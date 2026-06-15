Πιο γρήγορα οι συντάξεις: Τι φέρνει για τους ασφαλισμένους το ψηφιακό «λίφτινγκ» στον ΕΦΚΑ

Επιτάχυνση στην απονομή συντάξεων, μείωση του χρόνου αναμονής και η συνολική αναβάθμιση της εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων, αναμένεται να φέρει ο ψηφιακός μετασχηματισμός του ΕΦΚΑ.

Κεντρικοί πυλώνες αυτής της μετάβασης αποτελούν το νέο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ.) του e-ΕΦΚΑ και η ψηφιοποίηση του ιστορικού ασφάλισης πρωτοβουλίες που βρίσκονται σε τροχιά υλοποίησης με στόχο την απλούστευση των διαδικασιών, τη βελτίωση της εξυπηρέτησης και τη διευκόλυνση της καθημερινότητας των πολιτών.

Σύμφωνα με στελέχη του ΕΦΚΑ, τα έργα αυτά εντάσσονται σε μία ευρύτερη στρατηγική αναβάθμισης του φορέα, με έμφαση τόσο στον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών προς τους πολίτες όσο και στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του ανθρώπινου δυναμικού του e-ΕΦΚΑ, συμβάλλοντας παράλληλα στην ενδυνάμωση της εμπιστοσύνης προς τη δημόσια διοίκηση.

Όπως επισημάνθηκε πρόσφατα στην παρουσίαση των δύο ψηφιακών έργων, παρουσία της υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκης Κεραμέως, ο φορέας εισέρχεται σε μία νέα φάση λειτουργίας με ανθρωποκεντρικό προσανατολισμό, όπου ο ψηφιακός μετασχηματισμός δεν αντιμετωπίζεται ως τεχνολογική αναβάθμιση, αλλά ως βαθύτερη αλλαγή νοοτροπίας και λειτουργίας.

Τα δύο εμβληματικά έργα, σε συνδυασμό με τη συνεχή ανάπτυξη νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών, διαμορφώνουν έναν πιο απλό, πιο γρήγορο και πιο αξιόπιστο φορέα, στον οποίο η τεχνολογία λειτουργεί ως εργαλείο ενίσχυσης της διαφάνειας, της αποδοτικότητας και της προσβασιμότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Το νέο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα

Στον πυρήνα του σχεδιασμού του e-ΕΦΚΑ κατέχει το νέο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ.), μέσω του οποίου ενοποιούνται όλα τα βασικά πληροφοριακά συστήματα του φορέα σε ένα ενιαίο και διαλειτουργικό ψηφιακό περιβάλλον.

Η νέα ψηφιακή αρχιτεκτονική επιτρέπει την ενιαία διαχείριση των εισφορών και του ασφαλιστικού χρόνου, την αυτοματοποίηση κρίσιμων διαδικασιών, ιδίως στον τομέα των συντάξεων, καθώς και την ενίσχυση της διαφάνειας και των μηχανισμών ελέγχου.

Παράλληλα, προσφέρει τη δυνατότητα ταχύτερης προσαρμογής σε αλλαγές, ενώ διασυνδέεται με κρίσιμους φορείς, όπως η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.).

Τα οφέλη για τους ασφαλισμένους και τους εργοδότες

Σύμφωνα με τον e-ΕΦΚΑ, τα οφέλη του έργου είναι πολλαπλά.

Οι ασφαλισμένοι θα επωφεληθούν σημαντικά, καθώς τα αιτήματα και οι συναλλαγές τους με τον ασφαλιστικό φορέα θα διεκπεραιώνονται ταχύτερα και αποτελεσματικότερα. Επίσης, θα μειωθεί η ανάγκη φυσικής τους παρουσίας στις υπηρεσίες, εξοικονομώντας χρόνο και περιορίζοντας τη γραφειοκρατία.

Μέσω της συγκέντρωσης και της ψηφιακής διαχείρισης των δεδομένων τους, οι πολίτες θα διαθέτουν μία ολοκληρωμένη και ενιαία εικόνα της ασφαλιστικής τους κατάστασης, των εισφορών τους και του συνολικού ασφαλιστικού τους ιστορικού. Επιπλέον, θα έχουν άμεση, εύκολη και ασφαλή πρόσβαση σε πληροφορίες, βεβαιώσεις και ηλεκτρονικές υπηρεσίες, αξιοποιώντας σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία, όπως dashboard και εφαρμογές για κινητές συσκευές, που θα επιτρέπουν την παρακολούθηση των ασφαλιστικών τους υποθέσεων σε πραγματικό χρόνο.

Για τους εργοδότες, το νέο Ο.Π.Σ. αναμένεται να ενισχύσει ουσιαστικά την ψηφιακή εξυπηρέτηση, μέσα από την αυτοματοποίηση των δηλώσεων και των υποβολών, μειώνοντας τον διοικητικό φόρτο και τον χρόνο διεκπεραίωσης των διαδικασιών.

Επιπλέον, εισάγεται μία ενιαία διεπαφή, η οποία αντικαθιστά τα υφιστάμενα πολλαπλά κανάλια επικοινωνίας με τον φορέα, προσφέροντας μεγαλύτερη απλότητα και λειτουργικότητα.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη μείωση των σφαλμάτων κατά την υποβολή στοιχείων, μέσω αυτοματοποιημένων διαδικασιών, ενώ το σύστημα υποστηρίζει την αυτόματη διασταύρωση και επαλήθευση των στοιχείων με άλλα συστήματα, με στόχο την ενίσχυση της ακρίβειας των δεδομένων και τη μείωση της ανάγκης για χειροκίνητους ελέγχους.

«Γκάζι» στη διεκπεραίωση των αιτημάτων – Περιορισμός σφαλμάτων

Για τον ίδιο τον e-ΕΦΚΑ, η υλοποίηση του νέου Ο.Π.Σ. οδηγεί σε ενοποίηση των επιμέρους πληροφοριακών συστημάτων και συγκέντρωση των δεδομένων σε μία ενιαία βάση. Μέσα από αυτήν την αρχιτεκτονική, επιτυγχάνεται σημαντική επιτάχυνση στη διεκπεραίωση των αιτημάτων, με πιο αποτελεσματικές και αυτοματοποιημένες ροές εργασίας.

Παράλληλα, περιορίζονται αισθητά τα σφάλματα που προκύπτουν από τη χειροκίνητη διαχείριση, ενώ μειώνεται σταδιακά η εξάρτηση από το φυσικό και έντυπο αρχείο, συμβάλλοντας σε ένα πιο σύγχρονο και ψηφιοποιημένο περιβάλλον λειτουργίας.

Η συνολική εσωτερική λειτουργία του φορέα αναβαθμίζεται, με καλύτερο συντονισμό των διαδικασιών και μεγαλύτερη αποδοτικότητα.

Τέλος, το Ο.Π.Σ. προσφέρει τη δυνατότητα ταχύτερης προσαρμογής σε κανονιστικές αλλαγές, οι οποίες μπορούν να εφαρμόζονται άμεσα στην πράξη, με μειωμένο διοικητικό κόστος και αυξημένη επιχειρησιακή ευελιξία.

Όπως επισημαίνουν αρμόδια στελέχη του e-ΕΦΚΑ, η ολοκλήρωση του έργου αποτελεί ορόσημο για την ψηφιακή εμπειρία του πολίτη στην κοινωνική ασφάλιση.

Ψηφιοποίηση του ιστορικού ασφάλισης

Στην ίδια κατεύθυνση κινείται και το δεύτερο έργο που αφορά την ψηφιοποίηση του ιστορικού ασφάλισης.

Το έργο περιλαμβάνει την ψηφιοποίηση 42.708.333 σελίδων ασφαλιστικής ιστορίας από τέως φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης, με στόχο την επιτάχυνση της απονομής συντάξεων και τη δημιουργία ενός ενιαίου ψηφιακού αρχείου ασφαλιστικών δεδομένων.

Η υλοποίηση βασίζεται σε τεχνολογίες Intelligent Document Processing (IDP), οι οποίες επιτρέπουν την ψηφιοποίηση και τον εμπλουτισμό των εγγράφων με μεταδεδομένα, την αυτόματη εξαγωγή και επαλήθευση των στοιχείων, καθώς και την ενσωμάτωση ανθρώπινου ελέγχου, όπου απαιτείται, για τη διασφάλιση της ακρίβειας των δεδομένων.

Έτσι επιτυγχάνονται ταχύτερες διαδικασίες απονομής συντάξεων, περιορίζονται οι γραφειοκρατικές αγκυλώσεις και διασφαλίζεται άμεση πρόσβαση στο πλήρες ασφαλιστικό ιστορικό.

Στελέχη του e-ΕΦΚΑ υπογραμμίζουν ότι οι πολίτες θα δουν στην πράξη ταχύτερη απονομή συντάξεων, σημαντική μείωση της γραφειοκρατίας, πλήρη εικόνα του ασφαλιστικού ιστορικού τους, καθώς και περιορισμό των καθυστερήσεων και των εκκρεμοτήτων.

Σε ό,τι αφορά τον e-ΕΦΚΑ, το έργο οδηγεί σε κατάργηση της εξάρτησης από τα φυσικά αρχεία και μετάβαση σε μία ενιαία ψηφιακή εικόνα της ασφαλιστικής πληροφορίας, επιταχύνοντας τις εσωτερικές διαδικασίες και ενισχύοντας τη λειτουργική αποδοτικότητα. Ταυτόχρονα, δημιουργείται η υποδομή για μελλοντική αξιοποίηση των δεδομένων μέσω τεχνολογιών ανάλυσης και Τεχνητής Νοημοσύνης (AI & analytics).

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