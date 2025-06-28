Φορολογικός «σεισμός» από το 2026: Ενοίκια μόνο μέσω τράπεζας, πρόστιμα για POS, αλλαγές σε Airbnb και επενδυτές

Aλλαγές σε πληρωμές με POS και IRIS, φορολόγηση ακινήτων και το «τέλος» των μετρητών στην πληρωμή ενοικίων φέρνει ο νέος Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας, ο οποίος βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση.

Παράλληλα, προβλέπει την επιβολή τέλους επιτηδεύματος για βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων από νομικά πρόσωπα, αλλά και «τσουχτερά» πρόστιμα για τους επαγγελματίες που αποφεύγουν τις ηλεκτρονικές πληρωμές.

Το νέο πλαίσιο εκσυγχρονίζει αναχρονιστικές διατάξεις 24 ετών, ψηφιοποιεί όλες τις συναλλαγές, αυστηροποιεί τα πρόστιμα, θεσπίζει νέους κανόνες, ενώ περιλαμβάνει και στοχευμένες διατάξεις για όσες οικογένειες επιθυμούν να επιστρέψουν στην Ελλάδα, στο πλαίσιο του «Brain Regain».

10+1 αλλαγές που «έρχονται»

1. Από το 2026 όλα τα μισθώματα από εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση ακινήτων θα πρέπει να καταβάλλονται υποχρεωτικά μέσω τραπεζικού λογαριασμού του εκμισθωτή, ο οποίος γνωστοποιείται στην ΑΑΔΕ.

Σε περίπτωση μη καταβολής του μισθώματος ηλεκτρονικά:

δεν εκπίπτουν οι δαπάνες για το εισόδημα που αποκτά ο εκμισθωτής,

ο μισθωτής αποκλείεται για τη μίσθωση αυτή από ευεργέτημα, ενίσχυση ή επίδομα που παρέχεται από το κράτος για μισθώσεις καιτο μίσθωμα που δεν έχει καταβληθεί ηλεκτρονικά από ασκούντες επιχειρηματική δραστηριότητα δεν αποτελεί εκπιπτόμενη επιχειρηματική δαπάνη.

2. Συστήνεται Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων το οποίο περιλαμβάνει το σύνολο των πληροφοριών και δεδομένων για την ιδιοκτησία και τη διαχείριση των ακινήτων.

Στο Μ.Ι.Δ.Α. συγκεντρώνονται τα δεδομένα που τηρούνται στα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ και αφορούν το είδος και την περιγραφή του ακινήτου, τα δικαιώματα επί του ακινήτου, τη χρήση του ακινήτου καθώς και κάθε άλλη πληροφορία σχετική με το ακίνητο. Το Μ.Ι.Δ.Α. ενημερώνεται

μέσω δηλώσεων που υποβάλλονται στην ΑΑΔΕ και περιλαμβάνουν τα στοιχεία του πρώτου εδαφίου που αφορούν το ακίνητο, καθώς και

μέσω πληροφοριών που χορηγούν τρίτοι στην ΑΑΔΕ

3. Επιβάλλονται πρόστιμα έως 20.000 ευρώ σε όσους δεν θα προσαρμόσουν τα POS τους για να δέχονται και άμεσες πληρωμές μέσω IRIS στις λιανικές συναλλαγές.

Συγκεκριμένα, σε επιχειρήσεις οι οποίες αποδέχονται πληρωμές IRIS χωρίς χρήση POS ή χρησιμοποιούν τερματικά που δεν είναι συνδεδεμένα με την ΑΑΔΕ, επιβάλλεται πρόστιμο 10.000 ευρώ (για απλογραφικά βιβλία) ή 20.000 ευρώ (για διπλογραφικά βιβλία).

Μείωση 50% του προστίμου για μικρούς οικισμούς και νησιά κάτω των 3.100 κατοίκων, με εξαίρεση τους τουριστικούς προορισμούς.

4. Επιβάλλεται τέλος επιτηδεύματος έως 600 ευρώ σε νομικά πρόσωπα για κάθε ακίνητο που μισθώνουν ή υπεκμισθώνουν για βραχυχρόνια μίσθωση.

5. Δεκαπλασιάζονται τα πρόστιμα για διακίνηση προϊόντων χωρίς παραστατικά από τις 2 Ιουνίου 2025.

Το πρόστιμο από 500 ευρώ αυξάνεται σε 5.000 ευρώ για όσους τηρούν απλογραφικό λογιστικό σύστημα και από 1.000 ευρώ σε 10.000 ευρώ για τους τηρούντες διπλογραφικό σύστημα.

6. Οι εταιρείες πετρελαιοειδών που δεν τηρούν τα μέτρα δέουσας επιμέλειας σε σχέση με τα συνεργαζόμενα πρατήρια καυσίμων αντιμετωπίζουν πρόστιμα έως 90.000 ευρώ ανά πρατήριο ενώ σε περίπτωση υποτροπής τα πρόστιμα διπλασιάζονται.

7. Δίνεται η δυνατότητα ένταξης των μελών της οικογένειας στο καθεστώς εναλλακτικής φορολόγησης οποιαδήποτε στιγμή εντός της 15ετούς παραμονής του αρχικού επενδυτή στην Ελλάδα, με κόστος 20.000 ευρώ ανά πρόσθετο μέλος ενώ προβλέπεται η πλήρης απαλλαγή από φόρο δωρεάς και κληρονομιάς για περιουσία στο εξωτερικό που ο επενδυτής μεταβιβάζει σε τρίτους.

8. Εξαιρούνται οι δαπάνες νοσηλείας που καταβάλει ο εργοδότης σε εργαζόμενο ή σε μέλη της οικογένειάς του από τον υπολογισμό του εισοδήματος και τον φόρο δωρεάς.

9. Ρυθμίζονται σε 72 δόσεις οι οφειλές για πληγέντες από την κακοκαιρία «Daniel». Η αίτηση υποβάλλεται από 28 Ιουλίου έως 16 Σεπτεμβρίου 2025.

10. Φορολογούνται με συντελεστή 15% τα εισοδήματα που αποκτούν αξιωματικοί οι οποίοι υπηρετούν σε ιδιωτικά πλοία αναψυχής. Για το κατώτερο πλήρωμα των ιδιωτικών πλοίων αναψυχής ο φορολογικός συντελεστής ανέρχεται σε 10%.

+1. Η κινητή περιουσία που απέκτησαν οι Έλληνες που εγκαταστάθηκαν στην αλλοδαπή, πριν από τη μόνιμη επιστροφή τους στην Ελλάδα, απαλλάσσεται από το φόρο κληρονομιάς στην Ελλάδα, εφόσον έχουν διαμείνει στο εξωτερικό για πέντε συνεχόμενα έτη, αντί δέκα που ισχύει μέχρι σήμερα. Με τη μείωση αυτής της χρονικής προϋπόθεσης, σε συνδυασμό με τα λοιπά ισχύοντα φορολογικά κίνητρα για επαναπατρισμό, διευκολύνεται η ταχύτερη επιστροφή των Ελλήνων στην πατρίδα.

Πηγή: cnn.gr

