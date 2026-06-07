Σταύρος Αρναουτάκης: Η Κρήτη παραγωγός καθαρής ενέργειας με επίκεντρο τον πολίτη

Τη δέσμευση της Περιφέρειας Κρήτης στον θεσμό των Ενεργειακών Κοινοτήτων και το πάγιο αίτημα για ορθολογικό και συμπεριληπτικό διαμοιρασμό του ηλεκτρικού χώρου, ανέδειξε ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, κατά τον χαιρετισμό του στην εκδήλωση που έγινε μετά τη θεμελίωση του καινοτόμου έργου βιοενέργειας και τηλεθέρμανσης της «ΜΙΝΩΑ Ενεργειακή» στο Αρκαλοχώρι.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την σήμερα Κυριακή 7 Ιουνίου στο συνεδριακό κέντρο Αρκαλοχωρίου, στο πλαίσιο του εορτασμού της Ημέρας Ενεργειακών Κοινοτήτων, παρουσία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Βουλευτών, Δημάρχων, καθώς και εκπροσώπων της «ΔΕΣΜΗΣ Ενεργειακών Κοινοτήτων Ελλάδας» και τοπικών φορέων.

Ενεργειακή Δημοκρατία και Κοινωνική Αλληλεγγύη

Ο Περιφερειάρχης χαρακτήρισε τη σημερινή ημέρα ως ιστορικό σταθμό για την Κρήτη και ορόσημο για την ενεργειακή δημοκρατία στη χώρα. Υπογράμμισε ότι οι πρόσφατες γεωπολιτικές και ενεργειακές κρίσεις κατέδειξαν πως η ρίζα του προβλήματος είναι η διαχρονική εξάρτηση από τα εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα. Όπως τόνισε, η πραγματική διέξοδος δεν βρίσκεται στις νέες υποδομές ορυκτού αερίου, αλλά στο μοντέλο των Ενεργειακών Κοινοτήτων, το οποίο διασφαλίζει την ενεργειακή δικαιοσύνη και τοποθετεί τον πολίτη στην καρδιά της μετάβασης.

Μέσα από τη στρατηγική συνεργασία με τη «ΜΙΝΩΑ Ενεργειακή», η Περιφέρεια Κρήτης κάνει πράξη την κοινωνική αλληλεγγύη, υποστηρίζοντας άμεσα ευάλωτα νοικοκυριά που πλήττονται από την ενεργειακή φτώχεια. Παράλληλα, υλοποιούνται δράσεις ευαισθητοποίησης, ενώ η Περιφέρεια συμμετέχει ενεργά σε ευρωπαϊκά προγράμματα, συμπράττοντας με φορείς υψηλής επιστημονικής επάρκειας.

«Η φιλοξενία της "ΔΕΣΜΗΣ Ενεργειακών Κοινοτήτων Ελλάδας" στο νησί συμβολίζει τη δημιουργία ενός ισχυρού πανελλαδικού μετώπου με περιφερειακά χαρακτηριστικά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ανεπάρκεια Ηλεκτρικού Χώρου και Διεκδικήσεις

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο κρίσιμο ζήτημα του ηλεκτρικού χώρου. Παρά το γεγονός ότι η ολοκλήρωση της δεύτερης φάσης της ηλεκτρικής διασύνδεσης της Κρήτης εξασφαλίζει την ενεργειακή επάρκεια, η υλοποίηση νέων επενδύσεων προσκρούει στην έλλειψη διαθέσιμου δικτύου, το οποίο παραμένει δεσμευμένο από εκκρεμείς αιτήσεις και αδειοδοτημένες επενδύσεις μεγάλης κλίμακας.

Για τον λόγο αυτό, ο Σταύρος Αρναουτάκης ζήτησε τη θεσμοθέτηση ζωτικού χώρου αποκλειστικά για την τοπική αυτοπαραγωγή. Υπενθύμισε, μάλιστα, την ομόφωνη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, με την οποία ζητείται η ανάκληση των αδειών για αιολικά πάρκα και ο εκ νέου διαμοιρασμός του ηλεκτρικού χώρου. Στόχος είναι μεγάλο ποσοστό αυτού να αποδοθεί στις ανάγκες των κατοίκων, της αυτοδιοίκησης, των ΤΟΕΒ, των ΔΕΥΑ, των αγροτών, των μικρών επιχειρήσεων και των ενεργειακών κοινοτήτων, αξιοποιώντας στο έπακρο όχι μόνο το ηλιακό και αιολικό δυναμικό, αλλά και το ανεξάντλητο δυναμικό βιομάζας.

Η Κρήτη του 2030: Παραγωγός και όχι μόνο καταναλωτής

Κλείνοντας τον χαιρετισμό του στην πανελλαδική εκδήλωση, ο Περιφερειάρχης έστειλε ένα σαφές μήνυμα: «Η πράσινη μετάβαση προϋποθέτει πως η Κρήτη του 2030, όπως και οι υπόλοιπες Περιφέρειες, δεν πρέπει να είναι εισαγωγείς και καταναλωτές, αλλά οι ίδιες, παραγωγοί καθαρής ενέργειας».

Κατέληξε επισημαίνοντας πως η μετάβαση αυτή οφείλει να συνοδεύεται από γενναία αυξημένα ανταποδοτικά οφέλη προς τους ΟΤΑ, προκειμένου οι παραγόμενοι πόροι να επιστρέφουν στους Δήμους και τους δημότες με τη μορφή υποδομών, μετατρέποντας τον φυσικό πλούτο της Κρήτης σε κοινωνική ευημερία και περιβαλλοντική δικαιοσύνη.

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