«Τεχνών Σπουδή»: Μεγάλο αφιέρωμα στον εμβληματικό Κώστα Μουντάκη

Ο Μουσικός και Λαογραφικός Σύλλογος «Τεχνών Σπουδή», διοργανώνει εκδήλωση για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου Κρητικού μουσικού και λυράρη Κώστα Μουντάκη. Η εκδήλωση, με τίτλο «Ευθύνη να ‘σαι Κρητικός», θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026, στις 20:00, στο Ανοιχτό Δημοτικό Θέατρο Αρκαλοχωρίου, στο πλαίσιο του



Μαθητικού Φεστιβάλ Δήμου Μινώα Πεδιάδας.

Η φετινή αφιερωματική εκδήλωση συνδέεται συμβολικά και με μια σημαντική στιγμή της τοπικής πολιτιστικής μνήμης. Πριν από 42 χρόνια, οι καθηγητές Σάββας Πετράκης και Δημοσθένης Καραγιάννης, αναγνωρίζοντας τη βαθιά αξία της κρητικής μουσικής παράδοσης, είχαν οργανώσει στο Γυμνάσιο και Λύκειο Αρκαλοχωρίου μια ξεχωριστή εκδήλωση αφιερωμένη στον Κώστα Μουντάκη, με τη συμμετοχή του Ross Daly και του δεξιοτέχνη στο μπουλγαρί Στέλιου Φουσταλιεράκη.

Σήμερα, ο Σύλλογος «Τεχνών Σπουδή» συνεχίζει αυτό το νήμα μνήμης και τιμής, αναδεικνύοντας τη διαχρονική επίδραση του Μουντάκη στην κρητική μουσική και τη σημασία της παράδοσης ως ζωντανής πολιτιστικής ευθύνης. «Ευθύνη να ‘σαι Κρητικός» σημαίνει να θυμάσαι, να τιμάς και να συνεχίζεις. «Πως εγεννήθης Κρητικός να μη βαρυγγωμήσεις,



Ευθύνη να ’σαι Κρητικός και ελεύθερος να ζήσεις.»

Στην εκδήλωση συμμετέχουν αφιλοκερδώς (με τη σειρά που εμφανίζονται):

Θανάσης Αποστολάκης,

Κώστας Νοδαράκης,

Ross Daly - Κέλλυ Θωμά,

Χορωδία 1ου & 2ου Δημοτικού Σχολείου Αρκαλοχωρίου,

Γιώργος Γλυκοκόκαλος,

Βαγγέλης Αλεξάκης - Γρηγόρης Παραγιουδάκης,

Ζαχάρης Παπαδάκης - Μιλτιάδης Βαρουχάκης,

Μανώλης Μ. Αλεξάκης - Δημήτρης Κανάκη

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