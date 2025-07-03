Νέο επίδομα σε δημόσιους λειτουργούς που μετακινούνται εκτός αστικού ιστού

Στο διαχρονικό ζήτημα της στέγασης αναφέρθηκε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου και ανακοίνωσε ότι θα δρομολογηθεί ένα νέο επίδομα σε δημόσιους υπαλλήλους που μετακινούνται εκτός αστικού ιστού.

«Θέλουμε τα χρήματα να πηγαίνουν σε αυτούς που τα δικαιούνται» ανέφερε στο ertnews και γνωστοποίησε πως το κράτος μαζί με τους δήμους θα δημιουργήσουν 1.000 νέες κατοικίες.

«Θα έχουμε ένα πρόγραμμα στο οποίο θα μπορούμε να αντλήσουμε 200 εκατομμύρια. Έτσι ώστε να δίνουμε κάθε μήνα επίδομα στους δημόσιους λειτουργούς που ζουν στα νησιά, στις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές, είτε είναι δάσκαλοι είτε είναι γιατροί, είτε είναι πυροσβέστες, είτε είναι λιμενικοί, είτε είναι αστυνομικοί. Έτσι ώστε να ζουν με αξιοπρέπεια» δήλωσε.



Πλατφόρμα stegasi.gov.gr: Ποια προγράμματα περιλαμβάνει

Η πλατφόρμα stegasi.gov.gr είναι ένα εργαλείο, στο οποίο όλοι μπορούμε να μπούμε. Εντός της πλατφόρμας ο ενδιαφερόμενος εισάγει τα στοιχεία του (ηλικία, δημόσιος ή ιδιωτικός υπάλληλος, τόπος διαμονής, κατηγορία εισοδίηματος) και του εμφανίζει σε ποια στεγαστικά προγράμματα είναι δικαιούχος και μπορεί να κάνει αίτηση.

Όπως γνωστοποίησε, κάθε μήνα θα βγαίνει μια ενημέρωση με την πορεία όλων των προγραμμάτων, ώστε να μην υπάρχει καμία παραπληροφόση και οι πολίτες να ξέρουν τι ισχύει και τι όχι.

Παράλληλα, η υπουργός ανέφερε πως το πρόγραμμα «Σπίτι μου 2» έχει απορροφήσει το μισό του προϋπολογισμού του (1 δισ. ευρώ) μέσα σε 4 μήνες. Το γεγονός ότι το εν λόγω πρόγραμμα έχει προχωρήσει τόσο γρήγορα, δείχνει ότι σπίτια υπάρχουν και ο κόσμος ενδιαφέρεται, ανέφερε η Δ. Μιχαηλίδου.



Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο: Ποιες δράσεις του υπουργείου χρηματοδοτεί

«Εξομαλύνεται για τους ευάλωτους κατοίκους το κόστος της πράσινης μετάβασης. Η πράσινη μετάβαση, που είναι κάτι το οποίο όλοι θέλουμε, μπορεί να έχει δυσανάλογο κόστος στην καθημερινότητα κάποιου ο οποίος είναι πιο οικονομικά ευάλωτος. Ήρθαμε και χτίσαμε πέντε προγράμματα σε τρεις άξονες. Ο ένας είναι στεγαστικό, ο δεύτερος είναι δημόσιοι υπάλληλοι και ο τρίτος είναι αναπηρία» σημείωσε αρχικά η Δόμνα Μιχαηλίδου για τις δράσεις του Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου.

Για τους δημόσιους υπαλλήλους θα έχουμε ένα πρόγραμμα στο οποίο θα μπορούμε να αντλήσουμε 200 εκατομμύρια, έτσι ώστε να δίνουμε κάθε μήνα επίδομα στους δημόσιους λειτουργούς που ζουν στα νησιά, στις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές, είτε είναι δάσκαλοι, είτε είναι γιατροί, είτε είναι πυροσβέστες, είτε είναι λιμενικοί, είτε είναι αστυνομικοί έτσι ώστε να ζουν με αξιοπρέπεια. Σκεφτόμαστε να είναι γύρω στα 200 ευρώ το μήνα. με εφαρμογή από το 2026.

«Βλέπουμε ότι ο κόσμος μπορεί να νομίζει ότι στην Πάρο, στη Μύκονο υπάρχει το μεγαλύτερο πρόβλημα. Ωστόσο το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι στην Ύδρα, γιατί είναι ένα νησί το οποίο έχει γίνει πλέον ακριβό και δεν μπορείς να αυξήσεις το στεγαστικό του απόθεμα γιατί όλο έχει περιορισμούς από το Υπουργείο Πολιτισμού, λόγω ιστορικότητας του οικισμού» συμπλήρωσε.

Σχετικά με την αναπηρία, η υπουργός γνωστοποίησε ότι έχουν ενταχθεί σε ένα πρόγραμμα 60 εκατομμυρίων ευρώ πράγματα τα οποία δεν υπήρχαν, ιδίως για κινητική αναπηρία, όπως mobility scooters ( αξεσουάρ που κάποιος μπορεί να βάλει πάνω στο αμαξίδιο του έτσι ώστε να το κάνει ηλεκτροκίνητο).

Αναφορικά με το στεγαστικό, θα δημιουργηθούν από το κράτος και τους δήμους 1.000 κατοικίες, 200 κατοικίες εξαρχής, 800 κατοικίες σε δομημένη γη δημοσίου και δήμων που θα αναβαθμιστούν και θα ανακαινιστούν.

Το Δημόσιο σε σχέση με την αξία γης που βγάζει στον διαγωνισμό κρατάει τουλάχιστον τα 30 από τα 100 διαμερίσματα (ώστε να τα δώσει με κοινωνικό μίσθωμα)όταν θα φτιαχτούν, έτσι ώστε ο εργολάβος να φτιάξει με διαγωνιστική διαδικασία διαμερίσματα τα οποία θα δώσει σε αγοραίες τιμές και θα μπουν στο στοκ των διαμερισμάτων, κατέληξε η Δ. Μιχαηλίδου.

