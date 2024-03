"Ζήτημα Προόδου η Γυναίκα στην Επιχειρηματικότητα"

Σε πάνελ στο Συνέδριο Innovation Crete 5.0 με τίτλο «Γυναίκα και Ηγεσία» συμμετείχε η Εβελίνα Μπάκιντα, Πρόεδρος του Αναπτυξιακού Συλλόγου Γυναικών Επιχειρηματιών Κρήτης, την Παρασκευή 29 Μαρτίου 2024 στο Επιμελητήριο Ηρακλείου.

Παίρνοντας τον λόγο η κα Μπάκιντα επανέλαβε τα λόγια της πρώτης γυναίκας οδηγού στην Σαουδική Αραβία ως αναφορά σε όλες τις γυναίκες που προσπαθούν να εδραιώσουν μια νέα αντίληψη στα πράγματα. «Μη ρωτάς ποτέ αν μπορεί να αρθεί το εμπόδιο. Απλά βγες έξω και οδήγα!»

Η λύση στη θέση της γυναίκας στην επιχειρηματικότητα, κατά την κα Μπάκιντα, εδράζεται στην συλλογική προσπάθεια αμφισβήτησης στερεοτύπων και προκαταλήψεων, στην αναγνώριση της αξίας της διαφορετικότητας και της ένταξης, όχι μόνο ως ηθική επιταγή αλλά ως στρατηγικό πλεονέκτημα, στην προτεραιότητα σε πολιτικές και πρωτοβουλίες που προάγουν την ισότητα των φύλων και υποστηρίζουν τις γυναίκες στις επιχειρήσεις, όπως διαφάνεια στις αμοιβές και προσιτή φροντίδα παιδιών. Επιπλέον, πρέπει να επενδύσουμε σε προγράμματα εκπαίδευσης και καθοδήγησης που ενδυναμώνουν τις γυναίκες με τις δεξιότητες, τις γνώσεις και τα δίκτυα που χρειάζονται για να επιτύχουν. Η Πρόεδρος του ΑΣΓΕΚ, αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην αξία της προσαρμοστικότητας, της δικτύωσης, αλλά και της αυτοφροντίδας καθώς η επιτυχία δεν ορίζεται από την επίτευξη ενός προορισμού, αλλά από το ταξίδι της ανάπτυξης, της ανθεκτικότητας και του αντίκτυπου στην πορεία.

Image

Η κα Μπάκιντα έκλεισε με μία προτροπή: μαζί, ας συνεχίσουμε να πιέζουμε για να χτίσουμε ένα μέλλον επενδύοντας στην επόμενη γενιά γυναικών ηγετών όπου κάθε γυναίκα έχει την ευκαιρία να πετύχει. Αυτό θα είναι πρόοδος.»

Η διήμερη διοργάνωση για την Καινοτομία, υπό την Αιγίδα της Περιφέρειας Κρήτης, ήταν μια σημαντική ευκαιρία ενημέρωσης για τις πρωτοβουλίες καινοτομίας της Κρήτης. Επρόκειται για μια δράση του Smart Attica ΕDIH και συνδιοργανώθηκε από το πρόγραμμα NBG Business Seeds της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας, το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ του ΙΤΕ, το Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης (ΕΤΕΠ-Κ) του ΙΤΕ, τον οργανισμό Bizrupt, το H2B HUB του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, το EDIH SmartHealth, το Κέντρο Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας (ACEin) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, το Ελληνοαμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο, την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων, το Uni.fund, το Μetavallon και τη Bayer Ηellas.

Στο πάνελ «Γυναίκα και Ηγεσία» με συντονίστριες τη Σόνια Μουσαβερέ, Διευθύντρια Επικοινωνίας και Δημόσιων Σχέσεων της Bayer Hellas, και την Λίτσα Παναγιωτοπούλου Προέδρου της Επιτροπής Έρευνας, Εκπαίδευσης και Επιχειρηματικότητας του Ελληνο-Αμερικανικού Επιμελητηρίου συμμετείχαν επίσης οι: Αλεξάνδρα Καραπιδάκη, Co-founder Bizrupt, Θεοδώρα Κουτεντάκη, Εντεταλμένη Περιφ. Σύμβουλος Νέας Γενιάς και Νεανικής Επιχειρηματικότητας, Έρη Παυλάκη, Co-founder Women Do Business, Δώρα Τραχανά, Partner Uni.fund, Εμμανουέλα Χατζάκη, Director & Head of Education, Chinese for you.

