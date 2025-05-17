ΣΥΡΙΖΑ Ηρακλείου για την τοιχογραφία στη Κνωσό - ''Κατάρρευση: μια συνθήκη που περιγράφει ακριβώς τη χώρα…''

Πολιτική θύελλα μετά την κατάρρευση της τοιχογραφίας των δελφινιών στην Κνωσσό. ''Κατάρρευση: μια συνθήκη που περιγράφει ακριβώς τη χώρα…'' σχολιάσει μέσα από ανακοίνωση του ο ΣΥΡΙΖΑ Ηρακλείου.

Αναλυτικότερα:

Την ώρα που κάθε είδους «μεγαλόσχημοι» πανηγυρίζουν άκριτα για τον «νέο» ΒΟΑΚ νομιμοποιώντας συμβάσεις εν λευκώ, την ώρα που η βαριά βιομηχανία του τουρισμού «βρυχάται» δίχως όραμα και πυξίδα, την ίδια στιγμή η τραγική ειρωνεία το έφερε έτσι, να καταρρεύσει ένα μνημείο – σήμα κατατεθέν του πολιτισμού μας και του αρχαιολογικού χώρου της Κνωσσού, που αποτελεί παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά: Το ιστορικό αντίγραφο -τοιχογραφία με τα δελφίνια… Δεν άντεξε… Κατέρρευσε μάλιστα τη στιγμή που η Κνωσός διεκδικεί την ένταξή της στον κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.

Κατέρρευσε η τοιχογραφία και μαζί της καταρρέει με πάταγο το αφήγημα της κυβέρνησης Μητσοτάκη, παρέα με το αφήγημα των τοπικών μόνιμων χειροκροτητών.

Ας πάνε τώρα όλοι -που κορδώνονται και στριμώχνονται με κάθε ευκαιρία για ένα δήθεν αυθόρμητο ενσταντανέ με τον «λαοπρόβλητο» ηγέτη-, να φωτογραφηθούν στα ερείπια.

Θίχτηκε άραγε κανείς; Παραιτήθηκε κάποιος; Στο υπουργείο πολιτισμού, στο υπουργείο τουρισμού, στην περιφέρεια, στην πόλη όλα καλά;

Η κατάρρευση της τοιχογραφίας των δελφινιών στην Κνωσό, αποτελεί την οπτικοποίηση της συνολικής κατάρρευσης της χώρας σε όλα τα επίπεδα.

Γι’ αυτό αποτελεί μονόδρομο η αντίσταση, η απόρριψη του ψευδεπίγραφου, αγοραίου τρόπου ζωής και συγχρόνως η εκπόνηση ενός σχεδίου ανάταξης και αναγέννησης της χώρας και της κοινωνίας, με υλικά τις καλύτερες παραδόσεις του λαού μας και την αποφασιστική συμμετοχή της νέας γενιάς.

Ήταν θέμα χρόνου, όπως θέμα χρόνου ήταν και τα Τέμπη. Υπήρχαν προειδοποιήσεις, ήταν σίγουρο ότι θα συμβεί, δε μπόρεσε να αποτραπεί, γιατί απλά την κυβέρνηση δεν ενδιαφέρει ο πολίτης, δεν ενδιαφέρει η ασφάλειά του, δεν ενδιαφέρει ο πολιτισμός, παρά μόνο ως μπίζνες, ως εμπράγματα ανταλλάξιμα προϊόντα.

Την κυβέρνηση ενδιαφέρει μόνο η με κάθε κόστος διατήρηση της νομής πλούτου και εξουσίας με το σύμμαχο κρατικοδίαιτο πολιτικό- οικονομικό και μιντιακό σύμπλεγμα συμφερόντων, που οδηγούν τη χώρα και την κοινωνία σε νέα κατάρρευση.

Η λέξη Ντροπή δεν αποδίδει παρά ελάχιστα αυτό που συμβαίνει.

Μόνη ελπίδα οι άνθρωποι που αντιστέκονται σε αυτήν την ορμητική ροή του εκβαρβαρισμού και της παρακμής, που τείνει να συμπαρασύρει τα πάντα. Είμαστε μαζί τους, μας δίνει ελπίδα η απόφασή τους να πουν μέχρι εδώ!

ΥΓ: Λίγες ώρες πριν τον τελικό κυπέλλου: Εμείς θα είμαστε εδώ και μετά. Ευχόμαστε στις ομάδες καλό αγώνα και στον ΟΦΗ να φέρει το κύπελλο στο νησί.

