Βόλος: Ισχυροί άνεμοι που έφτασαν τα 8 μποφόρ ξερίζωσαν δέντρα στο κέντρο της πόλης

Iσχυροί άνεμοι έπληξαν την πόλη του Βόλου το βράδυ της Παρασκευής, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα σε αρκετά σημεία του αστικού ιστού.

Όπως μεταδίδει το Thenewspaper, η ένταση των ανέμων, που ξέσπασε λίγο μετά τις 10 το βράδυ, είχε ως αποτέλεσμα να καταγραφούν πτώσεις δέντρων, να προκληθούν ζημιές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα και να σημειωθούν προσωρινά προβλήματα στην κυκλοφορία, σε οδούς κυρίως του κέντρου, αλλά και των περιφερειακών συνοικιών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι κλήσεις στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Βόλου ήταν δεκάδες μέσα σε λίγη ώρα, με τα πληρώματα να επεμβαίνουν άμεσα σε περιπτώσεις όπου κλαδιά ή ολόκληρα δέντρα είχαν πέσει σε δρόμους, πάνω σε Ι.Χ. αυτοκίνητα ή εμπόδιζαν τη διέλευση οχημάτων. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση στην οδό Αναλήψεως, όπου δέντρο κατέρρευσε πάνω σε σταθμευμένο αυτοκίνητο, προκαλώντας υλικές ζημιές, ευτυχώς χωρίς τραυματισμούς, όπως και στην πλατεία Ελευθερίας αλλά και στον Κραυσίδωνα.

Σοβαρά περιστατικά αναφέρθηκαν επίσης στην περιοχή της Νεάπολης και στην Αγία Παρασκευή, με τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής να παραμένουν επί ποδός για πολλές ώρες, μέχρι τις πρώτες πρωινές, ώστε να απομακρύνουν κορμούς και κλαδιά από δρόμους και πεζοδρόμια. Η Τροχαία Βόλου, σε συνεργασία με τη Δημοτική Αστυνομία, προχώρησε σε προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε σημεία όπου υπήρχε κίνδυνος για τους διερχόμενους.

Σύμφωνα με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία, οι άνεμοι έφτασαν κατά τόπους ακόμη και τα 8 μποφόρ, φαινόμενο ασυνήθιστο για την εποχή, που αποδίδεται σε απότομη αλλαγή των καιρικών συνθηκών στην ευρύτερη περιοχή της Μαγνησίας.

Η Πολιτική Προστασία του Δήμου Βόλου παρακολουθεί την εξέλιξη του καιρού, ενώ ήδη από το πρωί συνεργεία του Δήμου προχωρούν σε αποκατάσταση ζημιών και καθαρισμούς δρόμων.

Πηγή: enikos.gr

