Επιδότηση για φωτοβολταϊκά: Παρατείνεται η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων-Ποιους αφορά

Έως και την Τρίτη, 30 Σεπτεμβρίου του 2025 μπορούν οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις να υποβάλλουν αίτηση για να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Συστήματα Αποθήκευσης στις Επιχειρήσεις» στο πλαίσιο του οποίου οι συμμετέχοντες θα λάβουν επιδότηση.

Παράλληλα επισημαίνεται πως με το πρόγραμμα αυτό οι επιχειρήσεις μπορούν να εγκαταστήσουν ένα σύστημα αποθήκευσης στον φωτοβολταϊκό τους σταθμό προκειμένου να μπορέσουν να καλύψουν ακόμα μεγαλύτερο μέρος των καταναλώσεών τους και να μειώσουν ακόμα περισσότερο το ενεργειακό τους κόστος.

Οι ενισχύσεις

Υπενθυμίζεται ότι:

Το πρόγραμμα, συνολικού ύψους 153,7 εκατ. ευρώ, επιχορηγεί επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους και κλάδου οικονομικής δραστηριότητας, για την εγκατάσταση συστημάτων αποθήκευσης (μπαταρίες). Στις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις θα κατανεμηθούν 100.000.000 ευρώ και στις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις 53.740.000 ευρώ.

Η επιδότηση των συστημάτων αποθήκευσης (μπαταρίας) αφορά στην εγκατάσταση – προσθήκη είτε σε φωτοβολταϊκά συστήματα που βρίσκονται σε φάση σχεδιασμού – ανάπτυξης – κατασκευής, είτε σε υφιστάμενα, ενεργά φωτοβολταϊκά συστήματα. Και στις δύο περιπτώσεις επιδοτείται αποκλειστικά το σύστημα αποθήκευσης.

Η ένταση της ενίσχυσης ανέρχεται σε 50% για μικρές επιχειρήσεις, 40% για μεσαίες επιχειρήσεις και 30% για μεγάλες επιχειρήσεις, ενώ το συνολικό ύψος της ενίσχυσης που λαμβάνει κάθε δικαιούχος υπολογίζεται σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης και δεν μπορεί να υπερβαίνει για τις κύριες δαπάνες τα 400.000 ευρώ ανά δικαιούχο.

Οι αιτήσεις

Οι αιτήσεις υπάγονται στη βάση της άμεσης αξιολόγησης FIFO (First In – First Out) και θα εντάσσονται μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

Οι αιτήσεις κατατίθενται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του προγράμματος: http://exoikonomo-epixeiro-fotovoltaika.gov.gr. Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να καλούν στο τηλέφωνο 213 151 3740 (καθημερινές, 9:00 π.μ. – 5:00 μ.μ.).

Το παραπάνω πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGeneration EU. Φορέας διαχείρισης και ελέγχου του προγράμματος είναι η Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας/Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. (ΕΕΣΥΠ).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

