Σε μνημονιακά επίπεδα τα φέσια του δημοσίου παρά τα πλεονάσματα

Σε μνημονιακά επίπεδα, πάνω από 3,7 δισ. ευρώ, βρέθηκαν τον Μάιο τα «φέσια» του δημοσίου προς τους ιδιώτες προμηθευτές και φορολογούμενους, με τα νοσοκομεία και τα ασφαλιστικά ταμεία να διατηρούν τα σκήπτρα μεταξύ των κακοπληρωτών.

Πρόκειται για οφειλές που έπρεπε να εξοφληθούν σε διάστημα 90 ημερών από τη γένεσή τους, αλλά διαπιστώνεται πως καθυστερούν και συσσωρεύονται, παρά τα πλεονάσματα που εμφανίζει ο προϋπολογισμός Γενικής Κυβέρνησης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τα συνολικά χρέη του Κράτους προς τους προμηθευτές και από επιστροφές φόρων, στα τέλη Μαΐου ανήλθαν σε 3,72 δισ. ευρώ, ποσό που είναι μειωμένο κατά 195 εκατ. ευρώ, σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, Απρίλιο, που ήταν 3,91 δισ. ευρώ.

Πάντως, το ύψος οφειλών προς προμηθευτές και προς φορολογούμενους τον περασμένο Μάιο είναι υψηλότερο σε σχέση και με το μακρινό 2017, όταν οι αντίστοιχες εκκρεμείς οφειλές ήταν 3,320 δισ. ευρώ.

Κατά πεντάμηνο Ιανουαρίου – Μαΐου, τα ληξιπρόθεσμα χρέη του δημοσίου προς τους ιδιώτες αυξήθηκαν κατά 668 εκατ. ευρώ, σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2024, που ήταν στα 3,23 δισ. ευρώ.

Η πρωτιά των νοσοκομείων

Τα νοσοκομεία είναι ο μεγαλύτερος κακοπληρωτής του δημοσίου, καθώς οφείλουν πάνω από τα μισά ποσά που εκκρεμούν. Συγκεκριμένα χρωστάνε 1,6 δισ. ευρώ, ποσό μειωμένο κατά 50 εκατ. ευρώ, σε σχέση με τον Απρίλιο και αυξημένο κατά 436 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2024.

Ακολουθούν οι Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης, οι οποίοι χρωστούσαν το ποσό των 604 εκατ. ευρώ στο τέλος του περασμένου Μαΐου, από 613 εκατ. ευρώ, που ήταν τον Απρίλιο. Σε αυτά περιλαμβάνονται 252 εκατ. ευρώ που είναι οφειλές του ΕΟΠΥΥ, καθώς και ποσά από ληξιπρόθεσμες συντάξεις που δεν έχουν αποδοθεί. Στους οφειλέτες εντάσσονται επίσης:

Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι οποίοι χρωστάνε 363 εκατ. ευρώ, λιγότερα από τα 405 εκατ. ευρώ που ήταν οι εκκρεμείς οφειλές τους τον Απρίλιο.

Τα λοιπά νομικά πρόσωπα του Δημοσίου χρωστάνε 250 εκατ. ευρώ από 234 εκατ. ευρώ που ήταν τον Απρίλιο.

Ο Κρατικός Προϋπολογισμός, οφείλει 248 εκατ. ευρώ, όσο ακριβώς ήταν και τον Απρίλιο ενώ το μεγαλύτερο ποσό, 231 εκατ. ευρώ, αφορά το ΠΔΕ.

Επιστρεφόμενοι φόροι

Ψηλά παραμένουν και οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων, παρά τη μείωση που εμφάνισαν τον Απρίλιο. Ανήλθαν τον Μάιο σε 650 εκατ. ευρώ, από 760 που ήταν τον Απρίλιο και από 731 εκατ. ευρώ, τον Δεκέμβριο του 2024.

Από τις επιστροφές φόρων που βρίσκονται σε εκκρεμότητα, ποσό 269 εκατ. ευρώ είναι ληξιπρόθεσμες (άνω των 90 ημερών), εκ των οποίων:

200 εκατ. ευρώ δεν μπορούν να αποπληρωθούν λόγω εξωγενών παραγόντων (μη ανταπόκριση δικαιούχων, ελλιπή δικαιολογητικά). ΄

69 εκατ. ευρώ είναι οι λοιπές εκκρεμείς επιστροφές φόρων άνω των 90 ημερών.

Οι επιστροφές κάτω των 90 ημερών ανήλθαν στο τέλος Μαΐου σε 380 εκατ. ευρώ.

