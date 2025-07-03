Την ισότιμη συμπερίληψη των πολιτών του Αρκαλοχωρίου στην ειδική ρύθμιση των 72 δόσεων των ασφαλιστικών εισφορών, ζητάει ο Χάρης Μαμουλάκης

Στη Βουλή φέρνει ο Τομεάρχης Οικονομικών & Ανάπτυξης της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Βουλευτής Ηρακλείου Χάρης Μαμουλάκης, το αίτημα του Συλλόγου Σεισμοπλήκτων Δήμου Μινώα Πεδιάδας «Η Ελπίδα» για ισότιμη συμπερίληψη των πολιτών του Αρκαλοχωρίου στην ειδική ρύθμιση των 72 δόσεων των ασφαλιστικών εισφορών.

Ειδικότερα, ο Χάρης Μαμουλάκης κατέθεσε ως Αναφορά προς τους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών και Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας σχετική επιστολή του Συλλόγου, με την οποία ζητείται η άμεση υπαγωγή των πολιτών του Αρκαλοχωρίου σε ρύθμιση 72 άτοκων δόσεων για τις ασφαλιστικές οφειλές που δημιουργήθηκαν μετά τον καταστροφικό σεισμό της 27ης Σεπτεμβρίου 2021, σε συνέχεια αντίστοιχης ρύθμισης που εφαρμόστηκε σε πλημμυρόπληκτες περιοχές της Μαγνησίας και της Θεσσαλίας. Όπως καταγγέλλει ο Σύλλογος, πρόκειται για κατάφωρα άνιση μεταχείριση, δεδομένου ότι το Αρκαλοχώρι υπέστη τη μεγαλύτερη καταστροφή σε αριθμό κτιρίων στη χώρα, τα τελευταία χρόνια και για το λόγο αυτό, ζητά από την Κυβέρνηση να προβεί σε άμεσες ενέργειες και να αποκαταστήσει τη δικαιοσύνη.

