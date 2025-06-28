Μενδώνη στο Ρέθυμνο: Συζήτησε για το Αρχαιολογικό μουσείο, τη Φορτέτσα και την παλιά πόλη

Με επίσκεψη στο Ρέθυμνο συνέχισε σήμερα την περιοδεία της στην Κρήτη η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, η οποία συναντήθηκε στο δημαρχείο με τον δήμαρχο Ρεθύμνου Γιώργο Μαρινάκη και την αντιπεριφερειάρχη Μαίρη Λιονή. Παρόντες στη συνάντηση ήταν ο αντιδήμαρχος πολιτισμού Μάνος Τσάκωνας, ο διευθυντής της Εθνικής Λυρικής σκηνής Γιώργος Κουμεντάκης και η Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ρεθύμνου, Ελένη Παπαδοπούλου.

Ήταν μια συζήτηση για όλα τα θέματα που απασχολούν το Ρέθυμνο και είναι αρμοδιότητας του ΥΠΠΟ, στο επίκεντρο ωστόσο βρέθηκαν κυρίως τα θεματα του νέου αρχαιολογικού μουσείου, της αξιοποίησης του κτηρίου των παλαιών φυλακών και η Φορτέτσα, όπως και η προγραμματική σύμβαση για την παλιά πόλη.

"Περιμένουμε την ολοκλήρωση των μελετών για το Αρχαιολογικό Μουσείο"

Όπως τόνισε σε δηλώσεις της στους δημοσιογράφους η κα Μενδώνη, “είχαμε μια εξαιρετικά θετική συζήτηση με τον δήμαρχο Ρεθύμνου και την αντιπεριφερειάρχη, ιδιάιτερα για την πόλη, η οποία έχει τεράστιο πολιτιστικό και ιστορικό απόθεμα και η οποία όπως πολλές φορές έχω πει είναι αδικημένη με την έννοια οτι ειναι η μόνη πρωτεύουσα περιφερειακής ενότητας της Κρήτης που δεν έχει το δικό της αρχαιολογικό μουσείο. Αυτό το χρόνιο ζήτημα το λύσαμε με τον δήμαρχο και με τον περιφερειάρχη πριν κάποια χρόνια και σήμερα ειναι σε εξέλιξη οι μελέτες και εχουν παρουσιαστεί τοπικά. Περιμένουμε την ολοκλήρωση των μελετών. Η πόλη θα αποκτήσει ένα σημαντικό αρχαιολογικό μουσείο. Θα είναι ένα ζωντανό κύτταρο πολιτισμού”.

Σε ότι αφορά τη Φορτέτσα η υπουργός δήλωσε πως “ συζητησαμε για την καλύτερη ανάδειξη και αξιοποίηση της Φορτέτσας. Ο αστικός πληθυσμός εχει ανάγκη την μεγαλύτερη υποστήριξη μας. Κάναμε έναν προγραμματισμό, ειμαστε στο ίδιο μήκος κύματος με τον δήμαρχο και την αντιπεριφερειαρχη για να προχωρήσουμε σε ενα πρόγραμμα ωρίμανσης και ανάδειξης των κτηρίων και κυρίως του κτηρίου της παλιάς φυλακής, που με την ολοκλήρωση του αρχαιολογικού μουσείου θα πρέπει να αποδοθεί για χρήση πολιτιστική, κοινωνική, πνευματική”.

Για την προγραμματική σύμβαση μεταξύ υπουργείου και δήμου για την παλιά πόλη, η κα Μενδώνη σημείωσε πως η θεωρεί οτι “μπορούμε να ξεκινήσουμε αμεσως τη διαδικασία της ανανέωσης και ηδη εχουμε βαλει ενα χρονοδιαγραμμα για ενα μεσομακροποροθεσμο προγραμματισμό για να αναδειχθεί η παλιά πόλη με τον καλυτερο δυνατό τρόπο”

Ερωτηθείσα σχετικά με την υποστελέχωση σε ό,τι αφορά μηχανικούς του δημοσίου που οδηγεί σε καθυστερήσεις έργων, τόνισε πως από τον ΑΣΕΠ το υπουργείο πολιτισμού είχε τη δυνατότητα πρόσληψης 115 μηχανικών για τις αναγκες ανά την Ελλάδα, αλλά πολλοί δεν έχουν αποδεχτεί το διορισμό τους. “Προφανώς επειδή στο Ρέθυμνο υπάρχουν συγκεκριμένες ανάγκες είχαμε την κατανομή που έπρεπε. Δυστυχώς οι άνθρωποι αυτοί που θα μπορούσαν να προσληφθούν αποποιήθηκαν το διορισμό τους στο δημόσιο. Υπαρχει ένα ευρύτερο ζητημα το οποίο αντιμετωπίζουμε στην Ελλάδα . Δεν μπορείς να υποχρεώσεις όμως κάποιον να γίνει δημόσιος υπάλληλος αν δεν θέλει”.

Από την πλευρά του ο δήμαρχος Ρεθύμνου Γιώργος Μαρινάκης εξέφρασε την ικανοποίησή του για την παραγωγική, όπως τη χαρακτήρισε, συνεργασία με τη υπουργό και το εξελισσόμενο σχέδιο για την πόλη.

“Μιλήσαμε για το αρχαιολογικό μουσείο για να αποκατασταθεί μια διαχρονική αδικία σε βάρος της πόλης μας. Μιλήσαμε για τη Φορτετσα, τα τείχη και το ιστορικό κέντρο αλλά και επιμέρους ζητηματα όπως το κτήριο των φυλακών που δεν μπορεί να είναι αποθήκη και χαίρομαι για την άποψή της υπουργού. Είναι χώρος πνευματικής αλληλεπίδρασης των ανθρώπων της τέχνης και χώρος συνάντησης πολιτισμού στην καρδιά της πόλης. Δε θέλουμε μόνο επιχειρηματική ζωή, θέλουμε κατοίκους και ζωή και βέβαια πνευματική ζωή

Με την κα υπουργό νομίζω θα λύσουμε και το θεμα της προγραμματικής για την παλιά πόλη”

Επίσκεψη στο Αρκάδι

Στις 12:00, η κα. Μενδώνη επισκέφτηκε τη μονή Αρκαδίου, όπου και συναντήθηκε με τον μητροπολίτη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομο, σε μια συνάντηση με έντονο συμβολισμό και συζήτηση για την προστασία της πολιτιστικής και θρησκευτικής κληρονομιάς.

Η Υπουργός επισκέφθηκε όλους τους χώρους του ιστορικού μοναστηριού και δεσμεύτηκε ότι, σε συνεργασία με την αρμόδια εφορεία αρχαιοτήτων και τους μοναχούς, θα εξετάσουν όλα τα προβλήματα και τις ανάγκες της Μονής, προκειμένου το ιστορικό μνημείο να αξιοποιηθεί και να αναδειχθεί ακόμα περισσότερο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Βόλος: Ισχυροί άνεμοι που έφτασαν τα 8 μποφόρ ξερίζωσαν δέντρα στο κέντρο της πόλης

ΟΠΕΚΕΠΕ: «Δεν μπορούν να μου προσάψουν τίποτα», λέει ο Γιώργος Ξυλούρης για το σκάνδαλο