Επίδομα Παιδιού: Τα πέντε κλικ για να πληρωθείτε - Κλείνει στις 30 Ιουνίου η πλατφόρμα Α21

Πέντε συνολικά κλικ θα πρέπει να κάνουν οι περισσότεροι από 500.000 δικαιούχοι του επιδόματος παιδιού προκειμένου να δουν τα χρήματα της 3ης δόσης στον λογαριασμό τους.

Συγκεκριμένα, 512.917 νοικοκυριά θα μοιραστούν περίπου 100.000.000 ευρώ.

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να κάνουν πέντε συνολικά βήματα για να λάβουν το επίδομα παιδιού.

1ο βήμα, είναι η υποβολή της φορολογικής δήλωσης προκειμένου οι Αρχές να έχουν την δυνατότητα να κάνουν τη διασταύρωση των στοιχείων

2ο βήμα, η αίτηση στο gov.gr. Οι δικαιούχοι θα πρέπει να μπουν στο gov.gr και να βρουν την πλατφόρμα Α21 και να το συμπληρώσουν.

3ο βήμα, είναι ο έλεγχος των στοιχείων των παιδιών. Το βήμα αυτό μπορεί να φαίνεται αυτονόητο αλλά είναι πολλές φορές παρατηρούνται σημαντικά λάθη. Οι γονείς θα πρέπει να προσέξουν το ΑΜΚΑ των παιδιών να είναι σωστά γραμμένα ειδάλλως δεν θα πληρωθούν.

4ο βήμα, είναι η οριστικοποίηση της αίτησης στην πλατφόρμα Α21. Σε περίπτωση που η αίτηση δεν οριστικοποιηθεί και αποθηκευτεί προσωρινά θα έχει ως αποτέλεσμα να μην πληρωθούν.

Τέλος το 5ο και τελευταίο βήμα για να λάβουν τα χρήματα οι δικαιούχοι είναι η τήρηση των προθεσμιών. Η υποβολή της αίτησης μπορεί να γίνει μέχρι τις 18:00 το απόγευμα της Δευτέρας 30 Ιουνίου. Αν για κάποιο λόγο μέχρι εκείνη την ώρα οι δικαιούχοι δεν έχουν υποβάλλει και οριστικοποιήσει την αίτησή τους δεν θα πληρωθούν καθώς η πλατφόρμα κλείνει προκειμένου να επεξεργαστούν και να διασταυρωθούν τα στοιχεία.

Η πληρωμή της 3ης δόσης για το επίδομα παιδιού θα πραγματοποιηθεί στις 26 Ιουλίου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

ΟΠΕΚΕΠΕ: Η κομπίνα με την «τεχνική λύση» – Νέοι αποκαλυπτικοί διάλογοι

Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες στη Θεσσαλονίκη -Χωρίς ενεργό μέτωπο οι πυρκαγιές (εικόνες, βίντεο)

Τασούλας: «Όχι» σε Τσίπρα για τη δημοσιοποίηση των πρακτικών του Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών μετά το δημοψήφισμα