ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Ο «χάρτης» των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ για την περίοδο 30 Ιουνίου έως 4 Ιουλίου
clock 18:36 | 28/06/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Κατά την περίοδο από 30 Ιουνίου έως 4 Ιουλίου, θα καταβληθούν συνολικά 99.220.940,36 ευρώ σε 110.893 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

1. Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:

· Στις 30 Ιουνίου θα καταβληθούν 3.656.199,04 ευρώ σε 9.855 δικαιούχους για προκαταβολή πληρωμών συντάξεων Ιουλίου 2025.

· Στις 3 Ιουλίου θα καταβληθούν 298.000 σε 385 δικαιούχους για εξωιδρυματικά επιδόματα ΤΑΥΤΕΚΩ.

· Στις 4 Ιουλίου θα καταβληθούν 13.670.000 σε 28.500 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα.

· Από 30 Ιουνίου έως 4 Ιουλίου θα καταβληθούν 26.000.000 ευρώ σε 1.150 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

· Στις 30 Ιουνίου θα καταβληθούν 2.346.741 ευρώ σε 1.060 μη μισθωτούς για επιστροφές εισφορών.

2. Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

· 22.000.000 ευρώ σε 36.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων και προκαταβολών.

· 12.000.000 ευρώ σε 17.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

· 19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

· 250.000 ευρώ σε 3 δικαιούχους του προγράμματος «Σπίτι μου».

Πληρωμές ΔΥΠΑ ΕΦΚΑ
