιχειρεί η κυβέρνηση, εισάγοντας μια νέα διαδικασία αποσυμφόρησης των ανακοπών που εκκρεμούν στα δικαστήρια, η οποία θυμίζει τη διαδικασία που ακολουθήθηκε για να επιταχυνθεί η έκδοση δικαστικών αποφάσεων για αιτήσεις του νόμου Κατσέλη.

Στα δικαστήρια εκκρεμούν... βουνά ανακοπών κατά διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης, πολλές από τις οποίες έχει προσδιορισθεί να συζητηθούν ακόμη και μετά το 2030, με αποτέλεσμα να μπλοκάρονται και οι πλειστηριασμοί.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης επιδιώκει να ακολουθήσει, με βάση όσα προβλέπει νομοσχέδιο που δόθηκε σε διαβούλευση, μια διαδικασία «εκκαθάρισης» των ανακοπών, όπως ακριβώς είχε γίνει και με τις εκκρεμείς αιτήσεις του νόμου Κατσέλη. Οι ανακοπές θα πρέπει να υποβληθούν εκ νέου ηλεκτρονικά από τους οφειλέτες, για να προσδιορισθούν συντομότερες δικάσιμοι.

Προβλέπεται, επίσης, ότι η συζήτηση της ανακοπής κατά της εκτέλεσης προσδιορίζεται υποχρεωτικά μέσα σε 60 ημέρες από την κατάθεσή της.

Η αίτηση για αναστολή πλειστηριασμού ακινήτου είναι απαράδεκτη αν δεν κατατεθεί τουλάχιστον 15 εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα του πλειστηριασμού. Η σχετική απόφαση πρέπει να δημοσιεύεται έως τις 12:00 το μεσημέρι της Δευτέρας που προηγείται του πλειστηριασμού.

Ειδικότερα, το νομοσχέδιο, στο Μέρος Β', Κεφάλαιο Β' (Άρθρα 127-137), εισάγει παρεμβάσεις για τη μείωση του χρόνου εκδίκασης των ανακοπών κατά της αναγκαστικής εκτέλεσης:

Υποχρεωτικός Επαναπροσδιορισμός Εκκρεμών Ανακοπών: Ανακοπές κατά της εκτέλεσης που εκκρεμούν σε πρώτο βαθμό και των οποίων η συζήτηση έχει προσδιοριστεί μετά την έναρξη ισχύος του νόμου, εισάγονται προς συζήτηση υποχρεωτικά και αποκλειστικά μέσω μιας νέας διαδικασίας. Ως συζήτηση νοείται τόσο η αρχικά ορισθείσα όσο και αυτή που ορίζεται μετά από αναβολή ή ματαίωση.

Για να εισαχθούν προς συζήτηση αυτές οι εκκρεμείς ανακοπές, απαιτείται η υποβολή «αίτησης επαναπροσδιορισμού» από τον ανακόπτοντα, διαφορετικά η ανακοπή λογίζεται ως απαράδεκτη. Η αίτηση επαναπροσδιορισμού λειτουργεί ως κλήση προς συζήτηση.

Εάν η αίτηση επαναπροσδιορισμού δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα, η ανακοπή λογίζεται ως μη ασκηθείσα, και οποιαδήποτε προσωρινή διαταγή ή αναστολή εκτέλεσης που χορηγήθηκε στο πλαίσιο αυτής της ανακοπής, καταργείται αυτοδικαίως.

Διαδικασία υποβολής αίτησης επαναπροσδιορισμού

Η αίτηση επαναπροσδιορισμού υποβάλλεται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας που φιλοξενείται στο Ενιαίο Κυβερνητικό Υπολογιστικό νέφος (G CLOUD), με τη μεσολάβηση πληρεξουσίου δικηγόρου.

Η αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει πλήρη στοιχεία των διαδίκων (ονοματεπώνυμο, Α.Φ.Μ., κατοικία κ.λπ.), διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για κοινοποιήσεις (ή αντίκλητο αν δεν υπάρχει), στοιχεία της εκκρεμούς ανακοπής και το διαδικαστικό ιστορικό της υπόθεσης.

Σε περίπτωση ομοδικίας, η αίτηση μπορεί να υποβληθεί από έναν ή περισσότερους ομοδίκους, με υποχρέωση κλήτευσης των υπολοίπων. Η αίτηση διαβιβάζεται ηλεκτρονικά στη γραμματεία του δικαστηρίου, η οποία συντάσσει πράξη κατάθεσης και την αναρτά στην πλατφόρμα.

Επίδοση και επικοινωνία

Η αίτηση και η πράξη κατάθεσης κοινοποιούνται στους διαδίκους μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Συγκεκριμένες κατηγορίες διαδίκων, όπως τράπεζες, εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων, το Δημόσιο και Ο.Τ.Α., λαμβάνουν επιδόσεις αποκλειστικά ηλεκτρονικά.

Για άλλους, η επίδοση μπορεί να γίνει και με τους παραδοσιακούς τρόπους του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Εάν η αίτηση δεν κοινοποιηθεί εμπρόθεσμα (εντός 30 ημερών από την κατάθεση), λογίζεται ως μηδέποτε ασκηθείσα.

Συγκέντρωση φακέλου και προθεσμίες εκδίκασης

Εντός 90 ημερών από τη λήξη της προθεσμίας επίδοσης της αίτησης επαναπροσδιορισμού, οι διάδικοι καταθέτουν τις προτάσεις τους και τα αποδεικτικά μέσα. Η προσθήκη-αντίκρουση κατατίθεται εντός 15 ημερών από την κατάθεση των προτάσεων. Εκπρόθεσμες προτάσεις και προσθήκες δεν λαμβάνονται υπόψη.

Μέσα σε 15 ημέρες από το κλείσιμο του φακέλου, ορίζεται ο δικαστής για την υπόθεση. Η ημέρα και ώρα συζήτησης ορίζονται εντός 30 ημερών από την παρέλευση αυτής της προθεσμίας.

Κατά τη συζήτηση, δεν εξετάζονται μάρτυρες και δεν επιτρέπεται αναβολή. Η οριστική απόφαση εκδίδεται το αργότερο εντός δύο (2) μηνών από τη συζήτηση της αίτησης επαναπροσδιορισμού.

Εάν ο δικαστής κρίνει απολύτως αναγκαία την εξέταση μαρτύρων ή διευκρινίσεων, μπορεί να διατάξει επανάληψη της συζήτησης εντός 60 ημερών, με αυστηρούς όρους για προσθήκη αποδείξεων.

Πηγή: sofokleousin.gr

